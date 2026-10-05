Nhận diện 159 điểm ngập thường xuyên ở TPHCM

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố 159 điểm thường xuyên ghi nhận ngập ở Thành phố, trong đó có 76 điểm ở TPHCM cũ, 52 vị trí ở Bình Dương cũ và 31 khu vực ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tại TPHCM cũ, những khu vực ngập nặng nhất nằm ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức...
TPO - Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026 - ngày hội truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã gửi thư chúc mừng tới Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn cùng toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.
TPO - Nhằm giảm bức xạ nhiệt và tối ưu không gian đô thị, Hà Nội bắt đầu thí điểm lắp khung giàn trồng cây phủ xanh các trụ đường sắt trên cao, hầm chui Lê Văn Lương và loạt nhà chờ xe buýt trước ngày 10/10.
TPO - Khi xuống đoạn đường đèo có độ dốc kéo dài (tại tỉnh lộ 155, thuộc thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai), ô tô chở khách bị bốc cháy, hư hỏng gần như hoàn toàn.
TPO - Đàn lợn 50 con của gia đình ông Hoàng Văn Kinh (49 tuổi, trú xã Bích Hào, Nghệ An) chuẩn bị xuất bán thì bất ngờ bị sét đánh, nhiều con chết và liệt, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
TPO - Ngày 5/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức các hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.
TPO - Mưa lớn khiến một phần tường nhà và bờ kè của một hộ dân trên đường Phan Bội Châu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị sụp đổ.
TPO - Sáng 5/10, ông Trần Anh Thịnh - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh P.N.T.L. (24 tuổi), cách đập tràn Đồng Măng hơn 500m.
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, chỉ định ông Tạ Quốc Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.
TPO - Sáng 5/10, tại sân bay Cần Thơ, 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao vận chuyển ra Hà Nội phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Chuyến bay được thực hiện bằng máy bay vận tải CASA-C295, do Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện.
TPO - Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vừa thông xe kỹ thuật, lượng phương tiện đổ về Ô Chợ Dừa tăng cao trong khi mặt đường bị thu hẹp do thi công xén dải phân cách, khiến khu vực này ùn ứ trong sáng 5/10.
TPO - Hàng loạt cầu gai cát theo sóng biển dạt vào bờ, xuất hiện dày đặc sát mép nước tại một số khu vực ở Nha Trang. Người dân, du khách được khuyến cáo quan sát kỹ khi tắm biển, vui chơi trên bãi cát.
TPO - Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.
TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cán bộ cấp chiến lược phải có tầm nhìn, tư duy hệ thống, năng lực lựa chọn và tổ chức thực hiện những quyết sách lớn; cán bộ cơ sở phải nắm chắc địa bàn, có năng lực giải quyết công việc và phục vụ Nhân dân. Người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận.
TPO - TPHCM hiện có 1,57 triệu người cao tuổi, chiếm 11,4% dân số. Khi tuổi thọ ngày càng tăng, bài toán đặt ra không chỉ là làm sao chữa bệnh cho người già mà còn là chăm sóc thế nào để các cụ được sống khỏe, có người đồng hành và tiếp tục duy trì vai trò trong gia đình, cộng đồng.
TPO - Lực lượng chức năng đang huy động phương tiện, nhân lực rà soát dọc hai bờ sông Hồng để tìm kiếm cán bộ kiểm lâm mất tích.
TPO - Xưởng phụ tùng xe máy tại xã Trung Giã (TP Hà Nội) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Cột khói đen bốc cao khiến người dân cách đó nhiều km vẫn có thể nhìn thấy.