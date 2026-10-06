Lý do Bầu Đoan mang 150.000 USD 'cảm ơn' cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

TPO - Sau khi chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng đấu giá dự án khu dân cư Quảng Thành để có nguồn bù đắp kinh phí 'nuôi' câu lạc bộ bóng đá, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng được Bầu Đoan cảm ơn 150.000 USD; còn cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng biếu 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.

Khởi nguồn từ 'cam kết' của lãnh đạo sở?

Ngày 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á, UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố ông Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan, Giám đốc Công ty BĐS Đông Á) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” và “Trốn thuế”.

Các ông Nguyễn Văn Thi (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa); Lê Phương Nam (cựu Phó bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc); Nguyễn Văn Long (cựu Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh), bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các ông Lê Anh Xuân (cựu Bí thư phường Hạc Thành); Trần Anh Chung (cựu Giám đốc Sở Công Thương); Lê Mai Khanh (cựu Chủ tịch UBND phường Đông Sơn); Tào Minh Hạnh (cựu Giám đốc Trung tâm hành chính công phường Nguyệt Viên) cùng ông Trịnh Ngọc An (cựu Giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa) cùng Lê Như Tú (cựu Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa), bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Bầu Đoan.

Theo kết luận, năm 2020, ông Nguyễn Văn Đệ (tức Bầu Đệ), Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa báo cáo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh về việc câu lạc bộ khó khăn. Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên hệ, nhờ ông Cao Tiến Đoan giúp “cầm trịch” câu lạc bộ và tỉnh sẽ có trách nhiệm chi trả một phần bằng nguồn ngân sách, một phần sẽ huy động tiền tài trợ của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo Sở cam kết, nếu không huy động được tiền tài trợ, chính quyền tỉnh sẽ tạo điều kiện bằng hình thức cho thực hiện dự án xây dựng hoặc dự án bất động sản để có nguồn thu bù đắp.

Sau buổi trao đổi, Bầu Đoan gặp và được ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng ý cho Bầu Đoan làm Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa thay Bầu Đệ. Ông Hưng cũng hứa sẽ hỗ trợ Dự án để có nguồn kinh phí duy trì đội bóng, trong đó có Dự án khu dân cư Quảng Thành.

Ngoài ra, tại thời điểm đó, ông Đỗ Trọng Hưng cũng trao đổi với ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, về việc "quan tâm, tạo điều kiện" cho Công ty Đông Á được trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Quảng Thành, để có nguồn kinh phí chi cho Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hoá.

Giữa 2021, UBND TP Thanh Hoá báo cáo UBND tỉnh đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án để tổ chức đấu giá, ông Đỗ Trọng Hưng đã có ý kiến với Lê Anh Xuân, Bí thư Thành uỷ Thanh Hóa, về việc tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá; ông Đỗ Minh Tuấn cũng chỉ đạo Lê Anh Xuân "tạo điều kiện" cho Công ty Đông Á trúng khu đất này.

Thậm chí, ông Tuấn còn nói với ông Trịnh Huy Triều, khi đó là Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá: “Dự án đấu giá chỗ anh Đoan, anh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh lên”.

Năm 2023, Trần Anh Chung được điều động làm Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá và được nhóm Lê Anh Xuân trao đổi việc UBND TP đang thực hiện chủ trương của lãnh đạo tỉnh về việc tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá Dự án.

Lời hứa của ông bầu với nhóm lãnh đạo ngân hàng

Theo kết luận, đến tháng 4/2024, tại cuộc họp của Tỉnh uỷ Thanh Hoá, ông Đỗ Trọng Hưng gọi Trần Anh Chung vào phòng làm việc, cho xem tâm thư của Bầu Đoan với nội dung Công ty Đông Á đã chi phí cho đội bóng rất nhiều, phải bán nhà cửa, đất đai, tài sản của công ty để nuôi đội bóng, khả năng phá sản rất nhanh nếu không có nguồn tiền khác, đề nghị tỉnh tạo điều kiện.

“Em về chỉ đạo anh em làm sớm và tạo điều kiện hỗ trợ Công ty Đông Á trúng đấu giá mặt bằng khu dân cư tại phường Quảng Thành để có kinh phí hỗ trợ đội bóng”, ông Hưng nói với Chung.

Dù được lãnh đạo tỉnh hỗ trợ nhưng hồ sơ tham gia đấu giá của Công ty Đông Á vẫn cần có thư xác nhận cung ứng tín dụng từ ngân hàng. Do đó, Cao Tiến Đoan đã nhờ Trịnh Ngọc An, Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa, nhờ giúp xác nhận năng lực tài chính để đủ điều kiện tham gia đấu giá. Bầu Đoan hứa khi Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất, ông sẽ bán cho An một số lô đất với giá ưu đãi và Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa đã đồng ý yêu cầu này.

Ngoài ra Bầu Đoan cũng liên hệ gặp và nhờ Lê Như Tú, Phó giám đốc Vietcombank Thanh Hóa, vẫn với nội dung xin cấp thư xác nhận cung ứng tín dụng cho Công ty Đông Á. Bầu Đoan trao đổi rằng, dự án này đã được lãnh đạo tỉnh cho để làm bóng đá nên chắc chắn sẽ trúng đấu giá, nhờ Tú làm nhanh thư xác nhận cung ứng tín dụng. Đổi lại, khi trúng đấu giá, Công ty Đông Á sẽ cho Tú và nhân viên ngân hàng mua một số lô đất với giá ưu đãi.

Sau đó, Lê Như Tú báo cáo lại với Trịnh Ngọc An, ban hành thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng. Thực tế, Cơ quan điều tra xác định số tiền này không có thật và việc ban hành thư sai quy định bởi các khoản trên 400 tỷ phải trình Hội sở Vietcombank phê duyệt.

Cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng.

Biếu hàng trăm nghìn USD cho cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh

Khi có được sự ủng hộ của chính quyền địa phương và ngân hàng, Bầu Đoan cùng đồng phạm đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về thẩm định giá đất đai; hạn chế, loại 'đối thủ' mua hồ sơ tham gia đấu giá; thông đồng mức giá trước khi đấu.

Điều tra xác định, Dự án Khu dân cư Quảng Thành được đấu giá thành ở mức 255 tỷ đồng với người trúng là Công ty Đông Á. Mức này thấp hơn thị trường, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng và Bầu Đoan đã “cảm ơn” hàng tỷ đồng cho nhóm cán bộ Thanh Hóa.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhận của ông Cao Tiến Đoan tổng cộng 150.000 USD vào các dịp Lễ, Tết từ năm 2021 – 2024. Cựu Chủ tịch tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhận 3 lần, tổng số 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Đỗ Trọng Hưng và ông Đỗ Minh Tuấn có hành vi chỉ đạo cấp dưới đẩy nhanh việc xác định giá khởi điểm, đưa dự án Quảng Thành ra đấu giá và tạo điều kiện cho Công ty Đông Á trúng đấu giá; bản thân nhận thức việc này là không đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ông Hưng và ông Tuấn không trực tiếp tham gia chỉ đạo thực hiện các bước quy trình để tiến hành thẩm định giá đất, đấu giá đất.

Hành vi của ông Hưng và ông Tuấn nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Đông Á có kinh phí để cùng đồng hành, hỗ trợ đội bóng Thanh Hóa.

Theo Cơ quan điều tra, việc này diễn ra trong tình hình kinh tế Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2024 gặp nhiều khó khăn, trong đó có giai đoạn đại dịch Covid-19 gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp, cần tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, phải cắt giảm chi phí đầu tư lĩnh vực văn hóa xã hội nên không có nhiều điều kiện hỗ trợ phát triển đội bóng Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra tách hành vi của ông Hưng và ông Tuấn để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.