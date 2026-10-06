Cảnh đối lập trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và quốc lộ 5

TPO - Các phương tiện vận tải hạng nặng liên tục chen chúc, dàn hàng di chuyển trên quốc lộ 5 gây ùn tắc kéo dài, trong khi tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối trực tiếp hệ thống cảng biển lại thưa vắng.
TPO - Sáng 6/10, rất đông người dân tập trung trước TAND TP. Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh, hung thủ gây ra vụ thảm án rúng động dư luận cả nước khiến 3 mẹ con tử vong. Nạn nhân còn lại trong gia đình (người chồng) bị thương nặng.
TPO - Hàng nghìn drone đồng loạt tạo hình trên bầu trời Trùng Khánh, biến màn đêm thành sân khấu ánh sáng khổng lồ trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc
TPO - Hơn 6 giờ sáng 6/10, trước cổng TAND TP Đồng Nai, rất đông người dân tìm đến để theo dõi phiên xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh - người gây ra vụ thảm án ở xã Bình Minh vào đầu tháng 9 khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng, gây rúng động dư luận cả nước.
TPO - Ngày 5/10, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã huy động 100 máy bay chiến đấu và thực hiện hơn 1.000 cuộc không kích, hỗ trợ lực lượng Chính phủ Yemen trong chiến dịch giành lại các khu vực chiến lược từ Houthi.
TPO - Gần 3.000 kỹ sư, công nhân cùng 1.800 thiết bị, máy móc được huy động tổng lực, gấp rút thi công trên công trường mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, để kịp tiến độ hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.
TPO - Hà Nội chuẩn bị thí điểm lắp giàn thép trồng cây leo quanh các trụ đường sắt trên cao, cầu vượt và hầm chui nhằm tăng cường mảng xanh cho không gian đô thị.
TPO - Mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), nơi liên quan đến Tuấn thần đèn và đồng phạm, hiện đã dừng hoạt động, để lại nhiều khu vực nham nhở sau quá trình khai thác.
TPO - Một hành khách Trung Quốc bị hãng hàng không cấm bay vĩnh viễn sau khi liên tục lăng mạ, đe dọa tiếp viên, dù nữ nhân viên đã quỳ xuống xin lỗi do vô tình va vào tay ông khi phục vụ đồ uống.
TPO - Trong quá trình thi công Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh, chủ đầu tư bất ngờ phát hiện một lượng lớn rác thải sinh hoạt được chôn dưới lòng đất. Hiện các đơn vị liên quan đang lên phương án xử lý số rác này.
TPO - Pháp dự kiến đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần khoảng 400-500 trường trung học vào thứ Hai (5/10), do lo ngại an ninh trong bối cảnh các cuộc biểu tình của học sinh lan rộng và xuất hiện nhiều vụ bạo lực.
TPO - Các cơ quan chức năng chính thức áp dụng mức phạt lên đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân phát tán tin sai sự thật từ ngày 5/10.
TPO - Hàng nghìn người và phương tiện lấp kín khu vực cổng Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) dịp cuối tuần 3-4/10 để chiêm ngưỡng hiện tượng biển mây.
TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố 159 điểm thường xuyên ghi nhận ngập ở Thành phố, trong đó có 76 điểm ở TPHCM cũ, 52 vị trí ở Bình Dương cũ và 31 khu vực ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tại TPHCM cũ, những khu vực ngập nặng nhất nằm ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức...
TPO - Lượng lớn phương tiện lấp kín hàng loạt tuyến phố huyết mạch của Hà Nội trong giờ cao điểm sáng 5/10, gây ùn tắc kéo dài.
TPO - Hàng chục nghìn cọc tre cùng hàng trăm công trình nò sáo, vây ví lấn chiếm mặt nước đang được tháo dỡ tại xã Phú Vang - một trong những địa bàn có diện tích đầm phá lớn của TP. Huế.
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