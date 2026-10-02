VIDEO: Khoảnh khắc thả động vật quý hiếm về đại ngàn Gia Lai

TPO - Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi sức khỏe, 31 cá thể thuộc 10 loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai.

Khoảnh khắc những cá thể động vật quý hiếm được trở về đại ngàn Gia Lai.

Ngày 1/10, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thả 31 cá thể thuộc 10 loài động vật nằm danh mục nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB) về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc.

Cụ thể gồm rùa núi vàng, rùa núi viền, rùa cổ sọc, rùa đất lớn, chim cao cát bụng trắng, khỉ đuôi lợn, cu li nhỏ, trăn gấm, tê tê Java, kỳ đà hoa. Các động vật rừng được thả tại Tiểu khu 414, thuộc lâm phần do Ban quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Các cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được ngành chức năng tỉnh Gia Lai tổ chức tái thả về môi trường tự nhiên.

Lãnh đạo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật - Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, cho biết: Toàn bộ số động vật được tái thả nêu trên được tiếp nhận trong tháng 8 và 9 năm nay, thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Khi mới được tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, tuy nhiên thông qua quy trình cứu hộ các cá thể từng bước phục hồi sức khỏe và khả năng sinh tồn.

Kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ đầu tháng 8/2026 cho thấy, cả 31 cá thể đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.

Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc, cá thể cu li nhỏ được trở lại sống với môi trường rừng.

Theo ngành chức năng, việc đưa các loài động vật hoang dã nguy cấp trở lại môi trường tự nhiên không chỉ góp phần phục hồi quần thể loài trong hệ sinh thái rừng mà còn khẳng định hiệu quả của công tác cứu hộ, bảo tồn tại địa phương. Thông qua hoạt động này tiếp tục lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ đa dạng sinh học, kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.