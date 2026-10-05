Lâm Đồng phê bình nhiều chủ đầu tư

TPO - Kiểm tra thực tế một số dự án tại khu vực phía Tây Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phê bình chủ đầu tư, đơn vị thi công chậm tiến độ và yêu cầu bổ sung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công.

Chiều 5/10, ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng - kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp, sửa chữa Tỉnh lộ 681, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tuy Đức, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực.

Tại dự án Tỉnh lộ 681, ông Trung phê bình chủ đầu tư và đơn vị thi công chưa huy động, bố trí đầy đủ máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Việc tổ chức thi công còn chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương bổ sung nhân lực, máy móc và tổ chức thi công đồng bộ để sớm hoàn thành dự án.

Ông Lưu Văn Trung (bên trái) kiểm tra thiết bị phục vụ học sinh nội trú.

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực, ông Trung phê bình chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát chưa phối hợp chặt chẽ trong quá trình thiết kế, mua sắm một số thiết bị chưa phù hợp với điều kiện thời tiết và nhu cầu sinh hoạt thực tế của học sinh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn dang dở, đồng thời rà soát toàn bộ trang thiết bị, vật dụng nội trú, bảo đảm phù hợp, an toàn và phát huy hiệu quả sử dụng.

Ông Trung yêu cầu Sở Giáo dục, UBND xã Quảng Trực tăng cường phối hợp, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để công trình hoàn thiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Đối với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tuy Đức, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh thi công, ưu tiên hoàn thiện hệ thống thoát nước, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực tổ chức thi công cuốn chiếu, bảo đảm tiến độ đề ra.