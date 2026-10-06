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Nhịp sống Thủ đô

Hiện hình hài hai cầu vượt trên đường Vành đai 1 Hà Nội

Phùng Linh

TPO - Sau khi hoàn thành các hạng mục cọc mố trụ và đạt khoảng 40% khối lượng, hai cầu vượt trên đường Vành đai 1 đang khẩn trương lắp đặt kết cấu dầm để kịp mốc hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

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Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có chiều dài hơn 2,27 km, mặt cắt ngang 50 m với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2018–2026. Tuyến đường có điểm đầu nối trục Cát Linh – La Thành – Yên Lãng tại nút giao Hoàng Cầu và điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục, giữ vai trò khép kín trục giao thông xuyên tâm nội đô Hà Nội.
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Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ toàn tuyến theo quy hoạch hoàn chỉnh. Bên cạnh công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi, dự án tập trung triển khai các hạng mục kết cấu nền mặt đường, các nút giao trọng điểm, hệ thống hào kỹ thuật ngầm hóa, thoát nước, cùng vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và phương án tổ chức giao thông đồng bộ.
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Trên tuyến, dự án xây dựng 2 cầu vượt tại các nút giao Giảng Võ – Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh.
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Trong đó gói thầu số 17 - thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh phức tạp hơn do khu vực này cùng lúc thi công dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội làm chủ đầu tư.
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Đến hết tháng 9/2026, gói thầu đã đạt hơn 40% khối lượng công việc, hoàn thành toàn bộ hạng mục cọc khoan nhồi tại mố và trụ cầu. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công các nhịp dầm; trong đó đốt dầm S4 nằm trên đường găng tiến độ của công trình, giữ vai trò quyết định để tiếp tục triển khai các đốt dầm S3 và S5.
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Song song với việc thi công kết cấu cầu, các đơn vị đang đồng loạt triển khai tường chắn, đường đầu cầu, hệ thống chiếu sáng cùng các hạng mục phụ trợ hoàn thiện.
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Trong khi đó, cầu vượt tại nút giao Láng Hạ – Giảng Võ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ với hàng chục đầu máy và công nhân bám sát công trường.
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Sau nhiều tháng thi công, diện mạo cầu vượt đang dần lộ rõ khi khối lượng thực hiện đạt khoảng 40%
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Kỹ sư và công nhân được bố trí làm việc ở nhiều vị trí, phụ trách từ thi công kết cấu cầu, lắp dầm đến hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.
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Các loại máy móc, thiết bị được tập kết đồng bộ và tổ chức làm việc theo từng mũi nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình.
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Hai cầu vượt tại các nút giao Giảng Võ – Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 31/12/2026.

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#Dự án Vành đai 1 Hà Nội #Cầu vượt nút giao #Xây dựng cầu vượt #Tiến độ thi công #Cầu vượt trên Vành đai 1 #Hà Nội #Nguyễn Chí Thanh

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