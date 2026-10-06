Những hình ảnh tại phiên tòa vụ thảm án ở Đồng Nai

TPO - Liên quan vụ mất chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, nghi phạm được xác định là người quen của chủ nhà. Lợi dụng gia chủ đang ngủ, người này đột nhập từ ban công vào nhà rồi lấy chiếc đồng hồ.