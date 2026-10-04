Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

6 quán bún nổi tiếng bậc nhất phường Ba Đình, có quán lên truyền hình Mỹ

Dưới đây là gợi ý 6 quán bún nổi tiếng tại phường Ba Đình, Hà Nội. Thực khách có thể lựa chọn bún cá, bún riêu, bún ốc hay bún chả tùy theo sở thích.

Bún cá Văn, Quán Thánh

Quán bún cá của bà Văn trên phố Quán Thánh, phường Ba Đình từng được CNN giới thiệu là một trong năm món ngon nhất định phải thử khi tới Hà Nội (ngoài phở). Quán mở từ năm 2009, tới nay vẫn luôn đông đúc thực khách.

Nước dùng được ninh từ xương cá trong 3-4 tiếng, nhưng không dùng phần đầu để tránh bị tanh, bùn. Nguyên liệu không thể thiếu trong nồi nước dùng là bỗng rượu cùng một ít sá sùng để nước dùng thanh, ngọt. Cá tại đây được chia làm hai loại, một loại chiên vàng ruộm, bên ngoài giòn, bên trong mềm, xốp và một loại thái lát để sống, nhúng trực tiếp vào nước dùng nóng hổi cho chín tới. Cá rô phi được sơ chế, khử mùi tanh với bỗng rượu kỹ lưỡng.

img-4172.jpg
img-4174.jpg
Bún cá Văn được nhận xét đầy đặn, hương vị vừa vặn, hài hòa.

Ngoài phần cá, quán còn có đồ ăn kèm là tôm, chả cá và rau theo mùa như cải mơ, rau cần, rau rút.

Bún cá Luyến, Hồng Phúc

Quán bún đầu cá nằm trên phố Hồng Phúc, phường Ba Đình của bà Luyến mở từ năm 2001, là địa chỉ quen thuộc của những thực khách thích đầu cá, nhất là cá trắm. Ban đầu, chủ quán cũng bán bún với thịt cá, lòng cá, trứng cá như nhiều nơi, nhưng sau này, quán đông lại nhờ phần đầu cá vốn hay bị bỏ đi.

img-4175.jpg

Phần đầu cá được làm rất tỉ mỉ rồi bổ đôi. Đầu cá được chiên khéo léo trên chảo dầu nóng tới khi bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm cả xương thì bỏ ra chậu cho ráo dầu. Đầu cá, thịt cá, lòng, trứng đều được tẩm ướp theo công thức riêng. Thực khách nhận xét, các món từ cá tại quán không hề tanh, lòng cá giòn sần sật, trứng cá đượm vị, không quá khô. Đầu cá còn khá nhiều thịt, xương giòn tan, ăn lạ miệng.

img-4176.jpg
Quán bún đầu cá bà Luyến thu hút đông thực khách.

Nước dùng được ninh từ xương cá kết hợp xương lợn. Theo bà Luyến, để vị nước dùng thanh, chua ngọt tự nhiên, bà thêm vào hỗn hợp tạo từ nước ép táo, dứa, cà chua và hành phi.

Tuyết Bún chả 34, phố Hàng Than

Quán bún chả này nằm trong danh sách Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá phải chăng) của Michelin trong 4 năm liên tiếp.

Một bát bún chả đầy đủ có chả băm, chả miếng được tẩm ướp gia vị đậm đà, nướng xém cạnh trên bếp than hoa. Miếng chả của quán cuốn thêm lá xương sông, thịt độ nạc mỡ vừa phải, không bị khô khi nướng trên bếp lửa.

Bát thịt nướng đầy ắp được chan thêm nước chấm theo công thức riêng, tròn vị chua cay mặn ngọt, điểm thêm vài miếng đu đủ xanh, cà rốt để giải ngấy. Quán bài trí đơn sơ với bàn ghế nhựa, thực khách dùng bữa trên vỉa hè giữa không khí khu phố cổ. Theo một số du khách quốc tế trên TripAdvisor, quán dễ bị bỏ qua nếu chỉ đi ngang. Quán được chấm 4,3/5 sao.

Bún bò "công chúa", Kim Mã Thượng

Quán bún bò này từng đón Công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree ghé thăm vào năm 2019. Cũng từ đây, quán được gọi tên là "bún bò công chúa".

Quán có 3 món chính là phở gà, bún thang và bún bò Nam bộ. Trong đó, bún bò là món đắt hàng nhất. Món ăn là sự kết hợp giữa thịt bò xào với bún và các loại rau như húng, xà lách. Thịt bò phải được ướp kỹ theo công thức trước khi chế biến. Nước mắm ăn kèm được cho thêm chút hành phi để tăng mùi thơm.

Bún riêu bà Thiệp, Hồng Phúc

Đây cũng là quán ăn lâu năm, quen thuộc với nhiều thực khách Hà Nội. Quán phục vụ những bát bún đầy đặn, phù hợp với người thích ăn nhiều và muốn thưởng thức đa dạng đồ ăn kèm như riêu cua, đậu, giò, ốc. Nước dùng trong, được nấu từ cua đồng, giấm và cà chua, có vị chua thanh, ngọt hậu.

img-4177.jpg
Tô bún đầy đặn, hấp dẫn. Ảnh: Thanh Loan.

Ốc nhồi được lựa chọn kỹ, con bóng mẩy, tươi nên khi ăn có độ giòn, thơm đặc trưng. Ốc sau khi sơ chế được ngâm nước muối để làm sạch và giảm mùi tanh trước khi chế biến. Đậu mơ được rán phồng, lớp vỏ ngoài vàng giòn trong khi phần ruột vẫn mềm, béo.

Bún ốc cô Huê, Đặng Dung

Không gian quán khá khiêm tốn nhưng luôn tấp nập khách. Ốc được làm sạch, luộc vừa chín tới để giữ độ giòn, tươi và vị ngọt tự nhiên. Nước dùng được nấu từ nước luộc ốc, thêm cà chua, giấm bỗng và nêm gia vị vừa phải, tạo vị chua thanh, ngọt nhẹ. Tùy khẩu vị, thực khách có thể thêm mắm tôm, một chút ớt chưng và ăn kèm rau sống để món bún đậm đà hơn.

Bát bún ở đây giữ cách làm truyền thống, không thêm nhiều loại đồ ăn kèm mà chủ yếu gồm ốc to hoặc ốc nhỏ, nước dùng trong, cà chua và hành lá. Về sau, chủ quán thêm chả ốc như một biến tấu mới, vừa tạo thêm lựa chọn cho thực khách vừa phù hợp với khẩu vị của khách trẻ.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/6-quan-bun-noi-tieng-bac-nhat-phuong-ba-dinh-co-quan-len-truyen-hinh-my-2560259.html

Vietnamnet
#ba đình #hà nội #bún cá #bún riêu

Cùng chuyên mục

Chuẩn bị khai thác bốn chuyến bay đến Trung Quốc và Philippines tại sân bay Long Thành

Chuẩn bị khai thác bốn chuyến bay đến Trung Quốc và Philippines tại sân bay Long Thành

TPO - Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành, sáng 4/10, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, dự kiến trong tháng 11 này, Vietnam Airlines sẽ thực hiện bốn chuyến bay thử nghiệm cất, hạ cánh giả định, sau đó khai thác bốn chuyến bay thực tế đầu tiên đến Trung Quốc và Philippines.

London Symphony Orchestra mở màn cuộc hẹn mùa thu Hà Nội

London Symphony Orchestra mở màn cuộc hẹn mùa thu Hà Nội

London Symphony Orchestra (LSO) trở lại Hà Nội trong hai đêm Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2026, diễn ra ngày 2 và 3/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội và Vietnam Airlines tổ chức, phối hợp cùng Nhà hát Hồ Gươm và LSO.

Tour du lịch phía Nam Đà Nẵng có gì hấp dẫn?

Tour du lịch phía Nam Đà Nẵng có gì hấp dẫn?

TPO - Đà Nẵng chính thức công bố tour du lịch phía Nam - “Chạm vào thiên nhiên”, đánh dấu bước đi mới trong việc mở rộng không gian du lịch và kéo dòng khách về phía Nam. Gần 25 chương trình tour đã được hơn 6 đơn vị lữ hành xây dựng, khai thác chuỗi điểm đến từ biển đảo, làng quê đến sông hồ và miền núi.

Điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

Điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc

TPO - Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bổ sung hàng loạt hạng mục từ sân đỗ, hangar bảo dưỡng, nhà máy suất ăn đến tổ hợp khách sạn, thương mại và cơ sở đào tạo hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ.

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ không tặc chấn động thế giới

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ không tặc chấn động thế giới

TPO - Sự cố trong buồng lái trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv khiến Flydubai phải tạm dừng các chuyến đến và đi từ Israel để phục vụ điều tra. Ngày 16/9 vừa qua, ông Ghaith Al Ghaith - Tổng Giám đốc Flydubai - cho biết hãng kỳ vọng trở lại đầy đủ năng lực khai thác vào cuối năm nay, thậm chí cao hơn nhờ tiếp nhận máy bay mới. Phát biểu được ông Ghaith Al Ghaith đưa ra trong bối cảnh hàng không khu vực phục hồi sau gián đoạn do chiến tranh với Iran.

Hàng loạt 'siêu điểm đến' vận hành từ 01/7/2027

Hàng loạt 'siêu điểm đến' vận hành từ 01/7/2027

Khi cột mốc vận hành quần thể VinWonders Cần Giờ, bộ đôi sân golf 36 hố cùng hệ sinh thái tiện ích đồ sộ của Vinhomes Green Paradise được ấn định vào ngày 01/7/2027, diện mạo của “Quận Nhất mới” Vịnh Tiên hiện lên rõ nét. Hệ sinh thái “siêu điểm đến” này sẽ thu hút hàng chục triệu khách đổ về trải nghiệm, cộng hưởng cùng cộng đồng an cư, giúp giải quyết bài toán sức mua, kích hoạt dòng tiền thương mại suốt 365 ngày/năm cho siêu đô thị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe