Vụ hàng trăm học sinh nghỉ học: Lãnh đạo nhà trường viết tâm thư gửi gắm phụ huynh

TPO - Trong bức tâm thư gửi phụ huynh thôn Tiến Sơn, lãnh đạo trường Tiểu học Quỳnh Tam tha thiết mong cha mẹ sớm đưa con trở lại trường, để các em được học tập, bù đắp kiến thức đã bỏ lỡ sau 4 tuần nghỉ học và kịp bắt nhịp với bạn bè.

Chiều 4/10, thầy Nguyễn Văn Sự - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) xác nhận, thầy đã viết một bức “tâm thư” đăng trên Fanpage của trường. Thông qua bức tâm thư, thầy Sự muốn nhắn nhủ đến phụ huynh thôn Tiến Sơn – nơi đang có 127 em học sinh chưa được đến trường dù 4 tuần học đã trôi qua. “Mong phụ huynh suy nghĩ, quyết định sáng suốt, kịp thời để các con được đến trường từ đầu tuần thứ 5. Mỗi ngày nghỉ học là một ngày các con tụt hậu so với bạn bè đồng lứa”, thầy Sự nói.

Điểm trường lẻ Tiến Sơn nhìn từ trên cao. Sau 28 năm sử dụng, điểm trường xuống cấp trầm trọng.

Mở đầu bức tâm thư, thầy Sự chia sẻ, đã 4 tuần học đã trôi qua, nhưng nhiều lớp học vẫn thiếu vắng học sinh Tiến Sơn. Nhìn lớp học trầm lắng, những chỗ ngồi trống không, khiến lòng thầy cô trăn trở, xót xa. Vì càng nghỉ học kéo dài, các em học sinh càng chịu nhiều thiệt thòi vì khó theo kịp bạn bè.

Trong tâm thư, Trường Tiểu học Quỳnh Tam cũng thông tin về buổi đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ngành, địa phương với phụ huynh. Trong đó khẳng định việc sáp nhập, giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, đưa toàn bộ học sinh về học tại điểm chính và phân hiệu là đúng quy định, quy trình. Vấn đề này được thực hiện theo chủ trương sắp xếp mạng lưới trường, lớp, hướng tới việc tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.

Cụ thể, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt ra yêu cầu học sinh được học tập trong môi trường có nhiều điều kiện hỗ trợ hơn. Trong đó có các phòng học bộ môn như: Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, thư viện, sân chơi, hoạt động thể chất và giáo dục kỹ năng sống. Trong khi đó, điểm lẻ Tiến Sơn hoàn toàn không thể đáp ứng.

UBND tỉnh Nghệ An đối thoại với phụ huynh thôn Tiến Sơn hôm 1/10.

Nhà trường cũng hiểu rằng, việc đưa con em rời điểm trường cũ để đến cơ sở mới khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, nhất là chuyện đi lại, ăn ở và sinh hoạt của các em.

Để tháo gỡ những lo lắng này, UBND tỉnh Nghệ An đã đưa ra nhiều phương án hỗ trợ. Trong đó có việc bố trí phương tiện đưa đón học sinh an toàn mỗi ngày, hỗ trợ tiền ăn bán trú. Đặc biệt, trước tình trạng học sinh đã nghỉ học nhiều tuần, trường xây dựng kế hoạch dạy bù vào cuối tuần, đồng thời phân công giáo viên hỗ trợ, kèm cặp từng em để bổ sung kiến thức bị thiếu hụt.

“Nhà trường, chính quyền địa phương và toàn xã hội đang dang rộng vòng tay, sẵn sàng mở rộng cửa lớp để đón nhận con em Tiến Sơn trở lại trường học với tình yêu thương và sự chăm sóc chu đáo nhất”, bức tâm thư viết.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến kiểm tra cơ sở vật chất của điểm trường Tiến Sơn.

Cuối tâm thư, nhà trường nhắn nhủ phụ huynh hãy vì tương lai tươi sáng của con em mình, hãy vượt qua những rào cản để đưa con đến trường kịp thời. Sự quyết định đúng đắn của phụ huynh hôm nay chính là nền tảng vững chắc nhất cho sự thành công của các con mai sau.

Tiếp tục tuyên truyền vận động

Thầy Nguyễn Văn Sự - Hiệu phó Trường Tiểu học Quỳnh Tam cho biết thêm, những ngày qua, nhà trường cùng các tổ công tác của xã, các đơn vị chức năng liên tục vào nhà phụ huynh thôn Tiến Sơn để tuyên truyền vận động. Qua đó mong muốn các bậc phụ huynh hiểu và sớm để các em học sinh trở lại trường học.

Thời gian qua, địa phương, nhà trường thường xuyên vào vận động, tuyên truyền để phụ huynh đưa học sinh đến trường.

“Giáo viên nhà trường, các đơn vị chức năng thường xuyên vào vận động, tuyên truyền. Một số phụ huynh vẫn lắng nghe, một số thì vẫn chưa sẵn sàng đón nhận. Hy vọng, ngày mai đầu tuần học thứ 5, các em sẽ đến trường đông đủ trở lại”, thầy Sự chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Long - Xóm trưởng xóm Tiến Sơn cho biết, thời gian qua, ban công tác xóm thường xuyên đến từng gia đình có con chưa đến trường để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vận động phụ huynh đưa trẻ trở lại lớp. “Chúng tôi cũng phân tích với bà con rằng điểm trường trong thôn đã xuống cấp, không còn bảo đảm đầy đủ điều kiện học tập. Trong khi phân hiệu và điểm trường chính được đầu tư xây dựng khang trang. Thế nhưng người dân vẫn muốn đóng góp để sửa chữa hoặc xây mới lại điểm trường Tiến Sơn”, ông Long nói.

UBND tỉnh Nghệ An quyết định hỗ trợ xe đưa đón, miễn phí tiền ăn bán trú cho các em học sinh thôn Tiến Sơn.

Được biết, xóm Tiến Sơn hiện có 394 hộ dân, trong đó còn 2 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo. Các gia đình khó khăn, cận nghèo thường xuyên được địa phương quan tâm, hỗ trợ sinh kế và vận động các nguồn lực để chăm lo việc học tập cho trẻ. Vì vậy, theo ông Long, khó khăn kinh tế không phải nguyên nhân chính khiến phụ huynh chưa đưa con trở lại trường.

Ban công tác xóm Tiến Sơn sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh nhìn nhận đầy đủ những thuận lợi, khó khăn của phương án đưa học sinh về điểm chính và phân hiệu, nhất là những chính sách hỗ trợ mà tỉnh đã đưa ra.