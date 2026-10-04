Hà Nội dẫn đầu cả nước về đổi mới sáng tạo, Cao Bằng chót bảng

TPO - Hà Nội trở thành địa phương có chỉ số đổi mới sáng tạo dẫn đầu cả nước, theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, sáng 4/10. Cao Bằng xếp vị trí cuối bảng.

Sáng 4/10, tại Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII 2026 (Chỉ số PII).

Chỉ số nhằm cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

Theo kết quả phân tích, đánh giá PII 2026, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước với 63.80 điểm, xếp hạng 01.

Mười địa phương dẫn đầu cả nước lần lượt là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Như vậy, trong top 10 địa phương dẫn đầu PII 2026, có 07 thành phố trực thuộc trung ương. Theo vùng miền, trong top 10 địa phương dẫn đầu có 06 địa phương ở khu vực miền Bắc, 02 địa phương ở khu vực miền Trung, 02 địa phương ở khu vực miền Nam.

Hà Nội đang thí điểm ứng dụng xe tự hành.

Thủ đô dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần, trong đó có các chỉ số về nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo như nhân lực nghiên cứu và phát triển, chi cho nghiên cứu và phát triển, số tổ chức khoa học và công nghệ, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và các đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp hay giảm nghèo và chỉ số phát triển con người.

Ở vị trí thứ hai, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu 12/52 chỉ số thành phần, với những chỉ số đầu vào như tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển, tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp mới thành lập và một số sản phẩm về tài sản trí tuệ cùng dẫn đầu với Hà Nội.

Quảng Ninh đứng thứ ba với 5/52 chỉ số thành phần dẫn đầu, bao gồm hạ tầng số, tín dụng cho khu vực tư nhân, dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp, OCOP và tốc độ giảm nghèo.

Ở nhóm dưới bảng xếp hạng lần lượt là Cao Bằng, Điện Biên, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu, Cà Mau, Lạng Sơn, An Giang, Quảng Trị và Hà Tĩnh. Đây hầu hết các địa phương vùng sâu, vùng xa, gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, chỉ số PII sẽ là bộ cẩm nang giúp các cấp lãnh đạo của địa phương có cơ sở khoa học và thực tiễn xác định, lựa chọn các định hướng, giải pháp phù hợp cho phát triển kinh tế xã hội, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.