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Giáp Bát, Nước Ngầm dừng nhận tuyến mới

Phùng Linh

TPO - Nhằm giảm tải áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam và khai thác hiệu quả bến xe Yên Sở vừa vận hành, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận đăng ký tuyến xe khách liên tỉnh mới tại hai bến Giáp Bát và Nước Ngầm từ 5/10.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng đơn vị quản lý, khai thác bến xe trên địa bàn để phối hợp tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới vận tải hành khách liên tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô và các địa phương lân cận.

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Bến xe khách Yên Sở vận hành đầu tháng 10, sẵn sàng tiếp nhận các tuyến xe khách liên tỉnh đăng ký mới theo phương án phân luồng của Hà Nội. Ảnh: Trọng Tài.

Theo phương án điều chỉnh, kể từ ngày 5/10, cơ quan chức năng thành phố tạm dừng giải quyết thủ tục tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm.

Quy định này chỉ áp dụng đối với những tuyến đề xuất mở mới phát sinh. Toàn bộ chuyến, nốt xe và tuyến vận tải cố định hiện hữu đang hoạt động ổn định tại hai bến xe cửa ngõ phía Nam vẫn được duy trì khai thác theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đó.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải có nhu cầu mở thêm tuyến mới kết nối Hà Nội với các địa phương, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị đơn vị chủ động căn cứ vào hướng tuyến biểu đồ chạy xe, nhu cầu đi lại thực tế để nghiên cứu, chuyển hướng đăng ký hoạt động tại bến xe khách Yên Sở theo đúng quy định hiện hành.

Động thái điều phối luồng tuyến vận tải hành khách này được triển khai ngay sau khi bến xe khách Yên Sở công bố đưa vào khai thác từ 2/10. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, việc phân bổ thêm hoạt động vận tải về bến xe mới sẽ giải quyết căn cơ bài toán quá tải hạ tầng tồn tại nhiều năm qua tại khu vực phía Nam Thủ đô.

Giải pháp này giúp san sẻ trực tiếp áp lực giao thông đè nặng lên trục đường Giải Phóng - Ngọc Hồi, chủ động phân luồng từ xa, hạn chế nguy cơ xung đột, ùn tắc phương tiện trong quá trình triển khai dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A đang thi công.

Nhằm bảo đảm quyền lợi và sự thuận tiện tối đa cho hành khách khi chuyển dịch bến bãi, Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tăng cường kết nối đồng bộ giữa bến xe Yên Sở với mạng lưới giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống các tuyến xe buýt đô thị và phương tiện kết nối trung chuyển.

Việc tổ chức khoa học này giúp hành khách dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố, từng bước tái cơ cấu mạng lưới vận tải hành khách liên tỉnh theo hướng văn minh, giảm áp lực phương tiện cơ giới cỡ lớn đi sâu vào lõi nội đô.

Rộng 27.500 m² dọc trục Vành đai 3, bến xe Yên Sở (phường Yên Sở) do Công ty CP Bến xe Thanh Trì làm chủ đầu tư, vận hành từ đầu tháng 10. Nằm cách bến Nước Ngầm khoảng 2 km và Giáp Bát gần 5 km, bến xe kết nối trực tiếp cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, giải toả áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

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#bến xe #Hà Nội #giao thông #Yên Sở #liên tỉnh #quản lý #vận tải

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