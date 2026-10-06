Gần 3.000 người dồn sức thi công trên đại công trường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

TPO - Gần 3.000 kỹ sư, công nhân cùng 1.800 thiết bị, máy móc được huy động tổng lực, gấp rút thi công trên công trường mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, để kịp tiến độ hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.
TPO - Hà Nội chuẩn bị thí điểm lắp giàn thép trồng cây leo quanh các trụ đường sắt trên cao, cầu vượt và hầm chui nhằm tăng cường mảng xanh cho không gian đô thị.
TPO - Mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), nơi liên quan đến Tuấn thần đèn và đồng phạm, hiện đã dừng hoạt động, để lại nhiều khu vực nham nhở sau quá trình khai thác.
TPO - Một hành khách Trung Quốc bị hãng hàng không cấm bay vĩnh viễn sau khi liên tục lăng mạ, đe dọa tiếp viên, dù nữ nhân viên đã quỳ xuống xin lỗi do vô tình va vào tay ông khi phục vụ đồ uống.
TPO - Trong quá trình thi công Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh, chủ đầu tư bất ngờ phát hiện một lượng lớn rác thải sinh hoạt được chôn dưới lòng đất. Hiện các đơn vị liên quan đang lên phương án xử lý số rác này.
TPO - Pháp dự kiến đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần khoảng 400-500 trường trung học vào thứ Hai (5/10), do lo ngại an ninh trong bối cảnh các cuộc biểu tình của học sinh lan rộng và xuất hiện nhiều vụ bạo lực.
TPO - Các cơ quan chức năng chính thức áp dụng mức phạt lên đến 30 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân phát tán tin sai sự thật từ ngày 5/10.
TPO - Hàng nghìn người và phương tiện lấp kín khu vực cổng Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) dịp cuối tuần 3-4/10 để chiêm ngưỡng hiện tượng biển mây.
TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố 159 điểm thường xuyên ghi nhận ngập ở Thành phố, trong đó có 76 điểm ở TPHCM cũ, 52 vị trí ở Bình Dương cũ và 31 khu vực ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Tại TPHCM cũ, những khu vực ngập nặng nhất nằm ở Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Thủ Đức...
TPO - Lượng lớn phương tiện lấp kín hàng loạt tuyến phố huyết mạch của Hà Nội trong giờ cao điểm sáng 5/10, gây ùn tắc kéo dài.
TPO - Hàng chục nghìn cọc tre cùng hàng trăm công trình nò sáo, vây ví lấn chiếm mặt nước đang được tháo dỡ tại xã Phú Vang - một trong những địa bàn có diện tích đầm phá lớn của TP. Huế.
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TPO - Không khí lạnh khô và các không gian kín tạo điều kiện cho nhiều tác nhân truyền nhiễm gia tăng. Đâu là những cái tên đáng lưu ý nhất và ai là người dễ tổn thương hơn cả?
TPO - Không cần đi Tà Xùa hay Đà Lạt, ngay tại Hà Nội cũng có một “biển mây” ở Ba Vì khiến hàng nghìn người thức dậy từ 3-4h sáng để tìm đến.
TPO - Vượt qua các vòng bỏ phiếu với số phiếu cao nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ngày 1/10, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh chính thức tuyên thệ nhậm chức Thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật biển tại trụ sở ITLOS ở Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức.
TPO - Một đoạn đường Ô Chợ Dừa đang được xén dải phân cách giữa để mở rộng lòng đường, xóa điểm nghẽn giao thông sau khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục thông xe kỹ thuật.
TPO - Quảng Ninh dẫn đầu tăng trưởng GRDP 9 tháng với mức 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh, Hải Phòng và Bắc Ninh.