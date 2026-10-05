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Giới trẻ

Chàng trai 24 tuổi có cách vượt qua thất tình 'chẳng giống ai'

Từng có thời gian tự nhốt mình trong phòng vì những cú sốc trong tình cảm và công việc, Lý Thư Quân, 24 tuổi, bắt đầu đến bên hồ Đông Giang nhặt rác.

Suốt hơn 2 năm qua, ngày nào anh Lý Thư Quân cũng đến bên hồ Đông Giang (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), dành khoảng 2 giờ đi dọc bờ hồ, cúi xuống nhặt từng túi nilon, đầu mẩu thuốc lá, vỏ hộp...

Hành động tưởng như rất bình thường ấy lại trở thành bước ngoặt trong cuộc sống của chàng trai 24 tuổi, trang Sina đưa tin.

Hai năm trước, Lý Thư Quân gần như không muốn bước chân ra khỏi nhà. Những cú sốc trong chuyện tình cảm và công việc khiến một người vốn sống nội tâm như anh càng khép mình hơn.

"Có lúc tôi chỉ muốn trốn trong phòng một mình, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai", anh kể.

Tâm trạng của Lý Thư Quân khi ấy ngày càng bất ổn, lúc buồn bã, lúc nóng nảy. Trong một lần ra hồ Đông Giang để thư giãn, anh bắt gặp khung cảnh thiên nhiên trong lành nhưng trên bờ lại có nhiều rác.

Nhìn thấy những chai nhựa, rác nhựa ven đường, đúng lúc có một chiếc túi nhỏ bên cạnh, anh tiện tay nhặt lên. Không ngờ, việc làm tưởng chừng rất nhỏ ấy lại dần thay đổi cuộc sống của anh.

Mỗi ngày, Lý Thư Quân đi bộ dọc bờ hồ, ngắm cảnh và nhặt rác. Từ những lần tiện tay nhặt vài món rác, anh duy trì công việc này suốt hơn 2 năm.

"Nhìn bờ hồ sạch sẽ, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Trạng thái của tôi dần dần khá lên”, anh nói.

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Anh Lý đều đặn đi thu nhặt rác ở bờ hồ. Ảnh: Sina

Lý Thư Quân nhận ra, mình không chỉ đang làm sạch bờ hồ mà còn đang từng bước “dọn dẹp” lại cuộc sống của chính mình.

"Sự thay đổi lớn nhất là tính cách của tôi đã cải thiện rất nhiều. Bây giờ tôi tự tin, vui vẻ hơn và cũng sẵn sàng giao tiếp với mọi người hơn", anh chia sẻ.

Câu chuyện của Lý Thư Quân dần được nhiều người biết đến. Sau khi chứng kiến hành động của anh trên nền tảng video ngắn, không ít cư dân mạng chủ động tìm cách hỗ trợ.

Món quà anh nhận được nhiều nhất là những túi đựng rác loại lớn. Ngoài ra còn có người gửi nước giải khát, sữa, cháo, dưa hấu, nước khoáng và quần áo. Trong số đó, túi đựng rác và kẹp gắp rác là những vật dụng thiết thực nhất với anh.

Nhưng điều anh nhận được nhiều hơn cả vật chất chính là cảm giác được quan tâm. Điều khiến anh cảm nhận sâu sắc nhất từ những món quà là sự "ấm áp", bởi "vẫn còn rất nhiều người ủng hộ tôi".

Từ một chàng trai từng không muốn bước ra khỏi căn phòng, Lý Thư Quân giờ đây ngày ngày xuất hiện bên hồ Đông Giang với một chiếc kẹp gắp rác trên tay. Anh nhặt từng món rác nhỏ bên bờ hồ và có lẽ cũng đang từng ngày nhặt lại những điều tích cực trong chính cuộc đời mình.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/chang-trai-24-tuoi-co-cach-vuot-qua-that-tinh-chang-giong-ai-2561247.html

vietnamnet.vn

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#thất tình #nhặt rác #Lý Thư Quân #sống nội tâm #khép mình

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