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Từ nguồn tin người dân, tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ

Hoài Văn

TPO - Từ nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp địa phương tìm kiếm, khai quật và quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, phường Hội An Đông.

Ngày 5/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, từ 2/10 đến 5/10, lực lượng quy tập của đơn vị phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông tổ chức tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực hai tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi.

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Lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BCH QS ĐN.

Thông tin về khu vực chôn cất được người dân địa phương cung cấp. Theo người dân, trước đây trong quá trình xây dựng nhà ở, một số hài cốt được phát hiện, sau đó cất bốc, cải táng tại hai khu vực thuộc nghĩa trang nhân dân.

Từ nguồn tin này, lực lượng quy tập phối hợp chính quyền địa phương khảo sát, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai nhiệm vụ, đồng thời thận trọng trong từng khâu khai quật, thu gom và bảo quản hài cốt, di vật.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 9 mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng, võng, mẫu xương và răng còn tương đối đầy đủ.

Hiện các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được bảo quản theo quy định, chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Tại hiện trường, lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể phường Hội An Đông đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

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