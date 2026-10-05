Sư đoàn 324 giúp người dân khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường sau lũ

TPO - Sau những cơn bão và mưa lũ ở miền Tây Nghệ An, bùn đất tràn ngập sân nhà và đường đi, rác còn mắc dưới cống, lớp học chưa thể đón học sinh... Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) lập tức hành quân vào các bản làng, điểm trường, cùng người dân khôi phục môi trường sống, đưa nhịp sinh hoạt trở lại.

Loại bỏ mầm họa về môi trường

Sau hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, cảnh vật ngổn ngang trên nhiều bản làng, khu phố ở tỉnh Nghệ An khiến nỗi lo của hàng nghìn gia đình không dừng ở việc nhà cửa hư hỏng. Mùi rác mục, xác gia súc, gia cầm càng khiến việc dọn dẹp trở nên cấp thiết. Nước đã rút, nhưng muốn trở về nhịp sống cũ, người dân còn phải dọn những thứ lũ để lại ngay trước cửa nhà.

Video: Bộ đội Sư đoàn 324 (Quân khu 4) giúp đồng bào Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ, bảo vệ môi trường sống.

Trước tình hình trên, Sư đoàn Bộ binh 324 (Quân khu 4) lập tức triển khai đội hình cơ động tham gia giúp dân. Nhiều chiến sĩ trẻ lần đầu đối diện với lượng bùn, rác khổng lồ sau trận lũ lớn, khác xa những buổi luyện tập trên thao trường.

Trực tiếp chỉ huy những phần việc dọn dẹp ở bản Huồi Cáng thuộc xã Bắc Lý, Đại úy Trần Văn Tuấn - Chính trị viên Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 1, Sư đoàn 324), tổ chức các nhóm xúc bùn, thu gom rác, khơi cống, hỗ trợ những gia đình khó khăn.

Theo Đại úy Tuấn, nếu chỉ tập trung khắc phục hạ tầng cơ sở như làm lại nhà cửa hay thông đường giao thông mà bỏ quên khâu xử lý môi trường thì hậu quả để lại sẽ vô cùng khôn lường. Nguy cơ phát sinh các ổ dịch bệnh bùng phát sau lũ là vô cùng lớn, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của nhân dân.

“Đơn vị xác định nước rút đến đâu, tổ chức dọn dẹp, thu gom rác thải và phun thuốc khử khuẩn ngay đến đó. Chúng tôi quyết tâm không để bất kỳ một điểm ô nhiễm nào tồn tại, trở thành mầm họa cho bà con sau khi bộ đội rút đi”, Đại úy Tuấn chia sẻ.

﻿ Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 giúp người dân dọn dẹp nhà cửa sau bão lũ.

Nhớ lại những ngày ở Huồi Cáng, chiến sĩ Trần Văn Hiếu (Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1) vẫn không quên lớp bùn sau lũ “đặc quánh, dính chặt và ngập sâu có chỗ qua gối”. Cùng đồng đội xúc bùn, gom rác, Hiếu phải kiên trì với những đoạn cống hẹp mà máy móc khó tiếp cận. Mỗi lần gạt bùn khỏi cổng nhà, mỗi lần gỡ rác ở miệng cống là thêm một phần lối đi và dòng chảy được trả lại.

Chị Lữ Thị Đun - người dân bản Huồi Cáng, cho biết khi đó nhìn xung quanh nhà toàn bùn lầy, rác rưởi trôi về cùng xác lợn, xác gà chết bốc mùi thối nhức đầu, gia đình hoảng loạn và chẳng biết phải làm từ đâu.

“Sức người trong nhà có hạn, dọn mấy ngày không xong một góc. May mắn có các chiến sĩ Sư đoàn 324 về giúp kịp thời. Các cháu không quản ngại khó khăn, thối bẩn, xúc sạch bùn, gom hết rác mang đi chôn, rồi lại phun thuốc khử trùng khắp sân vườn. Có bộ đội giúp đỡ, dân bản chúng tôi mới thấy yên tâm, bớt sợ dịch bệnh và thấy có động lực để làm lại cuộc sống”, chị Đun kể.

Đưa màu xanh trở lại

Không chỉ dừng lại ở các hộ gia đình, người lính Sư đoàn 324 còn dồn sức làm sạch các công trình công cộng. Các điểm trường mầm non, trường tiểu học, nhà văn hóa bản, trạm y tế xã được ưu tiên dọn dẹp hàng đầu để trẻ em sớm được trở lại trường, người dân có nơi khám chữa bệnh và sinh hoạt chung.

Ngay sau khi bão lũ xảy ra, lực lượng của Sư đoàn 324 nhanh chóng tiếp cận địa bàn sớm nhất để xử lý ngay các vấn đề cấp thiết.

Mỗi xẻng bùn được gạt đi, mỗi dòng kênh được thông suốt đều hướng tới một mục tiêu duy nhất là đưa môi trường sống của nhân dân trở lại trạng thái an toàn trong thời gian ngắn nhất.

Nước lũ trên sông đã rút, nhưng “mặt trận” khắc phục môi trường của những người lính Sư đoàn 324 vẫn đang ở giai đoạn quyết liệt nhất. Phía trước họ vẫn còn hàng trăm mét đường bị đất đá sạt lấp, hàng chục con mương cần nạo vét và vô số điểm dân cư cần được khử khuẩn.

Giữa dải đất miền Tây Nghệ An gian khó, những bàn tay người lính vẫn âm thầm, miệt mài làm sạch từng góc nhỏ, quyết tâm không để hậu quả thiên tai tiếp tục gây khó đến cuộc sống nhân dân.

Nối liền với sự sạch sẽ của xóm làng, màu xanh bạt ngàn của cây cối, của những ruộng ngô, nương rẫy ven sông cũng bắt đầu nhô lên sau khi lớp bùn đất độc hại được rửa trôi. Nhịp sống bình yên từng bước gõ cửa từng căn nhà.

Nhìn lại toàn bộ chiến dịch khắc phục hậu quả bão số 5 và bão số 10 của Sư đoàn 324 trên địa bàn các xã Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Bắc Lý, mới thấy hết quy mô và tầm vóc của những công sức mà bộ đội đã bỏ ra.

Không chỉ tích cực vệ sinh môi trường, Sư đoàn 324 còn chú trọng chăm lo đời sống người dân vùng thiên tai bằng những phần quà thiết thực, nghĩa tình.

Hàng nghìn căn nhà của nhân dân được hỗ trợ dọn dẹp sạch sẽ; hơn 100 điểm trường học các cấp và trụ sở UBND xã được vệ sinh toàn bộ, sẵn sàng cho các hoạt động hành chính và học tập; hàng trăm km đường giao thông liên xã, liên bản và kênh mương nội đồng được nạo vét, khơi thông.

Đặc biệt, tại các khu vực tập trung đông người như chợ trung tâm, sân trường học và các cụm dân cư bị ngập sâu, công tác phun thuốc khử trùng được tiến hành vô cùng nghiêm ngặt, triệt tiêu hoàn toàn mầm mống ô nhiễm.

Song song với nhiệm vụ vệ sinh môi trường, các đơn vị của Sư đoàn 324 còn chủ động phối hợp với lực lượng y tế địa phương tổ chức các đội khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Những phần quà nghĩa tình gồm lương thực, thực phẩm, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu cũng được trao tận tay hàng trăm hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất.

Với kinh nghiệm nhiều năm chỉ huy đơn vị tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, Đại tá Nguyễn Huy Long - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324, cho biết thực tiễn công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho thấy, nếu không chủ động từ sớm, từ xa thì sẽ rất dễ rơi vào thế bị động, lúng túng.

“Khi có tình huống xảy ra, lực lượng của Sư đoàn phải cơ động nhanh nhất, tiếp cận địa bàn sớm nhất để xử lý ngay các vấn đề cấp thiết, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim của Bộ đội Cụ Hồ đối với nhân dân”, Đại tá Long nhấn mạnh.

(còn nữa)