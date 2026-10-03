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Khoa học

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Cần Thơ xây chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo, biến trấu thành nguồn năng lượng

Cảnh Kỳ

TPO - Chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo đặt tại Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long, dự kiến, mỗi nhà máy có vốn đầu tư từ 100 - 120 tỷ đồng, công suất mỗi nhà máy khoảng 500 tấn lúa/ngày đêm. Đặc biệt, lượng trấu từ các nhà máy sẽ được sử dụng cho nhà máy điện sinh khối. Quá trình hoạt động của nhà máy sẽ được cơ quan chuyên môn theo dõi, đánh giá hiệu quả giảm phát thải.

Chiều 3/10, tại xã Đông Hiệp, TP. Cần Thơ, diễn ra lễ khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo và trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố đang kết nối, kêu gọi các nhà đầu tư phát triển chuỗi chế biến lúa gạo gắn với cung ứng nhiên liệu sinh khối.

Theo ông Lý, giá trị của cây lúa được nối dài thêm khi trấu trở thành nguồn nhiên liệu cho sản xuất năng lượng. Định hướng này phù hợp với Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.

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Việc bố trí các cơ sở chế biến gắn với vùng sản xuất sẽ giúp rút ngắn khoảng cách từ đồng ruộng đến nhà máy. Ảnh minh họa

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đề nghị, các nhà đầu tư bảo đảm nguồn lực, tổ chức thi công đúng tiến độ, chất lượng và an toàn, chuẩn bị nhân lực và phương án vận hành ngay trong quá trình xây dựng. Đồng thời, doanh nghiệp cần đồng hành từ quy trình canh tác, yêu cầu chất lượng đến thu mua, thanh toán, có cơ chế giá minh bạch và chia sẻ lợi ích hợp lý.

Theo ông Lý, nông dân phải nhìn thấy lợi ích cụ thể khi tham gia chuỗi - sản xuất hiệu quả hơn, đầu ra ổn định hơn và thu nhập được cải thiện. Đây là nền tảng để doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu bền vững. Các doanh nghiệp chế biến, đơn vị cung ứng nhiên liệu và Công ty EREX cần thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, nhu cầu sử dụng, phương án kho bãi, vận chuyển và dự trữ theo mùa vụ. Phải tính toán toàn bộ chuỗi để bảo đảm nguồn cung quanh năm với chi phí hợp lý.

“Kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải phải được thể hiện bằng kết quả có thể kiểm chứng. Nhà đầu tư cần quan tâm sử dụng tiết kiệm năng lượng, kiểm soát bụi, tiếng ồn, nước thải, quản lý phụ phẩm và truy xuất nguồn gốc. Phối hợp với cơ quan chuyên môn theo dõi, đánh giá hiệu quả giảm phát thải trong cả quá trình sản xuất”, ông Lý lưu ý.

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TP. Cần Thơ có khoảng 700.000 ha sản xuất lúa hằng năm, lâu nay khâu xử lý rơm rạ, trấu sau chế biến là bài toán khó trong sản xuất xanh.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Green CT (nhà đầu tư) cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích sản xuất lúa khoảng 3,6 triệu ha/năm, đóng góp sản lượng lúa hơn 24 triệu tấn, khoảng 7 triệu tấn gạo xuất khẩu. Trong quá trình chế biến lúa gạo, trấu là phụ phẩm từ giá trị thấp nay được nâng lên, sẽ tiếp tục trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế cao.

Theo ông Tuấn, sự kiện hôm nay là khởi đầu chuỗi 5 nhà máy chế biến lúa gạo sẽ được công ty xây dựng, gồm 3 nhà máy tại Cần Thơ, 1 nhà máy tại An Giang và 1 nhà máy ở Vĩnh Long. Dự kiến, mỗi nhà máy có vốn đầu tư từ 100-120 tỷ đồng, công suất thiết kế mỗi nhà máy khoảng 500 tấn lúa/ngày đêm.

Việc bố trí các nhà máy chế biến gắn với vùng sản xuất, theo nhà đầu tư, sẽ giúp rút ngắn khoảng cách từ đồng ruộng đến nhà máy; doanh nghiệp tăng khả năng thu mua và chủ động hơn trong tổ chức chuỗi cung ứng. Nguồn trấu từ các nhà máy chế biến lúa gạo sẽ thành nguồn nguyên liệu cho Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang.

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#nhà máy chế biến #lúa gạo #Green CT #Cần Thơ #năng lượng sinh khối #nông nghiệp #đầu tư

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