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Hà Nội kích hoạt 'Gian hàng số' và kênh TikTok 'OCOP Hà Nội'

Trần Hoàng

TPO - Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” nhằm đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.

Sáng 6/10, tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình. Theo đó, Sở Công Thương kết nối các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP và các sản phẩm phù hợp; Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đảm nhiệm nội dung, truyền thông và không gian sản xuất, livestream; TikTok Shop hỗ trợ nền tảng, kỹ thuật, đào tạo nhà bán hàng, nhà sáng tạo nội dung và các công cụ hỗ trợ kinh doanh số.

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Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng lãnh đạo sở ngành tham quan các gian hàng số tại sự kiện

Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” chính thức được kích hoạt, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nghệ nhân và cơ sở sản xuất của thành phố, qua đó kết nối người xem với sản phẩm và gian hàng của các nhà bán hàng đủ điều kiện trên TikTok Shop.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, chương trình không đơn thuần là ra mắt thêm một kênh truyền thông trên nền tảng số, mà hướng tới cách làm mới để kết nối các giá trị từ sản phẩm OCOP, làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất và thương nhân Hà Nội với người tiêu dùng trong môi trường mua sắm đang thay đổi nhanh.

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Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Đức Hải chia sẻ tại sự kiện.

Theo ông Trần Đức Hải, Hà Nội có hệ sinh thái sản phẩm phong phú, nhưng trong môi trường số, sản phẩm tốt thôi chưa đủ. Sản phẩm cần được nhận diện, kể đúng câu chuyện, xuất hiện đúng nơi và kết nối đúng khách hàng.

Qua đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, các xã, phường của Hà Nội đã tổ chức gần 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng trên nhiều nền tảng số. Đây là tiền đề để thành phố chuyển từ những hoạt động riêng lẻ sang mô hình có tổ chức, có nhận diện chung và cơ chế vận hành lâu dài.

Ông Trần Đức Hải nhấn mạnh, Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” không phải là một “shop” bán hàng của Sở Công Thương. Cơ quan nhà nước không trực tiếp bán hàng, nhận đơn hay thực hiện nghĩa vụ của người bán. Kênh được tổ chức như một điểm chạm nội dung số và kết nối thương mại, thông qua video ngắn, livestream, câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm tại làng nghề và sự tham gia của nhà sáng tạo nội dung.

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Các thiết bị livestream trực tiếp tại các gian hàng số

Nhà bán hàng vẫn tự đứng tên, vận hành gian hàng và chịu trách nhiệm về sản phẩm, giá bán, tồn kho, đơn hàng, giao nhận và chăm sóc khách hàng. Vai trò của cơ quan quản lý là tạo môi trường, đặt ra tiêu chí, kết nối nguồn lực, hỗ trợ nâng cao năng lực và mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường.

Chương trình hướng tới ba giá trị gồm tăng khả năng hiện diện của sản phẩm trên môi trường số; nâng năng lực thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP; đồng thời mở rộng kết nối thị trường, chuyển sự quan tâm của người tiêu dùng thành giao dịch thực chất.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho rằng, mỗi sản phẩm không chỉ là một món hàng mà còn chứa đựng câu chuyện về người sản xuất, vùng đất, nghề truyền thống và sinh kế của cộng đồng. Vì vậy, việc đưa sản phẩm lên môi trường số cần gắn với khả năng kể câu chuyện và xây dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, chuyển đổi số trong thương mại không chỉ là đưa sản phẩm lên một nền tảng bán hàng, mà phải giúp các chủ thể sản xuất, kinh doanh từng bước làm chủ công cụ số, nâng cao khả năng giới thiệu, quảng bá và tiếp cận khách hàng.

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#Chương trình gian hàng số #Kênh TikTok OCOP Hà Nội #Phát triển thương mại số #Sản phẩm OCOP #Thương mại điện tử Hà Nội #Trần Đức Hải #Cơ quan báo Hà Nội

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