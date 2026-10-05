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Thủ tướng quyết định chuyển giao 9 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng quyết định chuyển giao nguyên trạng 9 trường cao đẳng, trung cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương về UBND 5 tỉnh, thành phố quản lý.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng 9 cơ sở giáo dục từ Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo về địa phương quản lý.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm từ Bộ Công Thương và Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Trong khi đó, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định sẽ được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Hải Phòng quản lý.

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Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng được chuyển giao về Hải Phòng.

Cũng theo quyết định vừa ban hành, 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ chuyển giao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Hà Nội quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Thủ tướng cũng quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Điều chuyển biên chế, bàn giao người học

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 9 cơ sở giáo dục nêu trên rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu; tổ chức thực hiện bàn giao nguyên trạng các cơ sở giáo dục về các địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương và Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao người học, tài chính, tài sản, trụ sở các cơ sở giáo dục để quản lý; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản trong quá trình chuyển giao.

Các địa phương cần phối hợp với các bộ liên quan thực hiện việc tiếp nhận biên chế viên chức, tài chính, tài sản, trụ sở của các cơ sở giáo dục để quản lý; chỉ đạo các cơ sở giáo dục sau khi tiếp nhận tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Sau khi chuyển giao phải bảo đảm tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục; bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất đai theo quy định của pháp luật.

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#giáo dục #trường cao đẳng #trung cấp #chuyển giao #địa phương #quản lý #đào tạo #Thủ tướng #Bộ Công Thương #Hà Nội #Đồng Nai #Hải Phòng

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