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Pháp luật

Những hình ảnh tại phiên tòa vụ thảm án ở Đồng Nai

Nguyễn Tiến

TPO - Sáng 6/10, Nguyễn Đức Anh được dẫn giải đến TAND TP Đồng Nai xét xử về vụ thảm án khiến 3 người tử vong, một người bị thương.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ thảm án khiến 3 người chết ở Đồng Nai. Video: Văn Quân - Nguyễn Dũng - Nguyễn Tiến - Thanh Hương

Sáng 6/10, TAND TP Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Đức Anh về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Vụ án khiến 3 người tử vong, một người bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%.

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Từ sáng sớm, khu vực TAND TP Đồng Nai được siết chặt an ninh.
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Bên ngoài tòa án, nhiều người dân tập trung theo dõi. Một số người từ TP HCM đến từ rạng sáng để kịp dự phiên xét xử.
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Nhiều YouTuber có mặt từ sớm tại TAND TP Đồng Nai để livestream không khí bên ngoài phiên toà.
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Anh Nam, ngụ TPHCM, cho biết bản thân rất phẫn nộ trước hành vi của hung thủ và muốn trực tiếp theo dõi phiên tòa để biết mức án dành cho bị cáo. “Tôi thương anh Quang và gia đình nạn nhân. Không có gì có thể bù đắp được những mất mát mà gia đình đã chịu. Tôi mong bị cáo nhận mức án thích đáng với hành vi của mình”, anh Nam nói.
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Luật sư Đỗ Ngọc Thanh và luật sư Đậu Thị Quyên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại, có mặt từ sớm tại TAND TP Đồng Nai để tham dự phiên tòa.
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Luật sư Đậu Thị Quyên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình các bị hại, cho biết sau 33 ngày xảy ra vụ án, gia đình bị hại vẫn chưa nhận được lời xin lỗi, thăm hỏi hay bồi thường từ phía gia đình bị cáo. Theo luật sư, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả rất lớn. Việc thăm hỏi, động viên gia đình bị hại không bị pháp luật cấm, kể cả khi bị cáo đang bị tạm giam. “Đây không chỉ là trách nhiệm về mặt đạo lý mà còn liên quan đến trách nhiệm pháp lý. Tại phiên tòa, tôi sẽ trình bày các yêu cầu của gia đình bị hại về bồi thường thiệt hại”.
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Người nhà nạn nhân ngồi lặng lẽ ở một góc tường trong khuôn viên tòa án trước giờ xét xử.
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Xe chở bị cáo Nguyễn Đức Anh đến khu vực TAND TP Đồng Nai.
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Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo vào phòng xử án, đồng thời kiểm tra an ninh đối với những người đến dự phiên tòa.
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Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phòng xét xử.
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An ninh bên trong phòng xét xử được thắt chặt, lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ người ra vào nhằm bảo đảm an toàn cho phiên tòa.
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Khoảng 8 giờ 25, phiên tòa bắt đầu với phần thủ tục. HĐXX tiến hành kiểm tra căn cước bị cáo Nguyễn Đức Anh. Tại tòa, bị cáo khai có trình độ học vấn lớp 11, nghề nghiệp tự do.
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Phóng viên được bố trí phòng tác nghiệp riêng, có kết nối trực tiếp với phòng xử án, phục vụ việc theo dõi và đưa tin phiên tòa.
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Đến 10h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự trước khu vực TAND TP Đồng Nai.
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Nhiều tuyến đường quanh TAND TP Đồng Nai được cấm, hạn chế lưu thông trong thời gian diễn ra phiên tòa.
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Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, kiểm soát người và phương tiện quanh khu vực xét xử.

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#vụ thảm án Đồng Nai #giết người #Nguyễn Đức Anh #vụ thảm án #Đồng Nai #phiên tòa #tòa án #xét xử #bồi thường

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