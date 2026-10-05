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Hoa hậu

Người nghiêm khắc với 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam

Duy Nam - Hoàng Tuyên

TPO - Biên đạo múa Khoa Nguyễn cho biết anh chủ động đóng "vai ác", nghiêm khắc với 53 cô gái trong những buổi tập gấp rút chuẩn bị cho đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Đằng sau những giờ tập căng thẳng, các cô gái đều cảm nhận được sự tận tâm, nhiệt huyết của thầy.

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