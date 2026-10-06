Người dân đứng chật kín theo dõi phiên xét xử bị cáo vụ thảm án ở Đồng Nai

TPO - Sáng 6/10, rất đông người dân tập trung trước TAND TP. Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh, hung thủ gây ra vụ thảm án rúng động dư luận cả nước khiến 3 mẹ con tử vong. Nạn nhân còn lại trong gia đình (người chồng) bị thương nặng.

Từ sáng sớm, khu vực trước trụ sở TAND TP. Đồng Nai đã thu hút đông người dân đến theo dõi phiên tòa. Trên vỉa hè dọc hàng rào tòa án, nhiều người đứng thành từng nhóm, liên tục hướng mắt về phía bên trong khu vực xét xử.

Không ít người sử dụng điện thoại để ghi hình, chụp ảnh hoặc theo dõi diễn biến. Có thời điểm, khu vực trước cổng tòa đông kín người. Lực lượng chức năng có mặt để bảo đảm an ninh, trật tự và điều tiết giao thông.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Nguyễn Đức Anh (SN 2005, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) bị Viện KSND TP. Đồng Nai truy tố về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Chùm ảnh phóng viên ghi nhận trước cổng TAND TP Đồng Nai lúc 7 giờ sáng 6/10.

Từ sáng sớm 6/10, đông người dân có mặt trước TAND TP. Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử vụ thảm án khiến 3 mẹ con tử vong.

Nhiều người đứng sát hàng rào tòa án, dùng điện thoại ghi lại diễn biến bên ngoài phiên xử.

Nhiều người mang theo tấm ảnh in chân dung nghi phạm với dấu gạch chéo màu đỏ thể hiện sự bức xúc trước hành vi dã man của bị cáo.