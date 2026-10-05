Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Toàn cảnh núi rác tra tấn người dân suốt 16 năm

Huỳnh Thủy

TPO - Quá tải suốt 16 năm, nhưng mỗi ngày bãi rác ở thôn Phước An 4, xã Krông Pắc vẫn “cõng” thêm khoảng 40 tấn rác. Những đống rác ngày một chất cao, mùi hôi lan rộng.

Clip ghi nhận bãi rác thuộc thôn Phước An 4, xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
tienphong-1285.jpg
Toàn cảnh bãi rác﻿ thôn Phước An 4, xã Krông Pắc (Đắk Lắk), bị phản ánh gây ô nhiễm﻿.
tp-2.jpg
Bãi rác này được đưa vào hoạt động năm 1996, với diện tích hơn một ha.
tp-1.jpg
Đến nay, bãi rác đã quá tải suốt 16 năm, bốc mùi hôi thối, rỉ nước đen ngòm.
tp-7.jpg
Dù đã quá tải, song mỗi ngày bãi rác vẫn "gồng mình" tiếp nhận khoảng 40 tấn rác.
tp-8.jpg
Ông Nguyễn Minh Hoàng, thôn Phước An 4, phản ánh bãi rác gây ô nhiễm đã nhiều năm.
tp-5.jpg
Người dân nhiều lần phản ánh bãi rác gây ô nhiễm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
tp-9.jpg
Hiện UBND xã Krông Pắc cho vây tôn, đào rãnh, rắc vôi... hạn chế ảnh hưởng môi trường.
tp-3.jpg
UBND xã Krông Pắc cho biết trong 3 tháng tới sẽ phải tìm bãi rác mới để thay thế.

Xem thêm

#Đắk Lắk #núi rác #quá tải #ô nhiễm #môi trường #dân sinh #bảo vệ môi trường

Cùng chuyên mục

Chiều 28/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9, các bến xe lớn tại Hà Nội ghi nhận lượng hành khách tăng vọt khi đông đảo người dân, sinh viên và người lao động bắt đầu hành trình về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 2/9.

Giáp Bát, Nước Ngầm dừng nhận tuyến mới

TPO - Nhằm giảm tải áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam và khai thác hiệu quả bến xe Yên Sở vừa vận hành, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận đăng ký tuyến xe khách liên tỉnh mới tại hai bến Giáp Bát và Nước Ngầm từ 5/10.

Lâm Đồng phê bình nhiều chủ đầu tư

Lâm Đồng phê bình nhiều chủ đầu tư

TPO - Kiểm tra thực tế một số dự án tại khu vực phía Tây Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phê bình chủ đầu tư, đơn vị thi công chậm tiến độ và yêu cầu bổ sung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công.

‘Chốt hạn’ hoàn thành GPMB bãi đỗ xe 4 mặt tiền giáp Vành đai 1

‘Chốt hạn’ hoàn thành GPMB bãi đỗ xe 4 mặt tiền giáp Vành đai 1

TPO - Dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ được yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 10/10.

Lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BCH QS ĐN

Từ nguồn tin người dân, tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ

TPO - Từ nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp địa phương tìm kiếm, khai quật và quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, phường Hội An Đông.

Gắn kết nghĩa tình Việt - Lào từ cuộc gặp tại Than Thống Nhất - TKV

Gắn kết nghĩa tình Việt - Lào từ cuộc gặp tại Than Thống Nhất - TKV

Công ty Than Thống Nhất - TKV vừa phối hợp với Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, thành phố Quảng Ninh đón Đoàn công tác tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào) đến tham quan, tìm hiểu thực tế. Hoạt động góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào.

Cao Bằng: Không để thiếu vật liệu khi tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Cao Bằng: Không để thiếu vật liệu khi tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

TPO - Chiều 5/10, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Tại đây, đại diện UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sẽ không để xảy ra thiếu vật liệu thi công ảnh hưởng đến tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Cần cán bộ có năng lực, dám xả thân, không cần người dựa dẫm, yếu kém

Cần cán bộ có năng lực, dám xả thân, không cần người dựa dẫm, yếu kém

TPO - PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, thông qua kết quả chấm điểm KPI/OKR giúp cấp có thẩm quyền nhìn nhận về năng lực cán bộ để có các biện pháp cần thiết. “Nhà nước cần cán bộ có năng lực và dám xả thân làm việc, không cần những cán bộ dựa dẫm, thiếu năng lực. Đã đến lúc loại bỏ cán bộ thiếu năng lực khỏi bộ máy. Thà ít mà tinh còn hơn đông mà yếu”, ông Lý nhấn mạnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe