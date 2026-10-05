Toàn cảnh núi rác tra tấn người dân suốt 16 năm

TPO - Quá tải suốt 16 năm, nhưng mỗi ngày bãi rác ở thôn Phước An 4, xã Krông Pắc vẫn “cõng” thêm khoảng 40 tấn rác. Những đống rác ngày một chất cao, mùi hôi lan rộng.
TPO - Nhằm giảm tải áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam và khai thác hiệu quả bến xe Yên Sở vừa vận hành, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận đăng ký tuyến xe khách liên tỉnh mới tại hai bến Giáp Bát và Nước Ngầm từ 5/10.
TPO - "Cô ấy cũng ra đây chữa bệnh ung thư nhiều năm rồi, trông người khổ lắm. Dù vậy nhưng thấy tiền vẫn không gian tham, cố tìm cách để trả lại cho bằng được", bà Liếu cảm kích.
TPO - Kiểm tra thực tế một số dự án tại khu vực phía Tây Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phê bình chủ đầu tư, đơn vị thi công chậm tiến độ và yêu cầu bổ sung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công.
TPO - Dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ được yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 10/10.
TPO - Từ nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp địa phương tìm kiếm, khai quật và quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, phường Hội An Đông.
TPO - Ngày 5/10, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X nước CHDCND Lào bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội, và ông Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng nước CHDCND Lào.
TPO - Trong lúc cả nhóm đi câu cá đã rủ nhau xuống ao tắm, sau đó một em bị đuối nước, tử vong.
TPO - Chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy chủ trì buổi lễ trao quyết định về công tác cán bộ.
TPO - Theo quyết định của Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm: Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định nghiêm cấm các cơ sở giáo dục thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định, đặc biệt là hành vi mượn danh Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Công ty Than Thống Nhất - TKV vừa phối hợp với Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, thành phố Quảng Ninh đón Đoàn công tác tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) đến tham quan, tìm hiểu thực tế. Hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào.
TPO - Chiều 5/10, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Tại đây, đại diện UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sẽ không để xảy ra thiếu vật liệu thi công ảnh hưởng đến tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.
TPO - Thủ tướng quyết định chuyển giao nguyên trạng 9 trường cao đẳng, trung cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương về UBND 5 tỉnh, thành phố quản lý.
TPO - Chiều 5/10, Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 – 8/10, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
TPO - PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, thông qua kết quả chấm điểm KPI/OKR giúp cấp có thẩm quyền nhìn nhận về năng lực cán bộ để có các biện pháp cần thiết. “Nhà nước cần cán bộ có năng lực và dám xả thân làm việc, không cần những cán bộ dựa dẫm, thiếu năng lực. Đã đến lúc loại bỏ cán bộ thiếu năng lực khỏi bộ máy. Thà ít mà tinh còn hơn đông mà yếu”, ông Lý nhấn mạnh.
TPO - Sau 3 ngày dò tìm trên sông Lam, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể bà N.T.H. (51 tuổi, trú xã Vạn An, Nghệ An), cách khu vực gặp nạn khoảng 2 km.