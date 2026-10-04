Thả 4 cá thể chim Trích cồ đang nuôi nhốt về tự nhiên

TPO - Lực lượng chức năng ở Vĩnh Long lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với hai hộ dân đang nuôi nhốt 4 cá thể chim Trích cồ trái phép, và tiến hành thả các cá thể chim về môi trường tự nhiên.

Công an xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra, phát hiện tại hộ ông V.N.A trên địa bàn xã đang nuôi nhốt trái phép 1 cá thể chim Trích cồ.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện hộ ông N.V.Đ (ngụ cùng xã) đang nuôi nhốt 3 cá thể chim Trích cồ.

Lực lượng chức năng tiến hành thả các cá thể chim về môi trường tự nhiên.

Tại thời điểm kiểm tra, các hộ dân đều không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với các thể chim.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 146/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Đồng thời, Công an xã Bảo Thạnh phối hợp cùng Ban Quản lý rừng tiến hành thả 4 cá thể chim Trích cồ về môi trường rừng tự nhiên.