Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Huế sẽ phát triển du lịch trải nghiệm cung đình, tơ lụa

Ngọc Văn

TPO - TP. Huế nghiên cứu kết nối các di tích, không gian văn hóa và cảnh quan sông nước thành những hành trình trải nghiệm mới, thay vì khai thác từng điểm đến riêng lẻ.

Ngày 3/10, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh vừa yêu cầu nghiên cứu phương án kết nối các điểm đến di tích, không gian văn hóa, qua đó phát triển thêm sản phẩm du lịch mới và nâng cao trải nghiệm cho người dân, du khách.

Theo đó, các đơn vị được yêu cầu nghiên cứu việc kết nối cụm di tích Hổ Quyền - điện Voi Ré với các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng công nghệ trình diễn, chiếu sáng và kể chuyện lịch sử, văn hóa. Các hoạt động phải được xây dựng trong một hành trình có nội dung xuyên suốt, thay vì tổ chức riêng lẻ tại từng điểm.

tp-c_di-tich-dai-noi.jpg
Đại Nội Huế là không gian trung tâm trong phương án kết nối các điểm di tích, văn hóa thành những hành trình trải nghiệm mới.

Đối với Cung An Định, thành phố yêu cầu nghiên cứu các hoạt động văn hóa, dịch vụ gắn với kiến trúc, cảnh quan và câu chuyện lịch sử của công trình, tạo thêm không gian trải nghiệm bên ngoài khu vực Đại Nội.

Tại Đại Nội, các đơn vị nghiên cứu xây dựng chuỗi trải nghiệm gắn với hệ thống công trình như phủ Nội Vụ, vườn Cơ Hạ, Duyệt Thị Đường, vườn Thiệu Phương, Nhật Thành lâu, Thái Bình lâu, điện Kiến Trung, cung Trường Sanh và cung Diên Thọ.

Các nội dung được định hướng gồm trải nghiệm văn hóa cung đình, tơ lụa, thực hành làm sản phẩm, thưởng trà và tìm hiểu đời sống cung đình Huế. Yêu cầu đặt ra là hình thành một chuỗi trải nghiệm có sự liên kết, giúp du khách khám phá nhiều lớp giá trị thay vì chỉ tham quan từng công trình.

di-tich-ngu-ha.jpg
Sông Ngự Hà được nghiên cứu kết nối với Đại Nội và sông Hương, mở thêm hướng khai thác du lịch bằng đường thủy.

Một trong những hướng được Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu nghiên cứu là kết nối không gian di sản với sông nước. Thành phố xem xét tổ chức hành trình kết hợp xe tham quan và thuyền điện, kết nối Đại Nội với sông Hương thông qua các tuyến Ngự Hà, Đông Ba, qua đó mở rộng không gian du lịch sang các khu vực lân cận.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị không xây dựng sản phẩm theo cách rời rạc mà phải tạo thành một tổng thể có câu chuyện xuyên suốt. Mỗi điểm đến cần có đặc trưng riêng, đồng thời phải đóng vai trò trong toàn bộ hành trình để tạo sự liên kết về không gian, nội dung và trải nghiệm.

di-tich-dien-kien-trung.jpg
Điện Kiến Trung nằm trong tuyến trải nghiệm các công trình kiến trúc, văn hóa tiêu biểu tại Đại Nội Huế.

Việc phát triển sản phẩm mới cũng phải đặt trong yêu cầu bảo tồn di sản, giữ gìn giá trị gốc và đặc trưng của từng di tích. Đối với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn, cần xác định rõ phạm vi tổ chức, phân biệt không gian di tích với khu vực phụ trợ, tránh tác động đến các yếu tố gốc của di sản.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao phối hợp với các sở, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện phương án. Các đề xuất phù hợp sẽ được xây dựng thành đề án, hồ sơ để nghiên cứu triển khai thí điểm.

Xem thêm

#Huế #Đại Nội Huế #điện Kiến Trung #sông Ngự Hà #du lịch Huế #di tích Huế #trải nghiệm du lịch #phát triển sản phẩm du lịch

Cùng chuyên mục

London Symphony Orchestra mở màn cuộc hẹn mùa thu Hà Nội

London Symphony Orchestra mở màn cuộc hẹn mùa thu Hà Nội

London Symphony Orchestra (LSO) trở lại Hà Nội trong hai đêm Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026, diễn ra ngày 2 và 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức, phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm và LSO.

Điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

TPO - Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bổ sung hàng loạt hạng mục từ sân đỗ, hangar bảo dưỡng, nhà máy suất ăn đến tổ hợp khách sạn, thương mại và cơ sở đào tạo hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ không tặc chấn động thế giới

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ không tặc chấn động thế giới

TPO - Sự cố trong buồng lái trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv khiến Flydubai phải tạm dừng các chuyến đến và đi từ Israel để phục vụ điều tra. Ngày 16/9 vừa qua, ông Ghaith Al Ghaith - Tổng Giám đốc Flydubai - cho biết hãng kỳ vọng trở lại đầy đủ năng lực khai thác vào cuối năm nay, thậm chí cao hơn nhờ tiếp nhận máy bay mới. Phát biểu được ông Ghaith Al Ghaith đưa ra trong bối cảnh hàng không khu vực phục hồi sau gián đoạn do chiến tranh với Iran.

Hàng loạt 'siêu điểm đến' vận hành từ 01/7/2027

Hàng loạt 'siêu điểm đến' vận hành từ 01/7/2027

Khi cột mốc vận hành quần thể VinWonders Cần Giờ, bộ đôi sân golf 36 hố cùng hệ sinh thái tiện ích đồ sộ của Vinhomes Green Paradise được ấn định vào ngày 01/7/2027, diện mạo của “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên hiện lên rõ nét. Hệ sinh thái “siêu điểm đến” này sẽ thu hút hàng chục triệu khách đổ về trải nghiệm, cộng hưởng cùng cộng đồng an cư, giúp giải quyết bài toán sức mua, kích hoạt dòng tiền thương mại suốt 365 ngày/năm cho siêu đô thị.

Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet sắp “hạ cánh” tại Hà Nội

Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet sắp “hạ cánh” tại Hà Nội

Sau màn “khuấy động” TP.HCM với gần 400 ứng viên trong nước và quốc tế, ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet sẽ tiếp tục “hạ cánh” tại Hà Nội vào ngày 03/10/2026, mở ra cơ hội để các bạn trẻ mang trong mình khát vọng bay, yêu thích môi trường làm quốc tế sẵn sàng bứt phá, thử sức với nghề tiếp viên hàng không.

Sân bay Thái Lan 'vỡ trận'

Sân bay Thái Lan 'vỡ trận'

TPO - Mưa lớn và ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan khiến khoảng 5.600 kiện hành lý bị chậm xử lý và 330 chuyến bay của Thai Airways bị ảnh hưởng. Hãng hàng không quốc gia Thái Lan phải xin lỗi hành khách và cắt giảm 30% số chuyến bay/ngày để khôi phục hoạt động.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe