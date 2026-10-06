Những hình ảnh tại phiên tòa vụ thảm án ở Đồng Nai

Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Anh về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Vụ án khiến 3 người tử vong, một người bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.
TPO - Sáng 6/10, Nguyễn Đức Anh được dẫn giải đến TAND TP Đồng Nai xét xử về vụ thảm án khiến 3 người tử vong, một người bị thương.
Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Anh về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Vụ án khiến 3 người tử vong, một người bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.
TPO - Sau khi chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng đấu giá dự án khu dân cư Quảng Thành để có nguồn bù đắp kinh phí 'nuôi' câu lạc bộ bóng đá, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng được Bầu Đoan cảm ơn 150.000 USD; còn cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng biếu 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.
TPO - Chỉ vì quên rút chìa khóa và để xe không người trông coi, nhiều người dân ở Nghệ An đã trở thành mục tiêu của nhóm trộm xe máy liên tỉnh.
TPO - Liên quan vụ mất chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, nghi phạm được xác định là người quen của chủ nhà. Lợi dụng gia chủ đang ngủ, người này đột nhập từ ban công vào nhà rồi lấy chiếc đồng hồ.
TPO - Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”) bị xác định đứng sau chỉ đạo hoạt động khai thác khoáng sản tại hai doanh nghiệp ở Thanh Hóa, trong đó có việc khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép, với tổng giá trị khoáng sản bị xác định khai thác trái phép gần 100 tỷ đồng.
TPO - Từ các tài khoản ảo trên Threads, một sinh viên dàn dựng kịch bản giả làm đại lý bán vé Live Concert, dẫn dụ hơn 200 người chuyển tiền rồi chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng.
TPO - Mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), nơi liên quan đến Tuấn thần đèn và đồng phạm, hiện đã dừng hoạt động, để lại nhiều khu vực nham nhở sau quá trình khai thác.
TPO - Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo mất chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, Công an phường Ea Kao (Đắk Lắk) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác định người lấy và kịp thời thu hồi tài sản.
TPO - Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 9 bị can để điều tra đường dây nuôi, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm salbutamol, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.
TPO - Mâu thuẫn với người tình của chồng cũ về tiền cấp dưỡng nuôi con, Trần Thị Mỹ Chi đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Khi gây án, Chi đang được hoãn chấp hành án phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ.
TPO - Nữ giáo viên tiểu học ở Cà Mau trên đường chở hai con từ trường về nhà bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao tấn công, khiến cả ba mẹ con thương vong.
TPO - Dựng chuyện hẹn đánh nhau để dụ nam sinh đến nơi vắng, nhóm 8 đối tượng dùng kiếm tấn công, cướp xe máy rồi tháo biển số mang đi cất giấu. Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra.
TPO - Cơ quan Công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ ô tô bị cháy khi đang đỗ trước đình làng Vàng, xã Gia Lâm, Hà Nội.
TPO - Trong hai ngày, CSGT Nghệ An phát hiện, lập biên bản 348 thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông.
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can trong đường dây chuyên lập hàng trăm công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
TPO - Bà Nguyễn Thị Giang Hương, cựu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (trước đây), bị khởi tố để điều tra trách nhiệm liên quan đến những sai phạm trong quá trình công tác tại UBND huyện Nhơn Trạch.
TPO - Quá trình xét nghiệm mẫu sản phẩm viên sủi của Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm cho thấy hàm lượng chất bảo quản cao gấp 20 lần cho phép.