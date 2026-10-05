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Làm mất tiền chữa bệnh, cụ bà vỡ òa vì người nhặt được 'khổ hơn mình' vẫn tìm cách trả lại

Thanh Hiền

TPO - "Cô ấy cũng ra đây chữa bệnh ung thư nhiều năm rồi, trông người khổ lắm. Dù vậy nhưng thấy tiền vẫn không gian tham, cố tìm cách để trả lại cho bằng được", bà Liếu cảm kích.

Chia sẻ với Tiền Phong ngày 5/10, bà Phạm Thị Liếu (quê Quảng Ngãi) vẫn chưa hết xúc động khi được bà Phạm Thị Lệ - bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nhặt được và tìm cách trả lại chiếc ví cùng toàn bộ số tiền.

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Chồng bà Liếu (bìa trái), bà Phạm Thị Lệ (kế bên) trong buổi giao nhận lại số tiền.

Bà Liếu kể chiều tối 3/10, chồng bà đưa bà đi chụp MRI tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Sau khi chụp xong, bà vào nhà vệ sinh và cởi áo khoác ra, trong áo có để chiếc ví với số tiền 14.680.000 đồng. Tuy nhiên lúc ra ngoài, bà quên mang theo áo.

Đến tối, khi đang ở trong phòng bệnh, bà sực nhớ ra quên chiếc áo trong nhà vệ sinh. Song quay trở lại tìm thì không thấy nữa.

"Lúc đó tôi nghĩ là mất thật rồi, giờ tìm kiểu gì được chứ. Tôi khóc quá trời, số tiền ấy với người già lại bệnh như tôi nó to kinh lắm. Tôi khóc mà cả phòng với mấy điều dưỡng hoảng luôn. Thế là mọi người gọi xuống báo tình hình với bảo vệ", bà nhớ lại.

May mắn lúc này, bà Phạm Thị Lệ (quê Quảng Ngãi) -người nhặt được chiếc áo và ví đang đem tới phòng bảo vệ nhờ tìm người để quên trả lại. Hai bên cùng sự chứng kiến của bảo vệ và một số người khác đã kiểm tra chiếc ví, với số tiền 14.680.000 đồng còn nguyên vẹn. Vợ chồng bà Liếu vui mừng nhận lại.

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Bà Liếu xúc động khi nhận lại ví cùng toàn bộ số tiền từ bệnh nhân nghèo.

Bà Liếu kể thêm trước đây chồng bà đi biển, bà bán cá. Rồi sức khỏe tụt dốc, ông bà không còn lao động được nữa. Gần hai năm trở lại đây, bà phát hiện bị ung thư xương, đã phải cắt mất một chân.

"Cô Lệ ấy còn khổ hơn tôi nữa, cô sống ở vùng cao Quảng Ngãi, ra đây chữa ung thư nhiều năm rồi. Hôm trả lại tiền, cô ấy nói người vào bệnh viện là đều éo le như nhau cả, người bệnh với nhau ai lại lấy tiền của nhau. Tôi mua chút quà cảm ơn cô ấy cũng không chịu lấy. Nghèo mà tấm lòng thanh sạch, đẹp đẽ quá chừng", bà cảm kích.

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#Làm mất tiền #chữa bệnh #cụ bà #Đà Nẵng #Bệnh viện Ung bướu #trả lại của rơi #bệnh nhân #Quảng Ngãi

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