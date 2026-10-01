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Khoa học

Tại sao ENERGY HUB S16 NEW được coi là pin lưu trữ 'quốc dân' cho người Việt?

P.V

Giữa thị trường với nhiều sản phẩm ngoại nhập, ENERGY HUB S16 NEW do GG Power nghiên cứu, phát triển và sản xuất trong nước đang hướng tới một lựa chọn gần gũi với nhu cầu thực tế của các gia đình Việt.

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Pin lưu trữ năng lượng Energy Hub S16 NEW của GG Power

Sự ra đời của ENERGY HUB S16 NEW diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng BESS. Theo Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đây được xác định là một trong những giải pháp góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia trong giờ cao điểm, đồng thời nâng cao khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Giá trị của pin lưu trữ không đơn thuần nằm ở việc “tích điện”, mà ở khả năng giúp người sử dụng chủ động hơn về thời điểm sử dụng nguồn năng lượng do chính hệ thống điện mặt trời của mình tạo ra. Đây cũng là tiền đề để BESS từng bước chuyển từ một thiết bị mang tính bổ trợ trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái năng lượng của mỗi gia đình.

Để pin lưu trữ thực sự bước vào đời sống của số đông, sản phẩm còn cần đáp ứng đồng thời nhiều yếu tố: đủ bền để vận hành trong nhiều năm, tối ưu chi phí đầu tư, thuận tiện khi tích hợp cùng hệ thống điện mặt trời, phù hợp với không gian sống và có hệ thống hậu mãi đủ gần khi người dùng cần hỗ trợ.

Đó cũng là những yếu tố được GG Power đặt vào quá trình phát triển ENERGY HUB S16 NEW.

Sản phẩm sử dụng cell pin ứng dụng công nghệ LFP (Lithium Iron Phosphate) của Cornex - một trong những nhà sản xuất cell pin lithium-ion quy mô lớn lên tới 500GWh của Trung Quốc, nằm trong Top 4 trên thế giới với năng lực công nghệ và sản xuất phục vụ thị trường BESS toàn cầu. Công nghệ LFP được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng nhờ đặc tính ổn định nhiệt và khả năng vận hành bền bỉ trong thời gian dài.

Trước đó, GG Power đã đưa thành công ENERGY HUB S16 PRE ra thị trường, tiếp cận đông đảo người dùng thông qua hệ thống Nhà phân phối trên toàn quốc.
Trước đó, GG Power đã đưa thành công ENERGY HUB S16 PRE ra thị trường, tiếp cận đông đảo người dùng thông qua hệ thống Nhà phân phối trên toàn quốc.

Trên ENERGY HUB S16 NEW, hệ thống được thiết kế với tuổi thọ lên tới 8.000 chu kỳ sạc/xả. Với đặc thù một hệ thống lưu trữ thường xuyên phải thực hiện quá trình nạp và xả điện trong suốt vòng đời sử dụng, số chu kỳ là một trong những thông số quan trọng phản ánh khả năng vận hành lâu dài của sản phẩm.

Bên cạnh độ bền, khả năng tương thích cũng được tính toán để phù hợp với thực tế thị trường. ENERGY HUB S16 NEW có khả năng kết nối với nhiều dòng biến tần hybrid phổ biến, giúp người dùng linh hoạt hơn khi triển khai, dù lắp đặt đồng bộ cùng một hệ thống điện mặt trời mới hay bổ sung lưu trữ cho hệ thống hiện có.

Với cấp bảo vệ IP21, thiết bị phù hợp lắp đặt trong nhà hoặc tại những khu vực phụ trợ có mái che như phòng kỹ thuật, gara và các vị trí đáp ứng điều kiện lắp đặt theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Với một hệ thống có vòng đời vận hành kéo dài nhiều năm, để trở thành một giải pháp năng lượng thực sự gần gũi với gia đình Việt, sản phẩm không chỉ được bán và lắp đặt tại Việt Nam, mà còn cần được hỗ trợ ngay tại Việt Nam. Đây là lợi thế của S16 NEW khi sản phẩm được nghiên cứu, phát triển bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, sản xuất trực tiếp tại Nhà máy GG Power Hưng Yên, giúp chủ động kiểm soát chất lượng, cung ứng đến hậu mãi, bảo hành sau bán hàng.

Nhà máy GG Power tại KCN số 5, Xuân Trúc, Hưng Yên. Quy mô 1,2 ha với công suất thiết kế lên tới 5 GWh/năm
Nhà máy GG Power tại KCN số 5, Xuân Trúc, Hưng Yên. Quy mô 1,2 ha với công suất thiết kế lên tới 5 GWh/năm

Theo đó, doanh nghiệp xây dựng quy trình phản ứng nhanh khi khách hàng phản ánh sự cố: tiếp nhận thông tin trong vòng 30 phút; phản hồi và đưa ra phương án xử lý ban đầu trong vòng 2 giờ; triển khai hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại hiện trường khi cần thiết trong khoảng 4 – 12 giờ. Đây là yếu tố mà nhiều nhà phân phối đánh giá cao khi lựa chọn hợp tác với GG Power thay vì nhập khẩu hàng từ nước ngoài, khi thiết bị gặp vấn đề phải chờ các hãng nước ngoài thẩm định, thời gian xử lý kéo dài cả tháng thậm chí vài tháng, làm gián đoạn quá trình sử dụng của người dùng và áp lực cho nhà phân phối.

Bên cạnh nhà máy tại Hưng Yên, GG Power xây dựng hệ thống văn phòng đại diện và kho linh kiện tại các khu vực Bắc – Trung – Nam, hướng tới hình thành chuỗi dịch vụ xuyên suốt từ nhà sản xuất, nhà phân phối, đơn vị lắp đặt đến người sử dụng cuối. S16 NEW được bảo hành chính hãng 5 năm trực tiếp từ nhà sản xuất GG Power, hỗ trợ người dùng bảo hành tận nhà trong thời gian ngắn nhất.

Từ việc thấu hiểu nhu cầu người dùng, nghiên cứu và sản xuất ngay tại Việt Nam đến xây dựng hệ thống kỹ thuật, bảo hành và hậu mãi trong nước, GG Power hướng tới đưa S16 NEW trở thành dòng pin lưu trữ “quốc dân” - một giải pháp năng lượng gần gũi với đời sống và từng bước hiện diện trong không gian sinh hoạt của 14 triệu gia đình Việt – nơi mỗi gia đình có thể chủ động tạo ra, lưu trữ và sử dụng nguồn điện sạch.

#pin lưu trữ #ENERGY HUB S16 NEW #GG Power #điện mặt trời #lưu trữ năng lượng #Việt Nam #BESS

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