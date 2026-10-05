Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

3 đợt thử nghiệm, vận hành toàn diện sân bay Long Thành

Văn Quân

TPO - Ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết để bảo đảm đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12, từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, dự án sẽ triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện.

Thử nghiệm, diễn tập theo 3 kịch bản toàn diện

Ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền Tổng Giám đốc ACV - thông tin: Đợt 1 diễn ra trong tháng 9-10, đợt 2 trong tháng 11 và đợt 3 trong tháng 12. Các đợt thử nghiệm, diễn tập tập trung vào 3 kịch bản toàn diện, bao trùm 4 lĩnh vực cốt lõi gồm phục vụ hành khách và giao thông kết nối; phục vụ hành lý; khai thác khu bay; an ninh, an toàn và công nghệ thông tin.

0n1a5425.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Theo ACV, Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong sân bay Long Thành gồm 16 gói thầu, đến nay, tổng giá trị sản lượng thực hiện đạt gần 73.900 tỷ đồng, tương đương gần 86% giá trị hợp đồng. Có 4 gói thầu đã hoàn thành, 8 gói thầu đang bám sát tiến độ.

Tuy nhiên, 4 gói thầu nằm trên đường găng tiến độ, gồm: Nhà ga hành khách; hệ thống giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe. ACV cho biết đang tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động thêm nguồn lực, tổ chức thi công quyết liệt nhằm đáp ứng mục tiêu đưa sân bay vào khai thác tháng 12.

0n1a5442.jpg
Công nhân tất bật thi công trong nhà ga sân bay Long Thành

Song song với thi công, ACV đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tài liệu khai thác để trình cơ quan chức năng. Dự kiến trong tháng 10 và 11, các thủ tục như giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, giấy phép cung cấp dịch vụ, tài liệu khai thác sân bay, tài liệu khai thác nhà ga T1 và chương trình an ninh hàng không sẽ được các cơ quan quản lý xem xét, phê duyệt.

Không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ

Ngày 4/10, làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan về tiến độ dự án sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đánh giá sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và vị thế của Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, tiến độ dự án đạt gần 80%, nhiều gói thầu, hạng mục cơ bản hoàn thành nhưng vẫn còn những nhà thầu, gói thầu thi công chậm, chưa có chuyển biến rõ rệt.

0n1a5757.jpg
Công nhân tất bật dọn dẹp đường băng tại sân bay Long Thành

"Còn khoảng 3 tháng, khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi dự án cũng đang đối mặt với một số khó khăn về nhân lực, thanh toán, nguyên vật liệu và giá cả tăng cao. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc, tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng và những phần việc còn khối lượng lớn"- Phó Thủ tướng yêu cầu.

Theo Phó Thủ tướng, tiến độ phải được kiểm soát chặt chẽ theo từng ngày, từng tuần, từng công việc, hạng mục và gói thầu; không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi và không đùn đẩy trách nhiệm.

Phó Thủ tướng yêu cầu ACV sớm xử lý khó khăn của các nhà thầu thuộc thẩm quyền. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, chậm nhất ngày 7/10 phải tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng và các bộ, ngành.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam báo cáo đầy đủ các điều kiện theo quy định của ICAO và điều kiện thực tế để sân bay Long Thành có thể khai thác. Các cơ quan phải làm rõ nhiệm vụ của ACV, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan, kể cả những công việc về nghiệm thu trước khi sân bay vận hành.

1000036400.jpg
Nhiều gói thầu còn ngổn ngang trong sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tiến độ theo Nghị quyết của Quốc hội là yêu cầu quan trọng, nhưng tuyệt đối không được đánh đổi chất lượng để chạy theo tiến độ.

“Chất lượng là quan trọng nhất và đối với công trình hàng không, chất lượng, an toàn là quan trọng nhất”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và theo ông, chỉ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, an toàn và điều kiện khai thác thì sân bay mới được đưa vào vận hành.

Xem thêm

#Đồng Nai #Sân bay Long Thành #Metro Bến Thành - Suối Tiên - Trung tâm hành chính mới Đồng Nai - sân bay Long Thành #TPHCM #ACV

Cùng chuyên mục

Cảnh tượng như 'cả trăm triệu người' kéo về núi Minh Sa

Cảnh tượng như 'cả trăm triệu người' kéo về núi Minh Sa

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, khu thắng cảnh núi Minh Sa và suối Nguyệt Nha ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, chật kín du khách. Lượng người đổ về đông đến mức một số khách tham quan ví von nơi đây như có “cả trăm triệu người”.

London Symphony Orchestra mở màn cuộc hẹn mùa thu Hà Nội

London Symphony Orchestra mở màn cuộc hẹn mùa thu Hà Nội

London Symphony Orchestra (LSO) trở lại Hà Nội trong hai đêm Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026, diễn ra ngày 2 và 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức, phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm và LSO.

Tour du lịch phía Nam Đà Nẵng có gì hấp dẫn?

Tour du lịch phía Nam Đà Nẵng có gì hấp dẫn?

TPO - Đà Nẵng chính thức công bố tour du lịch phía Nam - “Chạm vào thiên nhiên”, đánh dấu bước đi mới trong việc mở rộng không gian du lịch và kéo dòng khách về phía Nam. Gần 25 chương trình tour đã được hơn 6 đơn vị lữ hành xây dựng, khai thác chuỗi điểm đến từ biển đảo, làng quê đến sông hồ và miền núi.

Điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

TPO - Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bổ sung hàng loạt hạng mục từ sân đỗ, hangar bảo dưỡng, nhà máy suất ăn đến tổ hợp khách sạn, thương mại và cơ sở đào tạo hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ không tặc chấn động thế giới

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ không tặc chấn động thế giới

TPO - Sự cố trong buồng lái trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv khiến Flydubai phải tạm dừng các chuyến đến và đi từ Israel để phục vụ điều tra. Ngày 16/9 vừa qua, ông Ghaith Al Ghaith - Tổng Giám đốc Flydubai - cho biết hãng kỳ vọng trở lại đầy đủ năng lực khai thác vào cuối năm nay, thậm chí cao hơn nhờ tiếp nhận máy bay mới. Phát biểu được ông Ghaith Al Ghaith đưa ra trong bối cảnh hàng không khu vực phục hồi sau gián đoạn do chiến tranh với Iran.

Hàng loạt 'siêu điểm đến' vận hành từ 01/7/2027

Hàng loạt 'siêu điểm đến' vận hành từ 01/7/2027

Khi cột mốc vận hành quần thể VinWonders Cần Giờ, bộ đôi sân golf 36 hố cùng hệ sinh thái tiện ích đồ sộ của Vinhomes Green Paradise được ấn định vào ngày 01/7/2027, diện mạo của “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên hiện lên rõ nét. Hệ sinh thái “siêu điểm đến” này sẽ thu hút hàng chục triệu khách đổ về trải nghiệm, cộng hưởng cùng cộng đồng an cư, giúp giải quyết bài toán sức mua, kích hoạt dòng tiền thương mại suốt 365 ngày/năm cho siêu đô thị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe