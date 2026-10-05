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Khoa học

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'Tìm tiếng nói chung' tại đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi

Trương Định

TPO - Hơn 100 đại biểu cấp cao trong nước, Đông Nam Á và quốc tế sẽ hội tụ tại Quy Nhơn để cùng trao đổi về những thách thức của khí hậu, quá trình chuyển đổi và các cơ hội hợp tác.

Ngày 5/10, tại tỉnh Gia Lai diễn ra buổi họp báo thông tin về chương trình đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi.

Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi (đối thoại Quy Nhơn) sẽ được diễn ra từ ngày 10-11/10 do Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Sự kiện cũng được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, sự hỗ trợ của UBND tỉnh Gia Lai, cùng sự đồng hành của nhiều tổ chức đối tác hàng đầu trong khu vực và quốc tế.

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Họp báo thông tin về chương trình đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi. Ảnh: Trương Định.

Đối thoại Quy Nhơn hướng tới việc xây dựng một không gian trao đổi tin cậy và định hướng hành động, góp phần tăng cường kết nối giữa các bên trong khu vực và quốc tế trước những thách thức ngày càng đan xen của khí hậu và quá trình chuyển đổi.

Đối thoại Quy Nhơn năm 2026 là phiên bản thử nghiệm đầu tiên (Zero Version), nhằm thử nghiệm mô hình đối thoại và rút kinh nghiệm về nội dung cũng như công tác tổ chức, làm cơ sở chuẩn bị cho các kỳ đối thoại thường niên bắt đầu từ năm 2027.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế, bao gồm đại diện Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp và các nhà khoa học.

Chương trình gồm các phiên toàn thể cấp cao, phiên đối thoại song song và hội thảo chuyên môn, tập trung vào những vấn đề then chốt của khí hậu và quá trình chuyển đổi, như khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, chuỗi giá trị, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu, cùng các chính sách kinh tế, đầu tư và công cụ tài chính liên quan.

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GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm ICISE phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Phát biểu tại chương trình, GS. Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm ICISE, cho biết: Đối thoại Quy Nhơn là sự hiện thực hóa ước mơ ông đã theo đuổi gần 20 năm qua, đó là tạo ra tại Quy Nhơn một nơi gặp gỡ, nơi các nhà khoa học từ nhiều quốc gia có thể trao đổi tự do, hiểu nhau hơn và cùng làm việc vì khoa học, vì hòa bình và vì tương lai của con người.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang, biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức ngày càng lớn đối với mục tiêu phát triển bền vững. Những tác động của biến đổi khí hậu đã hiện hữu rõ trong đời sống và đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực chứ không còn là câu chuyện riêng của môi trường hay của bất kỳ quốc gia nào.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Trong bối cảnh đó, ông Giang đánh giá đối thoại Quy Nhơn là cơ hội để các bên cùng nhìn nhận những thách thức đang đặt ra, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp. Theo ông, sự kiện cũng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng hiện nay. Khi yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh mà còn phải phát triển bền vững, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đánh giá đối thoại Quy Nhơn lần đầu được tổ chức nhưng đã thu hút sự tham gia của nhiều đối tác, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cho rằng đây là tiền đề quan trọng để từng bước nâng tầm diễn đàn này trở thành một hoạt động đối thoại thường niên.

“Tỉnh Gia Lai mong muốn thông qua đối thoại Quy Nhơn sẽ tiếp cận thêm các luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tế để phục vụ cho việc hoạch định chính sách, đổi mới mô hình tăng trưởng”, ông Giang chia sẻ.

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#biến đổi khí hậu #chuyển đổi #đối thoại Quy Nhơn #phát triển bền vững #hợp tác

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