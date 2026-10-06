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Chủ tịch nước vinh danh đơn vị hai lần Anh hùng

Nguyễn Minh

TPO - Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Sáng 6/10, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) tổ chức trọng thể Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.

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Đại biểu tham dự chương trình làm lễ chào cờ.

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường - nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng đang làm thay đổi phương thức tác động đến tư tưởng, tâm lý và hành vi xã hội, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Do đó, Cục Tuyên huấn phải đi trước một bước về nghiên cứu, dự báo, định hướng; nhận diện những vấn đề mới, phức tạp, điểm nghẽn về tư tưởng để tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở.

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Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Cục Tuyên huấn.
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Ảnh: Nguyễn Minh

“Phải chuyển mạnh từ tư duy "nắm tình hình để xử lý" sang "dự báo để chủ động dẫn dắt", từ phản ứng trước các vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu.

Trong môi trường số, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị chuyển sang tư duy truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tương tác và cá thể hóa; chủ động tạo thông tin, quản trị dòng thông tin và dẫn dắt nhận thức.

Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số cần được khai thác trong nghiên cứu dư luận, phân tích thông tin, xây dựng nội dung, giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng. Việc ứng dụng phải bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, kỷ luật phát ngôn, tính chính xác, tính nhân văn và trách nhiệm của con người.

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Tham dự buổi lễ có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu cán bộ tuyên huấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực dự báo, khả năng thuyết phục, làm chủ công nghệ; yêu nghề, sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội và nhân dân.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, đơn vị có tiền thân là Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện thuộc Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, được thành lập ngày 11/5/1946.

Trong hai cuộc kháng chiến, lực lượng tuyên huấn luôn bám sát chiến trường, hoạt động của bộ đội để tuyên truyền, giáo dục, củng cố niềm tin, xây dựng ý chí chiến đấu. Công tác tư tưởng, văn hóa cùng các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trở thành “linh hồn, mạch sống” của Quân đội cách mạng.

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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn phải nhận diện những vấn đề mới, phức tạp, điểm nghẽn về tư tưởng để tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở.
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Theo Trung tướng Nguyễn Văn Đức công tác tư tưởng, văn hóa cùng các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trở thành “linh hồn, mạch sống” của Quân đội cách mạng.

Những năm gần đây, Cục Tuyên huấn tham mưu đổi mới giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, định hướng dư luận; biên soạn tài liệu về xây dựng, phát huy nhân tố chính trị tinh thần trước tác động của các cuộc xung đột quân sự trên thế giới.

Quy hoạch, hướng dẫn hoạt động của trên 11.000 thiết chế văn hóa; phối hợp sản xuất, phát sóng các chương trình, phim về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” như “Quân khu số 1”, “Giai điệu tự hào”, “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Không thời gian”.

Trong 5 năm qua, Cục Tuyên huấn đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức gần 700 chương trình nghệ thuật tổng hợp, 15 trại sáng tác với 1.500 tác phẩm, gần 8.000 cuộc triển lãm; biên soạn, phát hành hơn 1,2 triệu cuốn sách...

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Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường trò chuyện với các đại biểu tham dự buổi lễ.
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Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ.

Với những thành tích, chiến công xuất sắc hơn 80 năm qua, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước hai lần tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới; 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Chiến công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 Huân chương Lao động, cùng những phần thưởng cao quý khác.

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#Chủ tịch nước #Cục Tuyên huấn #Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân #Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa #Tổng cục Chính trị #Trung tướng Nguyễn Văn Đức #công tác tuyên huấn

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