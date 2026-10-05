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Hoa hậu

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Nhiều thí sinh chọn Emoura Phạm đăng quang Hoa hậu Hòa bình

Duy Nam

TPO - Đại diện Việt Nam là thí sinh được nhiều người đẹp tín nhiệm bình chọn có thể đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026. Câu hỏi được đưa ra trong vòng phỏng vấn kín diễn ra hôm 4/10.

Ngày 4/10, Emoura Phạm và 76 thí sinh tham dự phần thi phỏng vấn kín. Khác mọi năm, phần thi phỏng vấn kín năm nay không được livestream mà ghi hình và phát sau.

Mở màn phần thi, Emoura chia sẻ cô đã học được cách các thí sinh đối xử với nhau ra sao, làm việc thế nào và ai là người luôn nỗ lực hết mình. Cô cho biết mình và các thí sinh đến cuộc thi một mình nên luôn chủ động giúp đỡ nhau.

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Ông Nawat và các thí sinh trong phần thi phỏng vấn kín.

Khi nhắc đến tiêu chí 4B của Miss Grand International gồm sắc đẹp (beauty), hình thể (body), trí tuệ (brain) và kinh doanh (business), Emoura cho rằng mình mang đến cuộc thi năm nay chữ B thứ năm. "Tôi tin mình mang đến cho tổ chức chữ B thứ 5, mang dấu ấn cá nhân, đó là bridge - cây cầu", cô nói.

Hình ảnh cây cầu cũng gắn với dự án mà cô và gia đình đang theo đuổi. Gia đình người đẹp theo đuổi dự án xây 100 cây cầu dân sinh ở đồng bằng sông Cửu Long, đến nay đã hoàn thành 18 cây cầu.

Khép lại phần thi, cô khẳng định điều quan trọng không phải là vương miện, danh vọng, tiền bạc hay sự công nhận mà là tấm lòng yêu thương người khác và cùng nhau chia sẻ niềm vui.

Trong phần phỏng vấn kín, các thí sinh đều nhận được câu hỏi chung: “Nếu không phải là bạn, thí sinh nào xứng đáng đăng quang?”. Câu hỏi này cũng phần nào thể hiện sự yêu mến của các thí sinh dành cho nhau.

Emoura Phạm là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Có 14 thí sinh bình chọn cho Emoura đăng quang ngôi vị cao nhất. Đại diện Tanzania nhận được 13 bình chọn, theo sau là Thái Lan với 7 bình chọn và Ecuador với 6 bình chọn, Guatemala và Philippines cùng nhận được 4 bình chọn, Australia nhận được 3 bình chọn.

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Các thí sinh trong phòng phỏng vấn.

Điều bất ngờ là đại diện Venezuela, vốn được các chuyên trang sắc đẹp coi là ứng viên mạnh mùa giải năm nay không nhận được bình chọn nào từ các thí sinh.

Với số lượng bình chọn cao nhất, Emoura Phạm đang thể hiện được phong độ tốt tại cuộc thi. Trước vòng phỏng vấn kín, Emoura đã vào top 15 phần thi tài năng, dẫn đầu bình chọn Grand Day Experience và vào vòng 4 hạng mục Country's Power of the Year, mở ra cơ hội giành vé thẳng vào top 20.

Bên cạnh Emoura Phạm, các đại diện Tanzania, Mexico, Paraguay, Guatemala, Lào... cũng có những câu chuyện thú vị được chia sẻ trong phần thi phỏng vấn kín. Đây là phần thi để các thí sinh thuyết phục giám khảo rằng mình xứng đáng với vương miện.

Phần lớn người đẹp chọn kể hành trình vượt qua nghịch cảnh hoặc nhấn mạnh khát khao làm nên lịch sử cho quê hương.

Kết quả phỏng vấn kín là một trong những yếu tố quan trọng để ban giám khảo chọn ra thí sinh vào vòng trong. Đêm bán kết Miss Grand International 2026 diễn ra ngày 7/10, chung kết ngày 10/10 tại Thái Lan. Đương kim hoa hậu Emma Tiglao sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

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#Emoura Phạm #Hoa hậu Hòa bình #Hoa hậu Hòa bình Quốc tế #Hoa hậu Hòa bình 2026 #thí sinh Hoa hậu Hòa bình 2026 #phỏng vấn kín

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