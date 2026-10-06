Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Hàn Quốc tuyên bố chuẩn bị biện pháp buộc Triều Tiên xin lỗi

Bình Giang

TPO - Sáng nay (6/10), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả nhằm buộc Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn trong Khu phi quân sự (DMZ) khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng.

han-quoc-4140.jpg
Chốt gác của Triều Tiên trong bức ảnh được chụp từ phía Hàn Quốc tháng 11/2024. (Ảnh: Reuters)

Seoul cũng kêu gọi Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán để trao đổi về những sai lệch trong phân định Đường phân giới quân sự (MDL) - tuyến ranh giới chia đôi DMZ.

Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-chul tuyên bố, chiến dịch rà phá mìn được tiến hành tại khu vực xảy ra vụ nổ gần đây trong DMZ là “biện pháp đáp trả mang tính quyết định” đối với Triều Tiên. Ông lưu ý đây là lần đầu tiên một chiến dịch như vậy được thực hiện bên trong vùng đệm giữa hai miền.

Phát biểu được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc công bố kết quả cuối cùng của cuộc điều tra chung với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) về vụ nổ mìn ngày 21/9, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Cuộc điều tra chung kết luận nguyên nhân vụ nổ là các quả mìn chống bộ binh do binh sĩ Triều Tiên cố tình gài ở phía nam MDL.

“(Chiến dịch rà phá mìn như vậy) là chưa từng có trong lịch sử. Tôi cho rằng (chiến dịch này) là một biện pháp đáp trả mang tính quyết định của chúng tôi”, ông Kang phát biểu với báo chí tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Kang bác bỏ những cáo buộc cho rằng phản ứng của quân đội Hàn Quốc quá “thụ động” và “phòng thủ”, khẳng định quân đội đã thực hiện các biện pháp cần thiết bằng cách rà phá mìn ở DMZ vào ngày 5/10.

“Các đồng đội của chúng tôi đã bị thương nặng bởi những quả mìn do Triều Tiên chôn với lý do củng cố biên giới, trong khi họ đang thực hiện một nhiệm vụ hợp pháp. Đó là lý do quân đội của chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết vào ngày hôm qua”, ông nói thêm.

Ông Kang cũng nhắc lại tuyên bố trước đó rằng Triều Tiên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ nổ mìn, nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc sẽ có phản ứng “mang tính quyết định” trước bất kỳ hành động nào đe dọa an ninh quốc gia.

Khi được hỏi về biện pháp tiếp theo, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện những bước đi cần thiết, nhưng không nói cụ thể.

Triều Tiên phủ nhận trách nhiệm với vụ nổ. Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, bác bỏ kết luận điều tra của Seoul, gọi đây là “sự bịa đặt”, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa nếu Hàn Quốc có hành động đáp trả.

Theo Reuters, Yonhap

Xem thêm

#Triều Tiên #Hàn Quốc #Nổ mìn

Cùng chuyên mục

Mỹ sơ tán hàng loạt máy bay ném bom vì máy bay không người lái Iran

Mỹ sơ tán hàng loạt máy bay ném bom vì máy bay không người lái Iran

TPO - Quân đội Mỹ đã sơ tán hàng chục máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh vào cuối tuần qua, sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy có khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, các quan chức Mỹ cho biết.

Mỹ theo dõi ca tử vong bí ẩn trong phòng thí nghiệm Nga

Mỹ theo dõi ca tử vong bí ẩn trong phòng thí nghiệm Nga

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo dõi sát các thông tin về ca tử vong có khả năng liên quan đến bệnh dịch hạch thể phổi tại Nga, trong khi vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ về trường hợp này.

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

Nhà khoa học Nobel nảy ý tưởng đột phá khi thay tã cho con

TPO - GS Karl Deisseroth cùng hai nhà khoa học vừa giành giải Nobel Y/Sinh 2026 nhờ những khám phá về quang di truyền học. Trên hành trình nghiên cứu não bộ, nhà khoa học người Mỹ Deisseroth từng muốn trở thành nhà văn, và ông nảy ra một ý tưởng về bộ não khi đang thay tã cho con.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe