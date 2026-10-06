Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt giữa dòng nước xiết ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về, gây ngập khoảng 20 ha tại khu vực công trình Suối Cái, phường Tân Khánh, TPHCM. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xuyên đêm giải cứu 12 người mắc kẹt.

Khoảng 22 giờ 43 phút ngày 5/10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 32 nhận tin báo có người mắc kẹt tại công trình Suối Cái, đường 31, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh.

1791250362452-5300884784070981028-5300884784070981028-00c83fc32cdf2bb3ea040e14ab73e1a0-4993.jpg
Lực lượng chức năng dùng xuồng tiếp cận, giải cứu 12 người mắc kẹt tại công trình Suối Cái, phường Tân Khánh, rạng sáng 6/10. Ảnh: Công an phường Tân Khánh

Đơn vị điều động 48 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe chở phương tiện, 4 xe chữa cháy và 1 xuồng máy đến hiện trường. Do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn, tạo dòng chảy mạnh, khiến khoảng 20 ha khu vực bị ngập.

Trong vùng ngập có 4 hộ dân và một lán trại công nhân. Nhiều người bị nước cô lập, mắc kẹt tại nhà và chòi canh phương tiện.

Lực lượng CNCH sử dụng xuồng máy, áo phao, phao nổi và dây cứu nạn, chia nhiều mũi tiếp cận khu vực ngập. Đến 1 giờ 25 phút ngày 6/10, 7 người đầu tiên được đưa ra ngoài an toàn. Đến 2 giờ 10 phút, thêm 2 người được cứu. Khoảng 4 giờ, lực lượng tiếp tục đưa thêm 3 người ra ngoài.

1791250355903-5300884784070981028-5300884784070981028-6873334c8ba1a68697e11606ccf2b751.jpg
Giải cứu 12 người ở công trình Suối Cái, phường Tân Khánh bị cô lập khi lũ về rạng sáng 6/10. Ảnh: Công an phường Tân Khánh

Đáng chú ý, trong quá trình làm nhiệm vụ, xuồng máy bị lật do dòng nước chảy xiết. Các chiến sĩ phải ngâm mình trong nước lạnh hơn 2 giờ để chờ xuồng ứng cứu.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 6/10, hoạt động cứu hộ kết thúc. Tổng cộng 12 người đã được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.

Lãnh đạo UBND phường Tân Khánh cho biết, tối 5/10, khu vực TP Tân Uyên cũ xảy ra mưa lớn, khiến nước từ thượng nguồn đổ về các con suối qua địa bàn, gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã tổ chức đưa một số hộ dân ở khu vực đến nơi an toàn.

Xem thêm

#cứu hộ #ngập lụt #TPHCM #mưa lớn #cứu nạn #lực lượng chức năng #suối Cái

Cùng chuyên mục

Từ nhóm 'con ghét bố mẹ' tăng trăm nghìn thành viên: Người trẻ thực sự mong muốn điều gì?

Từ nhóm 'con ghét bố mẹ' tăng trăm nghìn thành viên: Người trẻ thực sự mong muốn điều gì?

TPO - Những lời giãi bày trong nhóm “con ghét bố mẹ” hé lộ nhiều ấm ức của trẻ trong mối quan hệ với gia đình. Phía sau sự ấm ức, giận dữ ấy là mong muốn được lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu - những điều tưởng nhỏ nhưng có thể quyết định việc một đứa trẻ chọn mở lòng hay khép cửa với cha mẹ.

Miền Trung mưa lớn dài ngày, có nơi vượt 600mm

Miền Trung mưa lớn dài ngày, có nơi vượt 600mm

TPO - Hôm nay (6/10), mưa lớn gia tăng ở các tỉnh miền Trung, dự báo kéo dài nhiều ngày, trong đó lượng mưa tính riêng từ 6-8/10 có nơi vượt 600mm. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Chiều 28/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9, các bến xe lớn tại Hà Nội ghi nhận lượng hành khách tăng vọt khi đông đảo người dân, sinh viên và người lao động bắt đầu hành trình về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 2/9.

Giáp Bát, Nước Ngầm dừng nhận tuyến mới

TPO - Nhằm giảm tải áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam và khai thác hiệu quả bến xe Yên Sở vừa vận hành, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận đăng ký tuyến xe khách liên tỉnh mới tại hai bến Giáp Bát và Nước Ngầm từ 5/10.

Lâm Đồng phê bình nhiều chủ đầu tư

Lâm Đồng phê bình nhiều chủ đầu tư

TPO - Kiểm tra thực tế một số dự án tại khu vực phía Tây Lâm Đồng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung phê bình chủ đầu tư, đơn vị thi công chậm tiến độ và yêu cầu bổ sung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh thi công.

‘Chốt hạn’ hoàn thành GPMB bãi đỗ xe 4 mặt tiền giáp Vành đai 1

‘Chốt hạn’ hoàn thành GPMB bãi đỗ xe 4 mặt tiền giáp Vành đai 1

TPO - Dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ được yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 10/10.

Lực lượng chức năng khai quật, tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BCH QS ĐN

Từ nguồn tin người dân, tìm thấy 14 hài cốt liệt sĩ

TPO - Từ nguồn tin do người dân cung cấp, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng phối hợp địa phương tìm kiếm, khai quật và quy tập 14 hài cốt liệt sĩ tại khu vực tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi, phường Hội An Đông.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe