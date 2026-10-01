Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Những chuyến tàu mang rác về bờ

Nguyễn Ngọc

TPO - Sau mỗi chuyến biển, cùng với tôm cá, nhiều ngư dân ở Quảng Ngãi còn mang về bờ những túi rác nhựa đã được gom suốt hành trình. Từ việc vớt rác trôi trên biển, thay đổi loại túi ni lông đựng hải sản đến giặt, tái sử dụng bao bì, những việc làm nhỏ đang dần trở thành thói quen, góp phần giữ màu xanh cho biển.

Từ những túi rác mang về bờ

Gần hai năm nay, sau mỗi chuyến ra khơi, ông Nguyễn Hùng Minh (trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh - chủ tàu kiêm thuyền trưởng hai tàu cá QNg 94167 TS và QNg 44181 TS) lại có thêm một “món hàng đặc biệt” mang theo khi cập bến. Không phải thứ gì quá lớn lao, chỉ là những vỏ chai, lon nước ngọt, túi nhựa hay những mảnh rác bắt gặp trong quá trình đánh bắt.

Thay vì tiện tay ném xuống biển hay lơ mặt đi như thói quen cũ, tất cả được gom lại, buộc gọn gàng và mang về bờ.

“Trước mỗi chuyến biển, tôi được Ban Quản lý Cảng cá Sa Huỳnh phát miễn phí 2 túi gom rác. Ra đến biển, chúng tôi bỏ các loại rác thải nhựa vào đấy. Và nếu thấy rác thải nhựa trôi trên biển thì chúng tôi cũng vớt lên để mang về bờ”, ông Minh nói.

2aobor2q803xubcezt3zs0bx2lw6v8uypva9drza.jpg
Khu vực cảng cá rất sạch sẽ sau mỗi chuyến biển ngư dân cập bờ bán hải sản.

Công việc ấy diễn ra lặng lẽ giữa những chuyến biển dài ngày. Khi tàu đang khai thác, những vỏ chai, lon nước, bao bì sau khi sử dụng không còn bị vứt qua mạn tàu mà được bỏ vào túi riêng. Nếu bắt gặp rác nhựa trôi dạt trên mặt biển, ngư dân cũng tranh thủ vớt lên. Thói quen nhỏ ấy đang được nhiều chủ tàu ở Sa Huỳnh duy trì suốt nhiều năm qua.

Ông Lê Đức Đạo - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Sa Huỳnh cho biết, mô hình “Ngư dân Quảng Ngãi mang rác về bờ - biến rác thành tiền” do Chi cục Thủy sản - Biển đảo và Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Sở NN&MT), triển khai đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 100 chủ tàu tại phường Sa Huỳnh.

Những vỏ lon nước ngọt, chai nước suối sau khi được gom về bờ có thể bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Số tiền thu về không nhiều, nhưng ý nghĩa lớn nhất không nằm ở khoản tiền ấy, mà ở việc lượng rác nhựa không còn bị thải trực tiếp xuống biển.

Ông Trương Hoàng Tuấn (trú phường Sa Huỳnh - chủ tàu cá QNg 94994 TS) cho biết, trước đây không phải ngư dân nào cũng để ý đến tác hại của rác nhựa đối với môi trường biển. Nhưng qua nhiều lần được tuyên truyền, vận động, nhận thức bắt đầu thay đổi.

2aobor2q803vtmgh4gbnbfmavnvxmjnccq1c5mps.jpg
Nhân viên Ban Quản lý Cảng cá Sa Huỳnh cấp phát túi đựng rác thải cho ngư dân trước mỗi chuyến biển.

“Chúng tôi được địa phương và ban quản lý tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa với các loài sinh vật biển và trao sẵn túi gom rác. Những cố gắng của các cơ quan chức năng dần khiến ngư dân chúng tôi cảm thấy cần phải có trách nhiệm tuân thủ, bảo vệ môi trường”, ông Tuấn nói.

Từ chuyện nhận túi gom rác trước mỗi chuyến biển đến việc chủ động mang rác về bờ, hành động tưởng chừng nhỏ ấy lại cho thấy một chuyển biến đáng kể trong cách người dân nhìn về biển

Với những người sống bằng biển, môi trường không phải câu chuyện xa xôi. Đó chính là nơi họ mưu sinh mỗi ngày, là ngư trường nuôi sống gia đình, là không gian sinh tồn của những loài hải sản mà họ phụ thuộc vào.

Khi rác thải nhựa bị ném xuống biển, hệ quả cuối cùng cũng quay trở lại với chính cộng đồng ngư dân. Vì vậy, việc mang rác về bờ không chỉ đơn giản là làm sạch thêm một phần mặt biển, mà còn là cách những người đi biển tự thay đổi thói quen để gìn giữ nguồn sống của mình.

Thay đổi thói quen để giữ biển xanh

Sự thay đổi ở Sa Huỳnh không dừng lại ở việc thu gom rác trên biển. Nhiều ngư dân còn chấp nhận tăng chi phí để thay đổi loại bao bì sử dụng trong khai thác, bảo quản hải sản.

2aobor2q80bkjtzsmhjuss8cmqd6tcl5qcsogtm4.jpg
Ngư dân Nguyễn Hùng Minh sắp xếp lại các túi rác trước khi vươn khơi.

Ông Nguyễn Hùng Minh nhẩm tính, mỗi chuyến biển, hai tàu cá của ông cần khoảng 30 - 40kg bao ni lông để đựng hải sản.

Trước đây, loại bao sử dụng phổ biến không phải loại có thể tái chế. Nay, ông và nhiều chủ tàu chuyển sang loại túi có khả năng tái chế, thân thiện hơn với môi trường. Chi phí vì vậy cũng tăng lên.

“Mua loại ni lông có thể tái chế, thân thiện với môi trường đắt hơn khoảng 30%. Nhưng tôi và các chủ tàu khác vẫn ưu tiên lựa chọn. Bởi, chi phí tăng thêm đó vẫn là quá rẻ so với những gì chúng tôi có thể mang lại cho môi trường”, ông Minh chia sẻ.

30% là một khoản không nhỏ đối với những chuyến biển mà chi phí đầu vào vốn đã cao. Nhưng sự thay đổi ấy cho thấy cách nhìn của ngư dân đã khác.

Nếu trước đây, lựa chọn vật dụng phục vụ đánh bắt chủ yếu dựa vào giá cả và sự tiện lợi, thì nay yếu tố môi trường bắt đầu được đặt vào trong quyết định.

2aobor2q803vtmgh4gbnbfkf52mgst1e2kbrfnwc-1.jpg
Thùng thu gom rác thải nhựa ở cảng cá Sa Huỳnh để ngư dân thuận tiện thu gom, chuyển rác thải nhựa từ tàu lên bờ.

Một hình ảnh khác cũng đang dần trở nên quen thuộc tại cảng cá Sa Huỳnh. Mỗi khi tàu cá rẽ sóng trở về, bên cạnh cảnh hải sản được chuyển lên bờ, người ta còn thấy những người phụ nữ ngồi giặt từng túi ni lông bên cảng.

Những chiếc túi sau nhiều ngày lênh đênh trên biển được rửa sạch, phơi khô rồi tiếp tục bước vào quy trình tái chế.

Công việc có phần lặng lẽ ấy là mắt xích cuối của một chuỗi thay đổi: từ sử dụng túi thân thiện hơn, gom rác trong quá trình đánh bắt, mang rác về bờ đến phân loại, tái chế.

Nhìn từ những việc tưởng nhỏ này, câu chuyện bảo vệ môi trường biển ở Sa Huỳnh đang dần đi vào tiềm thức của ngư dân.

Để có được sự chuyển biến ấy là cả quá trình vận động. Trước mỗi chuyến biển, cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Cảng cá Sa Huỳnh đến từng tàu để tuyên truyền, phát túi gom rác, nhắc nhở ngư dân về việc thu gom và đưa rác trở lại bờ.

Sự kiên trì dần tạo thành thói quen. Ban đầu có thể chỉ là làm theo hướng dẫn, sau đó trở thành ý thức tự giác. Từ chỗ được phát túi để gom rác, nhiều ngư dân đã chủ động vớt thêm rác nhựa trôi trên biển. Từ việc sử dụng bao bì theo thói quen, họ chấp nhận trả thêm tiền để lựa chọn loại có thể tái chế.

2aobor2q81e5nodagpanheuoim29bmdxai5n2sic.jpg
2aobor2q81ylmormxfnt8rt9xutw2fkeoqc0v5iy.jpg
Bao ni lông đựng hải sản được người dân làm sạch để tái chế.

Với hơn 100 chủ tàu cùng tham gia mô hình, những hành động nhỏ được lặp lại sau mỗi chuyến biển đang tạo nên một thay đổi đáng kể trong nhận thức của cộng đồng ngư dân Sa Huỳnh.

Rác nhựa được thu gom thay vì trôi nổi trên mặt nước, bao bì được tái sử dụng, tái chế thay vì trở thành nguồn thải. Quan trọng hơn, người đi biển bắt đầu nhìn môi trường như một phần gắn trực tiếp với sinh kế của mình.

Biển cho ngư dân tôm cá, và đổi lại, người dân phải có trách nhiệm với biển. Đó cũng là điều mà ông Nguyễn Hùng Minh, ông Trương Hoàng Tuấn cùng nhiều ngư dân Sa Huỳnh đang thể hiện bằng những việc rất cụ thể sau mỗi chuyến ra khơi, mang thêm vài túi rác về bờ, chịu thêm một phần chi phí cho vật dụng thân thiện hơn với môi trường và kiên trì thay đổi những thói quen đã tồn tại từ nhiều năm.

Theo ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi, bảo vệ môi trường biển cần gắn với thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng ngư dân. Những mô hình như mang rác về bờ, hạn chế rác thải nhựa, tái sử dụng và tái chế bao bì là những hành động thiết thực, góp phần giảm áp lực lên môi trường và hệ sinh thái biển.

Xem thêm

#Ngư dân Quảng Ngãi #Bảo vệ môi trường biển #Rác thải nhựa #Chuyển đổi bao bì #Tuyên truyền môi trường

Cùng chuyên mục

Dự án kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu giai đoạn 1 và 2 giúp giảm thiểu hạn mặn, ngập úng, nâng cao sản xuất và đời sống người dân TP Cần Thơ.

Cần Thơ sắp có 'lá chắn' kiểm soát nguồn nước dọc sông Hậu

TPO - Loạt 6 cống kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu dự kiến hoàn thành cuối năm nay và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2. Khi đi vào hoạt động, loạt cống này được kỳ vọng sẽ kiểm soát, điều tiết nguồn nước dọc sông Hậu đoạn qua TP. Cần Thơ.

Quảng Ninh dùng 'mắt thần' bảo vệ những cánh rừng

Quảng Ninh dùng 'mắt thần' bảo vệ những cánh rừng

TPO - Từ rừng đầu nguồn đến những diện tích trồng thay thế, lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh đang dùng camera quan trắc, flycam và bản đồ số để nhìn rõ hơn những khu vực khó tiếp cận, phát hiện sớm nguy cơ xâm hại rừng.

Nghệ An đưa Kho dữ liệu dùng chung vào vận hành

Nghệ An đưa Kho dữ liệu dùng chung vào vận hành

TPO - Sau thời gian chuẩn bị và thử nghiệm, Nghệ An chính thức ra mắt Kho dữ liệu dùng chung, từng bước hình thành nền tảng quản trị dựa trên dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Hành trình thầm lặng đưa những mầm lan trở lại đại ngàn

Hành trình thầm lặng đưa những mầm lan trở lại đại ngàn

TPO - Từ những cánh rừng sâu ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), từng cụm lan được tìm kiếm, di thực về khu bảo tồn để chăm sóc, nhân giống, trước khi trở lại với tự nhiên. Phía sau hành trình ấy là những bước chân không mỏi giữa đại ngàn, là những tháng ngày cần mẫn nâng niu từng mầm sống, góp phần gìn giữ nguồn gen lan rừng trước nguy cơ suy giảm.

Người dân giăng lưới trên cánh đồng lũ tại Đồng Tháp.

Lời giải sinh kế cho người dân vùng đất ngập nước ĐBSCL

TPO - Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện ngay trên từng ao tôm, bờ ruộng ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Làm sao để hàng triệu nông dân vừa thích ứng được với hạn mặn, vừa phục hồi được những hệ sinh thái đất ngập nước, vừa đảm bảo sinh kế bao đời cho người dân.

Apple tung 'bẫy' thuê iPhone?

Apple tung 'bẫy' thuê iPhone?

Với người có thói quen mỗi năm đổi iPhone mới, chương trình Apple Upgrade với hình thức thuê máy có thể giúp giảm khoản tiền phải trả mỗi tháng. 

Lỗi đầu tiên trên iPhone 18 Pro

Lỗi đầu tiên trên iPhone 18 Pro

Apple đã tung iOS 27.0.1 để sửa lỗi Face ID khiến iPhone 18 Pro khởi động lại. Tuy nhiên, một số người dùng cho biết sự cố vẫn xuất hiện sau cập nhật.

Lặn xuống đáy biển, nhặt rác giữa vịnh Nha Trang

Lặn xuống đáy biển, nhặt rác giữa vịnh Nha Trang

TPO - Ở độ sâu 10-15m dưới mặt nước vịnh Nha Trang, những thành viên nhóm VietDivers lần lượt gỡ từng đoạn dây câu, túi nilon, chai nhựa và những mảng “lưới ma” mắc trong khe đá. Sau hơn 3 giờ lặn, hàng trăm cân rác được đưa lên bờ.

Thả cá thể vích quý hiếm nặng 70kg về biển

Thả cá thể vích quý hiếm nặng 70kg về biển

TPO - Trong lúc khai thác thủy sản trên biển, một ngư dân ở xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau phát hiện cá thể vích nặng khoảng 70kg mắc vào giàn lưới. Sau khi đưa vào bờ chăm sóc tạm thời, ngư dân đã thông báo lực lượng biên phòng để phối hợp thả cá thể vích trở lại biển.

Bám đồng canh giữ chim trời

Bám đồng canh giữ chim trời

TPO - Mùa chim di cư trở lại cũng là lúc những chiếc lưới, cọc tre, cò xốp, keo dính… xuất hiện dày đặc trên nhiều cánh đồng ở TP. Huế. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm cùng công an, biên phòng và chính quyền địa phương liên tục bám đồng, tháo gỡ hàng nghìn chiếc bẫy, giải cứu nhiều chim trời.

Xuất hiện 'quái vật' săn tàu chiến dưới đáy biển

Xuất hiện 'quái vật' săn tàu chiến dưới đáy biển

Tàu ngầm không người lái Excalibur do Anh phát triển vừa phóng thành công ngư lôi hạng nặng Mk 48 do Mỹ chế tạo trong cuộc thử nghiệm chung với Hải quân Mỹ, mở ra hướng phát triển vũ khí không người lái dưới nước có khả năng bí mật săn tàu chiến. Sự kiện này được đánh giá là bước tiến lớn trong công nghệ tàu ngầm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe