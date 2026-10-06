Hiện hình hài hai cầu vượt trên đường Vành đai 1 Hà Nội

TPO - Sau khi hoàn thành các hạng mục cọc mố trụ và đạt khoảng 40% khối lượng, hai cầu vượt trên đường Vành đai 1 đang khẩn trương lắp đặt kết cấu dầm để kịp mốc hoàn thành trước ngày 31/12/2026.
TPO - Diễn biến thời tiết thực tế tại Hà Nội trong ít giờ qua có nền nhiệt dịu mát cho cảm nhận se lạnh về đêm và sáng sớm. Ảnh hưởng của khối không khí lạnh yếu dự kiến giảm dần trong ít ngày tới, thời điểm trưa chiều trời hửng nắng trở lại với nền nhiệt tăng dần.
TPO - Nhằm giảm tải áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam và khai thác hiệu quả bến xe Yên Sở vừa vận hành, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận đăng ký tuyến xe khách liên tỉnh mới tại hai bến Giáp Bát và Nước Ngầm từ 5/10.
TPO - Dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ được yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 10/10.
TPO - Theo quyết định của Thành ủy Hà Nội, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm: Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định nghiêm cấm các cơ sở giáo dục thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định, đặc biệt là hành vi mượn danh Ban đại diện cha mẹ học sinh.
TPO - Về dự án Safari tại xã Ba Vì, đại diện Sở Tài chính TP. Hà Nội cho biết, quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư.
TPO - Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 chủ homestay tại hồ Đồng Đò với hành vi đưa hối lộ.
TPO - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại Hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật.
TPO - Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn sau khi trục Vành đai 1 thông xe kỹ thuật, đoạn từ số nhà 34 đến số 80 Ô Chợ Dừa được xén dải phân cách giữa, mở rộng thêm 5,5m mặt đường và tổ chức 3 làn xe mỗi chiều.
Thông qua việc phát triển hơn 5.500 ha rau chuyên canh gắn với ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và số hóa dữ liệu truy xuất, Hà Nội đang đồng bộ các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa chiến lược phát triển nông nghiệp an toàn.
Để khai thác kho tàng 1.350 làng nghề thành các không gian kinh tế sáng tạo, Hà Nội cần sớm ban hành các quy định thí điểm về sử dụng đất dịch vụ và áp dụng quy trình "một cửa" nhằm khơi thông dòng vốn đầu tư trong dân.
Bằng việc chủ động làm chủ nguồn giống tự nhiên và phối hợp với các viện nghiên cứu để ứng dụng công nghệ AI, IoT vào sản xuất, mô hình trồng nấm lim xanh của nông dân trẻ Lê Văn Hợp (xã Thiên Lộc) đang mở ra hướng đi triển vọng cho chuỗi nông nghiệp tuần hoàn tại địa phương.
TPO - Nhằm giảm bức xạ nhiệt và tối ưu không gian đô thị, Hà Nội bắt đầu thí điểm lắp khung giàn trồng cây phủ xanh các trụ đường sắt trên cao, hầm chui Lê Văn Lương và loạt nhà chờ xe buýt trước ngày 10/10.
TPO - Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vừa thông xe kỹ thuật, lượng phương tiện đổ về Ô Chợ Dừa tăng cao trong khi mặt đường bị thu hẹp do thi công xén dải phân cách, khiến khu vực này ùn ứ trong sáng 5/10.
TPO - Xưởng phụ tùng xe máy tại xã Trung Giã (TP Hà Nội) bất ngờ phát hỏa dữ dội. Cột khói đen bốc cao khiến người dân cách đó nhiều km vẫn có thể nhìn thấy.
TPO - Hà Nội - Hàng chục hộ dân tại phố Đại Từ, phường Định Công đồng thuận bàn giao mặt bằng ven đường Giải Phóng để nhà nước thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A, kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông và hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội.