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Học bổng ngành chiến lược: Sinh viên không cần làm hồ sơ

Hà Linh

TPO - Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư quy định nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Thông tư hướng dẫn cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng, xét và chi trả, quản lý dữ liệu và kinh phí để chính sách được triển khai thống nhất trên cả nước.

Các ngành được hưởng chính sách học bổng được xác định theo danh mục ngành đào tạo khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Danh mục được cập nhật phù hợp với hệ thống ngành đào tạo hiện hành. Trường hợp mã ngành, tên ngành hoặc cách phân loại ngành thay đổi, quyền hưởng học bổng của người học đã được xác định trước đó không bị ảnh hưởng.

Thông tư làm rõ nhóm xét hưởng học bổng theo Nghị định số 179 của Chính phủ gồm: người học có môn thi đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia hoặc kỳ thi Olympic.

Nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Dữ liệu xác định nhóm này gồm người học trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chung vào ngành thuộc diện áp dụng chính sách, không phân biệt phương thức xét tuyển, nếu có kết quả thi tốt nghiệp THPT ở các môn theo quy định.

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Thông tư quy định, sinh viên không phải tự làm và nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng học bổng.

Điểm dùng để xác định nhóm 30% được tính từ môn Toán và hai môn có điểm cao nhất trong số Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh. Các môn đều tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số. Không sử dụng điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của phương thức, kỳ thi, hình thức đánh giá khác.

Sau khi có kết quả trúng tuyển của đợt tuyển sinh chung, Bộ GD&ĐT xác định và công bố mức điểm của từng nhóm ngành. Nhóm không vượt quá 30% được xác định trên cơ sở dữ liệu của đợt tuyển sinh chung trong năm tuyển sinh và không xác định lại đối với các đợt xét tuyển bổ sung.

Không phải làm hồ sơ xin học bổng

Thông tư quy định, sinh viên không phải tự làm và nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng học bổng. Thông tin phục vụ xét học bổng được khai thác từ dữ liệu tuyển sinh, đào tạo và các hệ thống thông tin đã có, đồng thời được cập nhật trên nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia.

Người học cũng không phải cung cấp lại những giấy tờ, thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu mà cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo có thể khai thác theo quy định.

Sinh viên đại học thuộc diện xét học bổng lần đầu, việc xét hưởng được hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi cơ sở đào tạo xác nhận người học nhập học. Với người học sau đại học, việc xét duyệt được hoàn thành trước ngày 30/10 của năm tuyển sinh.

Thông tư cũng quy định, trường hợp người học chuyển ngành, chuyển chương trình hoặc chuyển sang cơ sở đào tạo khác, cơ sở đào tạo có trách nhiệm cập nhật và đối soát dữ liệu để xác định việc tiếp tục hưởng chính sách.

Người học tuyển sinh từ năm 2025 được áp dụng chính sách học bổng kể từ ngày 1/9 năm nay nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thời gian được hưởng được tính trong phần thời gian còn lại của thời gian đào tạo chuẩn của chương trình.

Tháng 6 năm nay, Bộ GD&ĐT công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ.

Sinh viên theo học các ngành thuộc danh mục sẽ được hỗ trợ từ 3,7-5,5 triệu đồng mỗi tháng, tùy từng nhóm ngành.

Thời gian hưởng học bổng tối đa là 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư.

Chính sách áp dụng đối với sinh viên và người học trúng tuyển từ năm 2025.

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#học bổng #Học bổng ngành chiến lược #nhận học bổng #Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

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