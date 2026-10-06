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Nghệ An: Hối hả thông cống, vét hồ, quyết xóa cảnh 'phố biến thành sông'

Thu Hiền

TPO - Hàng loạt cống, cửa phai, hồ điều hòa, tuyến mương thoát nước tại đô thị Vinh (Nghệ An) đang được nạo vét, sửa chữa, mở rộng nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước trước mùa mưa.

Hàng loạt điểm nghẽn được xử lý

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Máy móc thi công tại khu vực cống cầu Đen, phường Trường Vinh.

Những ngày này, nhiều công trình chống ngập tại đô thị Vinh được khẩn trương hoàn thiện. Các hạng mục từ nạo vét kênh, hồ điều hòa đến sửa chữa cống, cửa phai, trạm bơm được triển khai đồng loạt nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước.

Tại khu vực Cầu Đen, phường Trường Vinh, công nhân đang hối hả mở rộng cống tiêu úng Cầu Đen lên gấp đôi hiện tại; sửa chữa cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai tại trạm bơm Đông Nam Bến Thủy.

Tuyến mương thoát nước nối từ đường Võ Nguyên Hiến, Đặng Thái Thân, Trần Hưng Đạo ra hồ cá Cửa Nam cũng đang được hoàn thiện.

Song song với các công trình xây dựng, việc nạo vét kênh mương và hố thu nước được thực hiện trên diện rộng. Đến nay, các đơn vị đã xử lý hơn 10.000 hố thu nước.

Tại hồ điều hòa của Trạm bơm tiêu úng phía Nam (Cầu Đen) và Trạm bơm tiêu úng Đông Nam Bến Thủy, công tác nạo vét cũng đã hoàn thành. Việc nạo vét giúp tăng dung tích hồ điều hòa, tạo điều kiện để hệ thống máy bơm vận hành hiệu quả hơn khi mưa lớn.

Trận mưa gần 400mm là phép thử

Theo ông Hoàng Quốc Trường, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An (Sở Xây dựng), từ đầu tháng 7/2026, tỉnh triển khai 7 dự án, nhiệm vụ chống ngập cho đô thị Vinh với tổng mức đầu tư khoảng 73 tỷ đồng.

Các công trình tập trung tại 5 phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú và Vinh Lộc, nhằm xử lý những điểm nghẽn trong hệ thống tiêu thoát nước.

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Thi công hệ thống thoát nước từ đường Trần Hưng Đạo ra hồ cá Cửa Nam.

Ngoài nạo vét hồ điều hòa, mương và hố thu nước, tỉnh sửa chữa hệ thống cửa phai, các trạm bơm tiêu úng, trạm bơm nước thải; đồng thời mua máy phát điện dự phòng cho các trạm bơm. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ 7 dự án trước ngày 10/10.

“Những trận mưa lớn vừa qua, các máy bơm đã vận hành hết công suất. Ban cũng chủ động thuê một số máy bơm dã chiến công suất lớn đặt tại các nút xung yếu. Nên dù lượng mưa lớn trong thời gian ngắn nhưng so với trước, nước rút nhanh hơn, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân”, ông Trường nói.

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Máy móc nạo vét kênh mương.

Theo ông Trường, trận mưa gần 400mm ngày 19/9 là một trong những phép thử thực tế đối với hệ thống công trình chống ngập, cùng các hạng mục xử lý cấp bách năm 2026. Kết quả bước đầu cho thấy, năng lực tiêu thoát nước đã có chuyển biến.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An, để chống ngập hiệu quả, các giải pháp vẫn cần được triển khai đồng bộ hơn.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, khả năng vận hành đồng bộ hệ thống cống, kênh, hồ điều hòa, trạm bơm và duy trì việc nạo vét, khơi thông dòng chảy sẽ tiếp tục quyết định hiệu quả tiêu thoát nước của đô thị trong những trận mưa lớn tiếp theo.

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#Chống ngập #Nghệ An #Hệ thống thoát nước #Cống ngầm #Trạm bơm #Vinh #Nạo vét

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