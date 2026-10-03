Huế sẽ phát triển du lịch trải nghiệm cung đình, tơ lụa

TPO - TP. Huế nghiên cứu kết nối các di tích, không gian văn hóa và cảnh quan sông nước thành những hành trình trải nghiệm mới, thay vì khai thác từng điểm đến riêng lẻ.

Ngày 3/10, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh vừa yêu cầu nghiên cứu phương án kết nối các điểm đến di tích, không gian văn hóa, qua đó phát triển thêm sản phẩm du lịch mới và nâng cao trải nghiệm cho người dân, du khách.

Theo đó, các đơn vị được yêu cầu nghiên cứu việc kết nối cụm di tích Hổ Quyền - điện Voi Ré với các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng công nghệ trình diễn, chiếu sáng và kể chuyện lịch sử, văn hóa. Các hoạt động phải được xây dựng trong một hành trình có nội dung xuyên suốt, thay vì tổ chức riêng lẻ tại từng điểm.

Đại Nội Huế là không gian trung tâm trong phương án kết nối các điểm di tích, văn hóa thành những hành trình trải nghiệm mới.

Đối với Cung An Định, thành phố yêu cầu nghiên cứu các hoạt động văn hóa, dịch vụ gắn với kiến trúc, cảnh quan và câu chuyện lịch sử của công trình, tạo thêm không gian trải nghiệm bên ngoài khu vực Đại Nội.

Tại Đại Nội, các đơn vị nghiên cứu xây dựng chuỗi trải nghiệm gắn với hệ thống công trình như phủ Nội Vụ, vườn Cơ Hạ, Duyệt Thị Đường, vườn Thiệu Phương, Nhật Thành lâu, Thái Bình lâu, điện Kiến Trung, cung Trường Sanh và cung Diên Thọ.

Các nội dung được định hướng gồm trải nghiệm văn hóa cung đình, tơ lụa, thực hành làm sản phẩm, thưởng trà và tìm hiểu đời sống cung đình Huế. Yêu cầu đặt ra là hình thành một chuỗi trải nghiệm có sự liên kết, giúp du khách khám phá nhiều lớp giá trị thay vì chỉ tham quan từng công trình.

Sông Ngự Hà được nghiên cứu kết nối với Đại Nội và sông Hương, mở thêm hướng khai thác du lịch bằng đường thủy.

Một trong những hướng được Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu nghiên cứu là kết nối không gian di sản với sông nước. Thành phố xem xét tổ chức hành trình kết hợp xe tham quan và thuyền điện, kết nối Đại Nội với sông Hương thông qua các tuyến Ngự Hà, Đông Ba, qua đó mở rộng không gian du lịch sang các khu vực lân cận.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị không xây dựng sản phẩm theo cách rời rạc mà phải tạo thành một tổng thể có câu chuyện xuyên suốt. Mỗi điểm đến cần có đặc trưng riêng, đồng thời phải đóng vai trò trong toàn bộ hành trình để tạo sự liên kết về không gian, nội dung và trải nghiệm.

Điện Kiến Trung nằm trong tuyến trải nghiệm các công trình kiến trúc, văn hóa tiêu biểu tại Đại Nội Huế.

Việc phát triển sản phẩm mới cũng phải đặt trong yêu cầu bảo tồn di sản, giữ gìn giá trị gốc và đặc trưng của từng di tích. Đối với các hoạt động trải nghiệm, trình diễn, cần xác định rõ phạm vi tổ chức, phân biệt không gian di tích với khu vực phụ trợ, tránh tác động đến các yếu tố gốc của di sản.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao phối hợp với các sở, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện phương án. Các đề xuất phù hợp sẽ được xây dựng thành đề án, hồ sơ để nghiên cứu triển khai thí điểm.