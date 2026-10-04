Ủng hộ cấm thu quỹ phụ huynh vì thu công khai, chi mập mờ

TPO - Nhiều phụ huynh đồng tình cấm thu quỹ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh vì lâu nay mỗi nơi tự đặt ra các mức thu khác nhau, từ vài trăm nghìn đến tiền triệu trong khi chi hoạt động không công khai, minh bạch.

Thông tư ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ GD&ĐT cấm ban đại diện cha mẹ học sinh đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, ép buộc, gây áp lực cha mẹ học sinh hỗ trợ hoạt động.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT cấm thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Quy định này áp dụng từ 15/11 khiến phụ huynh tranh cãi.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ nhưng cũng có nhiều ý kiến tranh cãi.

Lo vi phạm quy định

Một phụ huynh có con học lớp 8 ở trường THCS công lập tại Hà Nội chia sẻ, sau khi họp phụ huynh đã đóng quỹ sinh hoạt học kỳ I là 3 triệu đồng. Lớp có 40 học sinh, với mức thu này đã khoảng 120 triệu đồng.

“Năm ngoái, khoản thu này là 2 triệu, năm nay tăng lên 1 triệu đồng”, phụ huynh này nói.

Các khoản chi dự kiến gồm: tổ chức sinh nhật cho học sinh, quà thưởng tổng kết học kỳ, năm học, ủng hộ quỹ phụ huynh của trường quà khen thưởng học sinh hằng tháng, quà lễ tết thầy cô…

Theo phụ huynh này, mức thu như vậy là quá cao nhưng trong cuộc họp phụ huynh đầu năm chị không dám có ý kiến vì sợ bị cho là rào cản.

Bộ GD&ĐT cấm Ban đại diện cha mẹ học sinh thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động, kể từ 15/11.

“Lâu nay quỹ phụ huynh cũng mang tinh thần tự nguyện nhưng sau cuộc họp, ban đại diện gửi danh sách thống kê những người đã đóng quỹ, người chưa, thử hỏi có gây áp lực với những người có hoàn cảnh khó khăn không? Nếu không đóng quỹ, con có thể bị phân biệt đối xử. Thực tế, thời gian qua đã có trường hợp như vậy”, phụ huynh này nói.

Điều chị băn khoăn là cào bằng nhưng chi không công khai, minh bạch. Trong cuộc họp phụ huynh cuối năm, trưởng ban phụ huynh lớp chỉ đọc gộp các khoản chi, không gửi bảng kê chi tiết vì lo sợ "lọt ra ngoài sẽ gây điều tiếng".

Nhiều phụ huynh cũng chia sẻ, sau đợt họp phụ huynh đầu năm, ban phụ huynh đã thu quỹ hoạt động kỳ I với nhiều mức khác nhau. Nơi chỉ 200 nghìn, 300 nghìn nhưng cũng nhiều nơi thu tiền triệu.

Chị Hương ở Hà Nội hiện đang đảm nhận nhiệm vụ phó ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1 kiêm giữ quỹ lớp.

Theo chị Hương, đầu năm, phụ huynh đã đóng 800 nghìn đồng/người nhưng đã sử dụng một phần cho lắp điều hoà và các chi phí cố định khác. Số tiền còn lại dự kiến để ngày lễ quà biếu, chi phí khác trong năm học. Điều chị Hương lo lắng, phụ huynh chuyển tiền đóng quỹ có cần trả lại hết không để tránh vi phạm quy định.

Một phụ huynh khác nêu quan điểm “rất ủng hộ thông tư của Bộ GD&ĐT” vì năm nào cũng phải cắn răng đóng quỹ phụ huynh mà không dám phản đối câu nào. Nếu phản đối, lại sợ con bị trù dập.

Trong khi đó, chị Thủy, phụ huynh có 3 con đang theo học ở hai bậc tiểu học và THCS ở phường Định Công lo ngại sau quy định cấm không được thu quỹ sẽ bị biến tướng thành một nội dung khác.

“Từ hôm có quy định, trong nhóm phụ huynh trao đổi đến cháy máy vì vẫn muốn có kinh phí tổ chức các hoạt động cho con”, chị Thủy nói.

Cũng theo phụ huynh này, trước mắt phụ huynh thống nhất một người giữ khoản tiền đã đóng góp để chi các hoạt động. Sau này, không còn quỹ, sẽ đóng góp theo từng hoạt động cụ thể.

Lạm dụng quỹ phụ huynh

Nhiều phụ huynh cho rằng quỹ lớp vẫn có thể duy trì, nhưng cần giới hạn rõ mục đích sử dụng, công khai thu - chi và tránh biến sự đóng góp tự nguyện thành nghĩa vụ bắt buộc.

Chị Nguyễn Minh Anh, phụ huynh có con học THCS, cho rằng quỹ lớp chỉ nên dùng cho những khoản phục vụ trực tiếp việc học tập, sinh hoạt tập thể của học sinh như photo tài liệu hoặc tổ chức liên hoan khi cần. Các hoạt động khác có thể thực hiện theo nguyên tắc khi phát sinh thì phụ huynh tự nguyện đóng góp, thay vì duy trì một khoản quỹ cố định.

Theo chị, tình trạng thu quỹ rồi phân bổ cho nhiều dịp như Trung thu, 20/10, 20/11, Noel, Tết, 8/3 hay các hoạt động chung khiến một số phụ huynh cảm thấy áp lực. “Điều đáng lo là có nơi từ tự nguyện trở thành vận động theo số đông”, chị nói.

Trong khi đó, anh Lê Hoàng Nam, phụ huynh có con học THCS, cho rằng không nhất thiết phải duy trì quỹ lớp. Khi có hoạt động thực sự cần thiết, phụ huynh có thể thống nhất đóng tiền hoặc chuẩn bị đồ dùng cho học sinh. Học sinh càng lớn càng có thể tự tính toán, tổ chức hoạt động của lớp. Không nên lập quỹ rồi cuối cùng phụ huynh không biết tiền được chi cụ thể vào đâu.

Anh Nam ví dụ, phụ huynh đang dùng tiền làm thay cho học sinh quá nhiều thứ. Trường tổ chức đợt biểu diễn văn nghệ, thay vì để học sinh tự đăng ký tiết mục, phân công nhiệm vụ từng người và bố trí thời gian tập luyện, ban đại diện cha mẹ học sinh vung tiền triệu thuê biên đạo hoành tráng để biểu diễn, với kỳ vọng giành giải thưởng.

“Việc này không chỉ gây tốn kém mà còn khiến học sinh không còn chủ động, sáng tạo”, anh Nam nói.