Phát lộ 'núi rác' dưới lòng đất khi thi công khu công nghiệp 1.555 tỷ

TPO - Trong quá trình thi công Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh, chủ đầu tư bất ngờ phát hiện một lượng lớn rác thải sinh hoạt được chôn dưới lòng đất. Hiện các đơn vị liên quan đang lên phương án xử lý số rác này.
TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về biển hiệu chữ nước ngoài, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.
TPO - Những cây cầu treo thuộc Đề án 186 cầu treo dân sinh sau 10 năm đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân vùng cao đi lại an toàn và phát triển kinh tế. Thế nhưng, đối với nhiều nhà thầu thi công, đằng sau niềm vui đó là những câu chuyện buồn kéo dài suốt một thập kỷ do phải gánh chịu hậu quả tài chính nặng nề chỉ vì chưa được thanh toán đầy đủ.
TPO - Bức xúc vì nhiều lần đòi khoản nợ 100 triệu đồng nhưng chưa được trả, một phụ nữ ở Khánh Hòa đã chở loa phát thanh đi khắp làng đòi tiền.
TPO - Đường Đặng Thùy Trâm ở TPHCM được nâng cốt hơn 1m khiến nhiều nhà dân thấp sâu, ngập nặng lúc mưa, bụi mù khi nắng khiến việc kinh doanh và đi lại gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
TPO - Một trại nuôi heo tại xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) bị xử phạt 70 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời buộc phải tháo dỡ hệ thống bơm, xả chất thải và khắc phục các hạng mục xử lý môi trường chưa đúng quy định.
TPO - Sau khi Tiền Phong phản ánh công nhân Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long ở Quảng Trị ngồi chờ trước cổng doanh nghiệp đòi lương, các cơ quan chức năng thống nhất đề xuất thành lập tổ công tác liên ngành xử lý vụ việc.
TPO - Nghi ngờ chiếc thuyền đang di chuyển trên sông Lam thì bị lật khiến 2 vợ chồng mất tích, chính quyền xã Kim Bảng (Nghệ An) đã huy động lực lượng xuống hiện trường tìm kiếm.
TPO - Gần một năm qua, hàng chục hộ dân thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sống trong cảnh thấp thỏm sau khi đồi Trảng Bằng xảy ra sạt lở. Đến nay, khu vực này vẫn chưa được xử lý và gia cố, trong khi mỗi khi trời mưa lớn, đất đá tiếp tục trôi xuống phía nhà dân.
TPO - Nhà thầu đã tiến hành xử lý vết nứt trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bằng cách cắt mặt đường bê tông nhựa đoạn có vết nứt, bóc bỏ lớp bê tông nhựa hiện hữu, trải lớp vải địa gia cường và thảm lại lớp mặt đường bê tông nhựa.
TPO - Theo ghi nhận, số lượng xe tập lái di chuyển trên tuyến cao tốc này rất lớn, thậm chí, có đoạn tuyến 2 - 3 xe tập lái đi san sát nhau, chiếm giữ cả 2 làn đường.
TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.
TPO - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị xác nhận Bí thư Đảng ủy xã Đông Trạch và hai hiệu trưởng có tham gia bữa ăn trưa bị người dân phản ánh. Cơ quan này đề nghị chuyển nội dung đến cấp có thẩm quyền để tiếp tục xác minh, xem xét xử lý.
TPO - Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum tự ý đổ lượng lớn vật liệu xây dựng dọc đường quy hoạch N5 (thuộc thôn 3, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) để làm công trình hơn 59 tỷ đồng khi chưa có thông báo xây dựng công trình, cũng như đăng ký với chính quyền địa phương.
TPO - Trần nhà bong tróc, tường thấm dột, phòng đẻ xuống cấp khiến một số trạm y tế ở Nghệ An phải hạn chế hoạt động chuyên môn. Có nơi, cán bộ y tế không dám tiếp nhận đỡ đẻ vì lo vữa trần rơi xuống sản phụ và trẻ sơ sinh.
TPO - Do không có cây xanh, tuyến phố Bùi Huy Đáp (TP Hà Nội) đón nắng gần như cả ngày, gây nhiều bất tiện cho cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
TPO - Dù đang trong quá trình khai thác tạm nhưng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân lộ nhiều bất cập từ xói lở ta luy đến nứt mặt đường khiến nhiều người dân lo lắng.