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Thế giới

Phong trào Houthi tuyên bố dội 'hỏa lực' xuống loạt mục tiêu trọng yếu ở Ả-rập Xê-út

Minh Hạnh

TPO - Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa trực diện vào sân bay quốc tế chính của Riyadh, trong chuỗi các đợt tấn công quy mô lớn nhắm vào sân bay, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng dầu khí trên khắp Ả-rập Xê-út.

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Khói bốc lên từ khu vực nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco sau các vụ tấn công được cho là do lực lượng Houthi thực hiện. Bức ảnh vệ tinh này được công bố hôm 3/10. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn của lực lượng Houthi - Yahya Saree - tối 5/10 cho biết nhóm này đã thực hiện ba chiến dịch sử dụng "số lượng lớn" tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái để đáp trả các cuộc tấn công ngày càng dữ dội do Ả-rập Xê-út hậu thuẫn nhắm vào Yemen.

Cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh và đã “bắn trúng mục tiêu một cách chính xác", khiến hoạt động hàng không bị gián đoạn.

Cuộc tấn công thứ hai nhắm vào nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco tại Rabigh. Đòn tấn công trực diện được cho là đã gây ra hỏa hoạn.

Cuộc tấn công thứ ba được cho là nhắm vào Sân bay Abha, căn cứ không quân Khamis Mushait, trại quân sự Aqeefah cùng các "địa điểm nhạy cảm" khác tại Najran và Jizan.

Có tin báo về những tiếng nổ lớn ở phía bắc Riyadh, gần sân bay King Khalid. Một phóng viên cho biết đã nghe thấy một “âm thanh cực lớn", trong khi người dân địa phương kể rằng các vụ nổ đã làm rung chuyển cửa sổ trong khu vực.

Giới chức Ả-rập Xê-út chưa lên tiếng về các tuyên bố cụ thể liên quan đến việc sân bay và nhà máy lọc dầu bị tấn công trực tiếp, cũng như chưa xác nhận liệu các cuộc tấn công của lực lượng Houthi có gây gián đoạn hoạt động tại sân bay King Khalid hay không. Bộ Ngoại giao nước này đã đưa ra một tuyên bố chung, lên án các cuộc tấn công liên tục của Houthi nhắm vào Riyadh cùng nhiều thành phố khác của Ả-rập Xê-út cũng như các "cơ sở dân sự và kinh tế", đồng thời khẳng định quyền đáp trả của nước này.

Trong khi đó, lực lượng Houthi cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không nên sử dụng không phận Ả-rập Xê-út, gọi đây là khu vực tác chiến quân sự, ngoại trừ không phận phía trên hai thánh địa Mecca và Medina. Sân bay King Khalid vẫn hoạt động, nhưng dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy tình trạng chậm trễ đáng kể, với thời gian chậm trễ trung bình lên tới 38 phút.

Chiến dịch của Ả-rập Xê-út

Houthi cho biết các cuộc tấn công mới nhất của phong trào này là hành động đáp trả cho 60 đợt không kích và tấn công tên lửa của Ả-rập Xê-út nhắm vào thủ đô Sanaa của Yemen cùng các tỉnh Al-Jawf, Taiz, Hodeidah, Saada và Marib trong vòng 24 giờ trước đó.

Người phát ngôn Houthi cáo buộc, lực lượng Ả-rập Xê-út đã thực hiện 1.576 cuộc tấn công kể từ khi đợt leo thang căng thẳng mới nhất bùng phát.

Chiến dịch này được Ả-rập Xê-út tiến hành cùng các đồng minh nhằm mục đích loại bỏ lực lượng Houthi ở Yemen. Liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu cho biết, khoảng 100 máy bay chiến đấu đang thực hiện nhiệm vụ yểm trợ đường không suốt ngày đêm, hỗ trợ lực lượng chính phủ Yemen giành lại từ Houthi các vùng lãnh thổ đã mất dọc theo bờ Biển Đỏ và khu vực lân cận eo biển chiến lược Bab al-Mandeb. Liên quân tuyên bố đã phá hủy 324 mục tiêu "quan trọng" của Houthi.

Các lực lượng do Ả-rập Xê-út hậu thuẫn hôm 5/10 cho biết đã tái chiếm Dhubab cùng các thị trấn lân cận là Bab và Hadeid. Các nhân chứng nói với hãng tin AP rằng họ đã nhìn thấy xe tăng và binh sĩ chính phủ tiến vào những thị trấn này. Trong khi đó, lực lượng Houthi phủ nhận các thông tin về việc rút lui trên diện rộng, trong khi giao tranh cũng đang leo thang quanh khu vực Taiz.

Các quan chức Mỹ và khu vực chia sẻ với AP, rằng Mỹ cũng đang hỗ trợ chiến dịch của Ả-rập Xê-út thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo, xác định mục tiêu và lập kế hoạch tác chiến.

Đồng thời, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh (Ả-rập Xê-út) đã cảnh báo công dân Mỹ cần đề cao cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Reuters

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#Ả-rập Xê-út #phong trào Houthi #Yemen #Sân bay Quốc tế King Khalid #xung đột Trung Đông

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