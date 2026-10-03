Tin mới vụ công nhân may ở Quảng Trị ngồi trước cổng doanh nghiệp đòi lương

TPO - Sau khi Tiền Phong phản ánh công nhân Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long ở Quảng Trị ngồi chờ trước cổng doanh nghiệp đòi lương, các cơ quan chức năng thống nhất đề xuất thành lập tổ công tác liên ngành xử lý vụ việc.

Nợ khoảng 6 tỷ đồng tiền lương

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị, Công ty TNHH Thương mại May Thăng Long có gần 400 người lao động, làm việc tại ba địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác liên ngành nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động thuộc Công ty may Thăng Long.

Doanh nghiệp đang gặp khó khăn, người đại diện theo pháp luật không có mặt tại công ty và không liên lạc được, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, tiền lương và các chế độ của người lao động.

Công ty chưa thanh toán tiền lương tháng 8 và tháng 9/2026, tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng. Ngoài ra, theo Liên đoàn Lao động tỉnh, doanh nghiệp còn chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian dài, với số tiền nợ hiện gần 2,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/9, Tiền Phong đăng bài “Công nhân may ở Quảng Trị ngồi chờ trước cổng doanh nghiệp đòi lương”, phản ánh hàng chục lao động tập trung tại trụ sở công ty ở tổ dân phố 3 Phú Vinh, phường Đồng Sơn.

Tại thời điểm phóng viên có mặt, cánh cổng sắt đóng kín, nhiều công nhân ngồi chờ trong khu vực nhà giữ xe phía ngoài. Một nhóm đã vào được bên trong, nhưng phần lớn vẫn ở ngoài cổng. Không có lãnh đạo doanh nghiệp ra gặp công nhân, người muốn qua cổng phải trèo qua.

Chị Nguyễn Thị Minh Lương, làm việc tại công ty từ năm 2018, cho biết mức lương của chị khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng nhưng hai tháng chưa được thanh toán. “Công ty hứa ngày 30/9 sẽ trả. Nhưng thấy có dấu hiệu chuyển tài sản đi nên chúng tôi đến đây để đòi lương” - chị Lương nói.

Đã 2 tháng nay, công nhân Công ty may Thăng Long không nhận được lương.

Anh Nguyễn Thanh Thế, công nhân may, cũng phản ánh hai tháng chưa nhận được lương. Theo anh, công nhân tập trung sau khi thấy máy móc được tháo dỡ, đưa ra khỏi doanh nghiệp.

Thông tin di chuyển máy móc và mục đích di chuyển tài sản khi đó chưa được doanh nghiệp giải thích. Phóng viên gọi điện cho ông Đặng Thăng Long, Giám đốc công ty, nhưng không liên lạc được.

Đề xuất tổ công tác liên ngành bảo vệ quyền lợi công nhân

Sau bài phản ánh của Tiền Phong, sáng 1/10, Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức hội ý, thống nhất đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp thành lập tổ công tác liên ngành.

Tổ công tác được đề xuất nhằm xác minh tình trạng pháp lý, tài chính, trách nhiệm của doanh nghiệp và xây dựng phương án xử lý theo quy định. Các cơ quan thống nhất yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời bảo toàn tài sản, nguồn lực doanh nghiệp và giữ ổn định an ninh, trật tự.

Tổ công tác đối thoại với người lao động nhằm tìm cách tháo gỡ.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị, sau khi nắm thông tin, đơn vị đã phối hợp Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội và các lực lượng chức năng trực tiếp đến doanh nghiệp tìm hiểu tình hình, động viên công nhân, hướng dẫn công đoàn cơ sở và người lao động thực hiện các quyền hợp pháp.

Công đoàn cũng phối hợp theo dõi việc công nhân chuyển đến làm việc tại các doanh nghiệp khác để góp phần bảo đảm quyền lợi. Khi cần thiết, người lao động sẽ được hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý yêu cầu công ty thanh toán tiền lương và những quyền lợi liên quan.

Với gần 400 lao động đang bị ảnh hưởng, việc xác định trách nhiệm doanh nghiệp và phương án thanh toán các khoản còn nợ là vấn đề cấp thiết, giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống.