3 đợt thử nghiệm, vận hành toàn diện sân bay Long Thành

TPO - Ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết để bảo đảm đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12, từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, dự án sẽ triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện.

Thử nghiệm, diễn tập theo 3 kịch bản toàn diện

Ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền Tổng Giám đốc ACV - thông tin: Đợt 1 diễn ra trong tháng 9-10, đợt 2 trong tháng 11 và đợt 3 trong tháng 12. Các đợt thử nghiệm, diễn tập tập trung vào 3 kịch bản toàn diện, bao trùm 4 lĩnh vực cốt lõi gồm phục vụ hành khách và giao thông kết nối; phục vụ hành lý; khai thác khu bay; an ninh, an toàn và công nghệ thông tin.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Theo ACV, Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong sân bay Long Thành gồm 16 gói thầu, đến nay, tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt gần 73.900 tỷ đồng, tương đương gần 86% giá trị hợp đồng. Có 4 gói thầu đã hoàn thành, 8 gói thầu đang bám sát tiến độ.

Tuy nhiên, 4 gói thầu nằm trên đường găng tiến độ, gồm: Nhà ga hành khách; hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe. ACV cho biết đang tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động thêm nguồn lực, tổ chức thi công quyết liệt nhằm đáp ứng mục tiêu đưa sân bay vào khai thác tháng 12.

Công nhân tất bật thi công trong nhà ga sân bay Long Thành

Song song với thi công, ACV đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tài liệu khai thác để trình cơ quan chức năng. Dự kiến trong tháng 10 và 11, các thủ tục như giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ, tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác nhà ga T1 và chương trình an ninh hàng không sẽ được các cơ quan quản lý xem xét, phê duyệt.

Không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ

Ngày 4/10, làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan về tiến độ dự án sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đánh giá sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và vị thế của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, tiến độ dự án đạt gần 80%, nhiều gói thầu, hạng mục cơ bản hoàn thành nhưng vẫn còn những nhà thầu, gói thầu thi công chậm, chưa có chuyển biến rõ rệt.

Công nhân tất bật dọn dẹp đường băng tại sân bay Long Thành

"Còn khoảng 3 tháng, khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi dự án cũng đang đối mặt với một số khó khăn về nhân lực, thanh toán, nguyên vật liệu và giá cả tăng cao. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc, tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng và những phần việc còn khối lượng lớn"- Phó Thủ tướng yêu cầu.

Theo Phó Thủ tướng, tiến độ phải được kiểm soát chặt chẽ theo từng ngày, từng tuần, từng công việc, hạng mục và gói thầu; không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi và không đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Thủ tướng yêu cầu ACV sớm xử lý khó khăn của các nhà thầu thuộc thẩm quyền. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, chậm nhất ngày 7/10 phải tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng và các bộ, ngành.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam báo cáo đầy đủ các điều kiện theo quy định của ICAO và điều kiện thực tế để sân bay Long Thành có thể khai thác. Các cơ quan phải làm rõ nhiệm vụ của ACV, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan, kể cả những công việc về nghiệm thu trước khi sân bay vận hành.

Nhiều gói thầu còn ngổn ngang trong sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tiến độ theo Nghị quyết của Quốc hội là yêu cầu quan trọng, nhưng tuyệt đối không được đánh đổi chất lượng để chạy theo tiến độ.

“Chất lượng là quan trọng nhất và đối với công trình hàng không, chất lượng, an toàn là quan trọng nhất”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và theo ông, chỉ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn và điều kiện khai thác thì sân bay mới được đưa vào vận hành.