Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc

TPO - Theo quyết định của Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm: Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Thành ủy Hà Nội vừa có quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động mới của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Theo đó, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị. Các đơn vị được tổ chức trong một hệ thống quản trị thống nhất, phát huy thế mạnh chuyên môn, bản sắc thương hiệu và khả năng tiếp cận công chúng của từng loại hình báo chí.

Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc gồm: Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Cùng với ba đơn vị báo chí, cơ cấu tổ chức của Cơ quan gồm bốn đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung: Văn phòng; Phòng Thư ký - Tổng hợp; Phòng Kỹ thuật - Công nghệ; Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông.

Ba đơn vị báo chí có tổng số 20 phòng chuyên môn trực tiếp phục vụ sản xuất. Cơ quan chủ động quyết định việc phân bổ, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp các phòng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm giữ nguyên tổng số 20 phòng và tránh trùng lặp chức năng với cấp Cơ quan.

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội thực hiện vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô; là trung tâm thông tin, tuyên truyền và truyền thông chính sách quan trọng của thành phố.

Cơ quan quản lý, chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện về tổ chức, nhân sự, nội dung, tài chính, tài sản, công nghệ và dữ liệu trong toàn hệ thống. Các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức sản xuất, biên tập, xuất bản, phát sóng và phát triển sản phẩm trong phạm vi được phân cấp, gắn quyền chủ động với trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Trong mô hình mới, Báo Hànộimới phát huy thế mạnh báo Đảng, chính luận, phân tích và bình luận, với trọng tâm về chính trị, xây dựng Đảng, văn hóa và đời sống Thủ đô. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát triển các chương trình phát thanh, truyền hình, thời sự, thông tin thiết yếu và sản phẩm nghe nhìn đa nền tảng. Báo điện tử Kinh tế và Đô thị phát huy thế mạnh chuyên sâu về kinh tế, quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, hội nhập quốc tế và thông tin đối ngoại.