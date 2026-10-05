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Hà Tĩnh

Phát lộ 'núi rác' dưới lòng đất khi thi công khu công nghiệp 1.555 tỷ

Hoài Nam

TPO - Trong quá trình thi công Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh, chủ đầu tư bất ngờ phát hiện một lượng lớn rác thải sinh hoạt được chôn dưới lòng đất. Hiện các đơn vị liên quan đang lên phương án xử lý số rác này.

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Tại dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1), trong quá trình thi công, phía Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh phát hiện một lượng lớn rác thải sinh hoạt được chôn lấp dưới lòng đất. Sau khi phát hiện, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp các bên liên quan lên phương án xử lý.
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Theo ghi nhận tại dự án, mặt bằng đang được công nhân thi công, san gạt. Bên trong khuôn viên dự án có lượng lớn rác thải sinh hoạt, gồm túi nilon, bao bì, chai nhựa... được chất thành từng đống cao như núi. Khối lượng rác nằm trong phạm vi khoảng 1,51ha đất bãi thải thuộc Dự án Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà.
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Sau khi được phát hiện, lượng rác lớn được gom thành từng đống tại nhiều vị trí. Một số khu vực có lớp bạt lót bên dưới, phía trên phủ bạt để che chắn, song nhiều vị trí bạt đã bong, rách, để lộ rác bên trong.
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Theo lãnh đạo xã Việt Xuyên, khu vực này trước đây là Khu xử lý rác Con Dài, thuộc huyện Thạch Hà cũ. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đã phối hợp địa phương thu gom khoảng 150 tấn rác trên bề mặt để đưa đi xử lý. Tuy nhiên, khi triển khai thi công, doanh nghiệp phát hiện lượng rác lớn nằm dưới lòng đất.
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Đại diện UBND xã Việt Xuyên cho biết, điểm xử lý rác tại đây được đưa vào vận hành từ năm 2015. Do lò đốt xuống cấp, công suất hạn chế, lượng rác lớn và độ ẩm cao, rác không được xử lý hết. Phần rác, mùn xỉ và rác cháy dở được chôn lấp trong khuôn viên; một lượng khác theo nước lũ trôi xuống hồ điều hòa và tồn đọng dưới đáy. Trong ảnh "núi rác" chất thành từng đống, chờ đưa đi xử lý.
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Liên quan sự việc, Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình khảo sát phục vụ dự án, chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực để khảo sát địa chất, phục vụ lập hồ sơ dự án và thiết kế hạ tầng khu công nghiệp. Song chủ đầu tư không phát hiện lượng rác thải bị chôn lấp dưới mặt đất.
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Theo thống kê của ngành chức năng, hiện có khoảng 4.000 tấn rác trong phạm vi thực hiện dự án
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Được biết, hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh phối hợp Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh xử lý số lượng rác thải này. Chi phí xử lý do Công ty VSIP Hà Tĩnh chi trả.

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#Hà Tĩnh #'Núi rác' dưới lòng đất lộ ra khi thi công khu công nghiệp 1.555 tỷ đồng #Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh #núi rác #hàng nghìn tấn rác #dưới lòng đất #Việt Xuyên

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