Hiện hình hài hai cầu vượt trên đường Vành đai 1 Hà Nội

TPO - Về dự án Safari tại xã Ba Vì, đại diện Sở Tài chính TP. Hà Nội cho biết, quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư.