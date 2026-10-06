Gần 3.000 người dồn sức thi công trên đại công trường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố 159 điểm thường xuyên ghi nhận ngập ở Thành phố, trong đó có 76 điểm ở TPHCM cũ, 52 vị trí ở Bình Dương cũ và 31 khu vực ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tại TPHCM cũ, những khu vực ngập nặng nhất nằm ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức...