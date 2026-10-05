Clip: Hai xe đầu kéo 'đấu đầu' nhau, gây tai nạn nghiêm trọng

TPO - Camera an ninh ghi lại vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô đầu kéo tại đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h15 ngày 5/10, tại Km21+600 trên đường nối giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Hưng Yên).

Tại đây, xe đầu kéo BKS: 89H-110.XX kéo theo sơ-mi rơ-moóc 89RM-001.XX do tài xế L.Q.K (SN 1986, thường trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển theo hướng Hưng Yên - Ninh Bình, đến gần ngã tư thuộc tổ dân phố Đặng Cầu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đã lao qua dải phân cách rồi va chạm với xe ô tô BKS: 90C-046.XX kéo theo sơ-mi rơ-moóc 35RM-027.XX do tài xế ĐK.L (SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Ninh Bình - Hưng Yên.

Cú tông mạnh trực diện khiến xe ô tô BKS: 90C-046.XX kéo theo sơ-mi rơ-moóc 35RM-027.XX lật ngửa và đổ vật liệu ra đường. Cả hai ô tô bị hư hỏng nặng sau va chạm. Tài xế L và K bị thương nhẹ.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã phối hợp khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.