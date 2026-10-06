Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lái ô tô gây tai nạn rồi luồn qua ngõ nhỏ để né camera

Đức Anh

TPO - Sau vụ tai nạn xảy ra lúc rạng sáng, tài xế ô tô không ở lại hiện trường mà điều khiển xe qua nhiều tuyến đường nhỏ, ngõ ngách nhằm tránh camera. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 24 giờ, danh tính người điều khiển và chiếc xe liên quan đã được lực lượng Công an Phú Thọ làm rõ.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin, rạng sáng 3/10, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tổ dân phố Hà Thạch, phường Phong Châu, giữa một xe mô tô và phương tiện nghi là ô tô. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô bị thương nặng. Sau va chạm, người điều khiển phương tiện còn lại rời khỏi hiện trường.

1000062774.jpg
Lực lượng Công an xác định Lê Quang Kh. là người điều khiển ô tô BKS 19A-740.xx liên quan đến vụ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các tổ công tác xác minh, truy tìm phương tiện liên quan.

Theo Công an, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng, không có nhân chứng trực tiếp, trong khi hệ thống camera tại khu vực còn hạn chế, khiến quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 1h ngày 4/10, lực lượng Công an xác định Lê Quang Kh. (SN 1985, trú phường Phong Châu) là người điều khiển ô tô BKS 19A-740.xx liên quan đến vụ tai nạn.

Tuy nhiên, khi lực lượng Công an đến nơi cư trú, Kh. đã rời địa bàn và đưa phương tiện đến phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang để sửa chữa.

1000062773.jpg
Lê Quang Kh. Làm việc với cơ quan công an

Tiếp tục truy tìm, đến tối 4/10, lực lượng Công an xác định được vị trí của Kh. cùng phương tiện liên quan.

Tại cơ quan Công an, Kh. thừa nhận là người điều khiển ô tô liên quan đến vụ tai nạn và đã rời khỏi hiện trường sau khi xảy ra va chạm.

Kh. khai sau khi gây tai nạn đã điều khiển ô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường nhỏ, ngõ ngách nhằm tránh sự ghi nhận của hệ thống camera.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Xem thêm

#Tai nạn giao thông #Xe ô tô #Phòng Cảnh sát Giao thông #Xác minh vụ việc #Truy tìm phương tiện

Cùng chuyên mục

Nhiều doanh nghiệp lo ngại, nếu quy định mới được thông qua thì việc thay đổi mẫu mã, tuân thủ báo cáo, thực hiện thủ tục đăng ký cũng phát sinh chi phí rất lớn, kinh doanh bị cản trở

Siết an toàn thực phẩm:Tránh để doanh nghiệp gánh thêm thủ tục

TP - Dự thảo Luật An toàn thực phẩm đang được sửa đổi. Đây là bước tiến nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân-vấn đề rất cấp bách. Song, trong quá trình lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo, không ít doanh nghiệp cho rằng, nhiều quy định nếu được thông qua sẽ “chất” thêm gánh nặng tuân thủ, chi phí lên doanh nghiệp và cản trở sự phát triển.

Chủ tịch nước vinh danh đơn vị hai lần Anh hùng

Chủ tịch nước vinh danh đơn vị hai lần Anh hùng

TPO - Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Hà Nội kích hoạt 'Gian hàng số' và kênh TikTok 'OCOP Hà Nội'

Hà Nội kích hoạt 'Gian hàng số' và kênh TikTok 'OCOP Hà Nội'

TPO - Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” nhằm đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.

'Bật đèn vàng' với địa phương: Ba góc nhìn để đánh giá cán bộ

'Bật đèn vàng' với địa phương: Ba góc nhìn để đánh giá cán bộ

TPO - “Quá trình đánh giá phải minh bạch, có kiểm chứng và phân định trách nhiệm cá nhân, tập thể, kể cả ảnh hưởng của quyết định từ nhiệm kỳ trước. Việc bố trí, luân chuyển cần xét cả năng lực, phẩm chất và yêu cầu vị trí công tác”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga chia sẻ với Tiền Phong.

Công an cơ sở tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” Ảnh: NN

'Bóng ma đồ độc' ám ảnh vùng cao Quảng Ngãi

TP - Ở một số bản làng miền núi Quảng Ngãi, hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” vẫn âm ỉ tồn tại, len vào những mâu thuẫn đời thường, những cơn bệnh chưa được lý giải bằng khoa học. Từ một lời phán của thầy cúng, hàng xóm có thể thành kẻ thù, người vô tội bị cô lập, đánh đập, thậm chí mất mạng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe