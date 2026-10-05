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Hàng không - Du lịch

Khi bầu trời gọi tên những khát vọng trẻ

P.V

Ngày 03/10, hơn 500 ứng viên từ Việt Nam và nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia, Myanmar, Ấn Độ đến khu vực Bắc Phi đã hội tụ trong Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet tại Hà Nội, cùng chung một khát vọng: bước ra khỏi giới hạn quen thuộc để làm việc trong một môi trường quốc tế, nơi mỗi chuyến bay mở ra những hành trình mới.

Các ứng viên háo hức bước ra khỏi giới hạn quen thuộc để làm việc trong một môi trường quốc tế
Các ứng viên háo hức bước ra khỏi giới hạn quen thuộc để làm việc trong một môi trường quốc tế

Từ thế giới của những dòng code đến giấc mơ kết nối con người

Là một kỹ sư IT làm việc trực tuyến, Aziz, 24 tuổi, đến từ Tunisia, từng có một công việc mang lại sự ổn định. Nhưng bảy tháng sống tại Việt Nam khiến anh nhận ra mình đang tìm kiếm một khát vọng khác: sự kết nối trực tiếp giữa con người với con người.

Công nghệ giúp con người kết nối qua những màn hình, nhưng với Aziz, những cuộc trò chuyện trực tiếp, ánh mắt, nụ cười và sự sẻ chia vẫn mang một giá trị rất riêng.

“Màn hình máy tính mang lại cho tôi sự tự do, nhưng nó thiếu đi hơi ấm của sự kết nối. Khi nhìn thấy những chuyến bay cất cánh, tôi tự hỏi: Tại sao mình không bước ra khỏi vùng an toàn để chạm vào thế giới thực?”, Aziz chia sẻ.

Đó cũng là lý do chàng trai Bắc Phi quyết định thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn khác với công việc hiện tại. Aziz muốn được trực tiếp gặp gỡ những con người đến từ nhiều quốc gia, được phục vụ hành khách và trở thành một thành viên trong môi trường làm việc đa văn hóa Vietjet.

Với Aziz, mỗi chuyến bay vì thế còn là cơ hội để con người đến gần nhau hơn, khám phá những vùng đất mới và kết nối những nền văn hóa khác biệt.

Khi bầu trời gọi tên những khát vọng trẻ ảnh 2

Hơn 500 ứng viên đến từ nhiều quốc gia đã hội tụ trong Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet
Hơn 500 ứng viên đến từ nhiều quốc gia đã hội tụ trong Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet

Khi tình yêu không phai mờ

Nếu Aziz đang bắt đầu một hướng đi mới thì với Siddhi Sandbhor, đến từ Ấn Độ, ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không của Vietjet lại mang ý nghĩa của sự trở về.

Từng làm tiếp viên hàng không tại quê hương, Siddhi đã có khoảng hai năm tạm rời công việc. Khoảng thời gian ấy không phai mờ tình yêu của cô dành cho nghề. Ngược lại, nó khiến Siddhi hiểu rõ hơn điều mình thực sự muốn theo đuổi.

Khi biết Vietjet tổ chức tuyển dụng tiếp viên hàng không, cô quyết định bay từ Mumbai đến Việt Nam để ứng tuyển.

“Tôi nhận ra mình nhớ nghề đến nhường nào. Tôi vượt hàng nghìn cây số đến Hà Nội vì tin vào Vietjet và muốn có cơ hội trở lại với bầu trời”, Siddhi nói.

Trải qua các vòng đánh giá từ hình thể, catwalk, ứng xử với AI, tài năng…, đến phỏng vấn chuyên sâu, Siddhi cho rằng quy trình tuyển chọn kỹ lưỡng của Vietjet là cần thiết để đáp ứng những yêu cầu đặc thù của nghề tiếp viên.

Điều Siddhi kỳ vọng là một môi trường giúp cô tiếp tục phát triển nghề nghiệp lâu dài. Vietjet xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng, công bằng, tạo cơ hội để nhân sự được đào tạo, tích lũy kinh nghiệm và từng bước tiến xa trong nghề. Với Siddhi, đây là những yếu tố quan trọng để cô bắt đầu lại hành trình với bầu trời và hướng tới một sự nghiệp lâu dài.

Mỗi bạn trẻ đều có những xuất phát điểm riêng nhưng đều chung ước mơ cùng Vietjet vươn xa hơn giới hạn của chính mình
Mỗi bạn trẻ đều có những xuất phát điểm riêng nhưng đều chung ước mơ cùng Vietjet vươn xa hơn giới hạn của chính mình

Quyết tâm không bỏ lỡ giấc mơ

Lớn lên tại Hà Nội, Đỗ Bạch Như Quỳnh, 21 tuổi, sớm khao khát bay sau những lần du lịch cùng gia đình. Năm 18 tuổi, trước lựa chọn giữa một con đường an toàn và giấc mơ trở thành tiếp viên hàng không, cô từng do dự. Quỳnh chọn bước vào đại học, đồng thời dành hơn ba năm để trau dồi kiến thức, kỹ năng và chuẩn bị cho ngày theo đuổi điều mình thực sự mong muốn.

“Bố mẹ luôn là điểm tựa vững chắc, ủng hộ tôi theo đuổi ước mơ cả về tinh thần lẫn điều kiện để tôi có thể chuẩn bị tốt nhất. Dù từng rất đắn đo nhưng cuối cùng tôi đã có câu trả lời rõ ràng: Nếu đó là đam mê, tôi phải quyết liệt đến cùng”, Quỳnh chia sẻ.

Sau hơn ba năm chuẩn bị, Quỳnh bước vào ngày hội tuyển dụng với sự tự tin về lựa chọn của mình. Hình ảnh đội ngũ tiếp viên hàng không trẻ trung, năng động cùng môi trường làm việc quốc tế của Vietjet là những điều khiến cô tin nơi đây nơi phù hợp để bắt đầu con đường sự nghiệp mình đã chờ đợi.

Các ứng viên trải qua nhiều vòng tuyển chọn trước khi chính thức trở thành học viên
Các ứng viên trải qua nhiều vòng tuyển chọn trước khi chính thức trở thành học viên

Kết nối khát vọng cùng vươn xa

Aziz tìm kiếm sự kết nối. Siddhi trở lại với bầu trời. Như Quỳnh kiên trì với giấc mơ của tuổi 18. Ba người trẻ, ba điểm xuất phát, ba lý do để bước vào nghề, nhưng cùng gặp nhau ở một khát vọng: vươn xa hơn giới hạn của chính mình.

Với Vietjet, đó cũng là những giá trị được nhìn thấy rõ hơn qua mỗi mùa tuyển dụng. Bên cạnh năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường quốc tế, hãng tìm kiếm ở những người trẻ tinh thần trách nhiệm, sự chân thành và thái độ phụng sự.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet, nhấn mạnh: “Sự vươn mình mạnh mẽ của hãng đến từ khát vọng tập thể và cốt lõi "phụng sự con người". Đối với Vietjet, tiếp viên hàng không không chỉ là người phục vụ trên các chuyến bay mà còn là đại sứ mang trọn tâm hồn và giá trị thương hiệu. Vì vậy, bên cạnh tiêu chuẩn chuyên môn, hãng đặc biệt tìm kiếm sự chân thành, trách nhiệm và tâm thế phụng sự từ các ứng viên”.

Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn cho biết Vietjet đang tạo ra môi trường để những người trẻ có thể phát triển trong không gian đa văn hóa
Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn cho biết Vietjet đang tạo ra môi trường để những người trẻ có thể phát triển trong không gian đa văn hóa

Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Sơn cho biết trong một ngành hàng không ngày càng gắn với công nghệ, kết nối toàn cầu và những chuẩn mực dịch vụ mới, người tiếp viên hàng không cũng đứng trước yêu cầu không ngừng học hỏi. Với định hướng xây dựng một hãng hàng không thế hệ mới, Vietjet đang tạo ra môi trường để những người trẻ có thể phát triển trong không gian đa văn hóa, tiếp cận những cách làm mới và từng bước mở rộng giới hạn nghề nghiệp của mình.

Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc tài chính Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (giữa) chào mừng các ứng viên đến với ngày hội
Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc tài chính Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương (giữa) chào mừng các ứng viên đến với ngày hội

Trước đó, ngày 18/9, Vietjet cũng đã tổ chức Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không tại TPHCM với sự tham gia của gần 400 ứng viên đến từ Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Nga...

Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thanh Sơn, Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc tài chính Vietjet Hồ Ngọc Yến Phương đã chào mừng các ứng viên và cho biết hoạt động tuyển dụng nhằm bổ sung nguồn nhân lực tiếp viên trong bối cảnh hãng mở rộng hoạt động và mạng bay quốc tế. Các ứng viên trúng tuyển có cơ hội làm việc trong môi trường đa quốc gia, đa văn hóa, được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

#Vietjet #tuyển dụng #tiếp viên hàng không #nghề nghiệp #quốc tế #đào tạo #khát vọng

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