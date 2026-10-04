Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên mùa thứ 14: Vinh danh 62 học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh

Sáng ngày 4/10, Trường Đại học Tân Tạo tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên mùa thứ 14. Sự kiện tôn vinh 62 học sinh xuất sắc đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, Học sinh giỏi quốc gia, cấp Tỉnh/Thành phố và các thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam và Nam Trung Bộ.

Hành trình 14 mùa vinh danh tài năng đất Việt

Giải thưởng Hoa Trạng nguyên lần đầu được tổ chức vào năm 2008, mang sứ mệnh động viên, khuyến khích tài năng và cổ vũ phong trào thi đua học tập của học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Trải qua 14 mùa tổ chức, giải thưởng đã vinh danh hơn 10.500 Hoa Trạng Nguyên ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam với tổng giá trị trao giải cán mốc 40 tỷ đồng. Với sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ các Bộ, Ban, Ngành, các cơ sở giáo dục đại học và các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước, giải thưởng đã khẳng định ý nghĩa xã hội sâu sắc cùng giá trị thiết thực trong việc phát hiện, tôn vinh và tiếp sức cho các tài năng trẻ.

62 Tân Hoa Trạng Nguyên Mùa thứ 14 năm 2026

Tôn vinh 62 gương mặt xuất sắc Mùa 14

Ở mùa thứ 14, Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên tiếp tục khẳng định sứ mệnh chắp cánh cho các tài năng trẻ. Phạm vi xét chọn năm nay quy tụ các gương mặt tiêu biểu đến từ 14 tỉnh, thành thuộc khu vực miền Nam và Nam Trung Bộ, bao gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Nai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Vĩnh Long, TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Cà Mau. Sau quá trình tiếp nhận và thẩm định kỹ lưỡng hàng trăm hồ sơ ứng tuyển, Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao giải cho 62 gương mặt xuất sắc nhất. Trong đó, có 3 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế, 9 em đạt giải Nhất Học sinh giỏi quốc gia và 50 thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây chính là sự biểu dương kịp thời và ghi nhận xứng đáng cho tinh thần hiếu học cùng những nỗ lực bền bỉ của các em trên hành trình chinh phục đỉnh cao tri thức.

Lễ trao giải vinh dự đón tiếp các khách mời danh dự gồm nguyên Lãnh đạo tỉnh Long An; đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh, Hội Khuyến học xã Đức Hoà; cùng đại diện Lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo. Về phía đơn vị tổ chức có sự tham dự của Hội đồng Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên, Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu Trường Đại học Tân Tạo, Ban Giám hiệu các trường THPT cùng đông đảo quý phụ huynh.

TS. Nguyễn Mai Lâm (Bên trái) trao giải thưởng cho Tân Hoa Trạng Nguyên lần thứ 14 năm 2026

Chia sẻ về công tác xét chọn năm nay, TS. Nguyễn Mai Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo cho biết:

"Sau 1 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận về nhiều hồ sơ từ các trường THPT tại 14 tỉnh, thành phố. Trải qua quá trình thẩm định nghiêm túc, công tâm, Hội đồng đã chọn ra 62 học sinh xuất sắc nhất. Con số này khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của giải thưởng cũng như tinh thần hiếu học đáng tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam."

Cảm xúc lan tỏa từ các "Hoa Trạng Nguyên"

Đại diện cho các gương mặt được vinh danh, em Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ (Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai) xúc động chia sẻ: "Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên là niềm vinh dự lớn, tạo thêm động lực và mở ra nhiều cơ hội cho em trong tương lai. Hành trình phấn đấu nhận giải đã dạy cho em bài học lớn về sự kiên nhẫn, quyết tâm và tinh thần học hỏi không ngừng. Nhắc nhở bản thân sống trách nhiệm hơn và sẵn sàng phụng sự cộng đồng."

Em Dương Gia Huy (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM), Tân sinh viên Y khoa Trường Đại học Tân Tạo cho biết: “Được xướng tên nhận Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên là khoảnh khắc vô cùng xúc động đối với em. Giải thưởng chính là nguồn động lực to lớn để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ và cống hiến cho xã hội.”

Lễ trao Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên lần thứ 14 khép lại trong niềm hân hoan và tự hào. Nhận giải thưởng hôm nay, các em được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, rèn luyện bản lĩnh để trở thành những công dân có ích, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.