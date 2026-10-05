Toàn cảnh núi rác tra tấn người dân suốt 16 năm

TPO - Chiều 5/10, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Tại đây, đại diện UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sẽ không để xảy ra thiếu vật liệu thi công ảnh hưởng đến tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.