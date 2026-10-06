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Người lính

Mỹ sơ tán hàng loạt máy bay ném bom vì máy bay không người lái Iran

Bình Giang

TPO - Quân đội Mỹ đã sơ tán hàng chục máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh vào cuối tuần qua, sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy có khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, các quan chức Mỹ cho biết.

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Một chiếc máy bay ném bom B-1 của Không quân Mỹ tại căn cứ RAF Fairford ở Anh ngày 28/9. (Ảnh: AP)

Tấn công bằng máy bay không người lái từ lãnh thổ Anh vào căn cứ này có thể gây thương vong cho quân nhân Mỹ thiệt mạng và phá hủy những máy bay ném bom chiến lược.

Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là một cuộc tấn công chưa từng có và táo bạo của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở châu Âu, đồng thời có thể khiến cuộc chiến tại Trung Đông leo thang nghiêm trọng.

Ngày 5/10, khi các phóng viên hỏi liệu Iran có lên kế hoạch tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ từ lãnh thổ Anh hay không, ông Trump nói: “Tôi không thể nói với các bạn điều đó. Nếu họ làm vậy, họ sẽ phải trả giá rất đắt”.

Một chục máy bay ném bom B-1 của Mỹ đã được sơ tán khỏi căn cứ ở Anh, chỉ vài tuần sau khi được triển khai tới đây.

Ngày 4/10, Lầu Năm Góc thông báo: “Tất cả các máy bay ném bom Mỹ được triển khai tới RAF Fairford đã được điều chuyển trở lại các căn cứ tại Mỹ”.

Lầu Năm Góc nói thêm rằng đội hình máy bay ném bom của Mỹ, bao gồm B-1, B-2 và B-52, “vẫn sẵn sàng thực hiện các năng lực tấn công chính xác trên toàn cầu, bao gồm các chiến dịch được triển khai từ lục địa Mỹ”.

Quyết định điều chuyển các máy bay ném bom được đưa ra vài ngày sau khi lực lượng an ninh Anh bắt giữ một số công dân mang hai quốc tịch Anh-Iran, nghi ngờ lên kế hoạch tấn công căn cứ này.

Các quan chức Mỹ cho biết chưa rõ những người bị bắt có liên quan đến âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái nói trên hay không.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói Israel đã cung cấp cho Anh thông tin tình báo, cho thấy có nguy cơ Iran sẽ tiến hành một cuộc tấn công như vậy.

Ngày 5/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gọi điện cho ông Netanyahu từ trên máy bay, khi đang trên đường tới Iceland.

Trước đó, ông Rubio nói với báo chí rằng việc điều chuyển các máy bay ném bom là một phần của “hoạt động luân chuyển thường kỳ” các khí tài của Không quân Mỹ trên toàn thế giới, và không liên quan trực tiếp đến mối đe dọa từ Iran.

Tuy nhiên, vài giờ sau, Tổng thống Trump đã phủ nhận phát biểu của ông Rubio. Ông Trump nói với báo chí rằng các máy bay ném bom được di chuyển vì mối đe dọa an ninh từ Iran.

“Chúng không bay đi một cách tình cờ… đã có một mối đe dọa. Chúng tôi chỉ điều chuyển chúng một chút”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng Washington biết ai đứng sau mối đe dọa này và những người đó quan hệ với Iran.

Sau đó, khi được hỏi về vụ tấn công trên chuyến bay của Flydubai, ông Trump nói ông cho rằng Iran đứng sau vụ việc.

Theo Axios

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#Máy bay ném bom #Anh #Mỹ #Chiến tranh Mỹ - Iran #Máy bay không người lái

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