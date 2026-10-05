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Hà Nội: Cấm việc 'mượn danh' Ban phụ huynh để lạm thu đầu năm

Trần Hoàng

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định nghiêm cấm các cơ sở giáo dục thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định, đặc biệt là hành vi mượn danh Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ngày 5/10, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026, bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã trả lời các câu hỏi từ báo chí liên quan đến công tác quản lý tài chính nhà trường cũng như việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục.

Theo đó, liên quan đến công tác thu, chi đầu năm học, bà Trần Lưu Hoa cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm.

Sở cũng đã quy định rõ trách nhiệm thuộc về người đứng đầu cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm về công tác thu, chi trong nhà trường, bảo đảm các khoản thu, chi đúng quy định.

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Bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội trao đổi tại họp báo

“Không được thu bất kỳ một khoản nào ngoài quy định; không được thu hộ và đặc biệt không được dưới danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản không đúng quy định”, bà Trần Lưu Hoa nêu.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Trên tinh thần đó, Sở mong muốn các cơ quan, tổ chức và các bậc cha mẹ học sinh tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành với nhà trường, kịp thời phát hiện và phản ánh những đơn vị còn có biểu hiện thu, chi không đúng quy định.

Đối với một số đơn vị được phản ánh về công tác thu, chi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi về các xã, phường để kiểm tra, xác minh theo phân cấp. Đồng thời, trong tháng 10/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch kiểm tra và thành lập các tổ công tác để kiểm tra tại các đơn vị.

Theo Phó Giám đốc Trần Lưu Hoa, quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với những trường hợp vi phạm.

Giám sát chặt bữa ăn học đường

Bên cạnh công tác tài chính, việc tổ chức bữa ăn học đường được xác định là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của TP Hà Nội trong năm học 2026-2027, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị và các sở, ngành.

Hà Nội hiện là một trong những đơn vị tiên phong trong việc quản lý, giám sát và công khai hoạt động tổ chức bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục.

Theo bà Trần Lưu Hoa, công tác này có hai điểm đổi mới nổi bật.

Thứ nhất, Hà Nội phân cấp việc lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm cho UBND cấp xã, phường thực hiện, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Thứ hai, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý an toàn thực phẩm thông qua việc xây dựng phần mềm HanoiCheck do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì.

Khi phát hiện có phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm, do Sở Y tế làm cơ quan thường trực phối hợp cùng các sở, ngành, và các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát với tinh thần công khai, minh bạch và xử lý kiên quyết.

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#Lạm thu đầu năm học #Ban đại diện cha mẹ học sinh #Quản lý tài chính trường học #Giáo dục Hà Nội #An toàn thực phẩm trường học #ban phụ huynh #mượn danh thu tiền

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