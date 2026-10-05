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Hoa hậu

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Màn đồng diễn của 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam

Duy Nam - Hồng Vĩnh

TPO - Trong buổi tập ngày 4/10, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đối mặt thử thách ghi nhớ tuyến đi, động tác múa và giữ phong độ trên giày cao gót dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của biên đạo Khoa Nguyễn.

Chỉ còn ít ngày trước đêm Chung khảo, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào một trong những nội dung tập đầy thử thách - màn đồng diễn kết hợp nhảy múa trên giày cao gót.

Các cô gái phải cùng lúc làm quen với tuyến di chuyển, ghi nhớ chuỗi động tác và kiểm soát hình thể khi thực hiện trên giày cao gót.

Thử thách kép trên giày cao gót

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Biên đạo múa Khoa Nguyễn hướng dẫn thí sinh trong màn đồng diễn. Ảnh: Hồng Vĩnh.
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Nhiều thí sinh phải vượt qua giới hạn để hoàn thành màn đồng diễn. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Vũ Thị Khánh Vi cho biết đây thực sự là thử thách với một cô gái không có năng khiếu nhảy múa. “Tôi gặp áp lực vì bình thường tôi mang giày thấp. Việc tập luyện để đôi chân nhuần nhuyễn các động tác khi đi giày cao gót không hề đơn giản”, cô nói.

Nguyễn Hải Yến khó khăn trong việc kiểm soát cơ thể và giữ thăng bằng khi nhảy múa trên giày cao gót, nhiều lúc suýt ngã. “Có lẽ đây là thử thách khó nhất từ trước tới nay với tôi trong nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026”, cô chia sẻ.

Biên đạo múa Khoa Nguyễn cho biết phần lớn thí sinh Hoa hậu Việt Nam đều lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc quy mô quốc gia, chưa có trải nghiệm sân khấu và chưa quen với giày cao gót.

Khoa Nguyễn cho rằng việc luyện kỹ thuật và làm quen với giày cao gót phải được thực hiện song song. Trước khi bước lên sân khấu, thí sinh cần nhuần nhuyễn động tác với giày thể thao, sau đó mới nâng dần độ khó bằng giày cao gót.

Các cô gái liên tục tập luyện xen kẽ giữa giày thể thao và giày cao gót để cơ thể quen với độ cao, trọng tâm và cách di chuyển.

Nghiêm khắc để thí sinh tiến bộ

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Thí sinh miệt mài luyện tập từ sáng tới đêm. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trong những ngày chạy nước rút, Khoa Nguyễn thừa nhận anh chịu áp lực bởi thời gian tập luyện không còn nhiều.

Với những thí sinh còn hồi hộp, lo lắng hoặc quên bài, lời khuyên của anh là bình tĩnh và tiếp tục rèn luyện. Sau mỗi buổi tập, các cô gái được yêu cầu xem lại clip ghi hình để nhận ra vị trí sai, động tác chưa chính xác hoặc điểm cần điều chỉnh.

Theo Khoa Nguyễn, đây không phải quá trình có thể hoàn thiện trong một vài ngày. Khả năng trình diễn phụ thuộc vào tố chất, sự cố gắng và mức độ trau dồi của mỗi người. Quan trọng nhất là thí sinh phải kiên trì sửa từng lỗi nhỏ.

Trong buổi tập, sự nghiêm khắc của biên đạo được thể hiện rõ. Với một bài đồng diễn có số lượng lớn người tham gia, chỉ vài thí sinh quên động tác hoặc sai tuyến cũng có thể ảnh hưởng đến đội hình. Vì vậy, các cô gái được yêu cầu lặp lại bài tập, sửa từng động tác và ghi nhớ vị trí.

Theo kinh nghiệm của Khoa Nguyễn, thí sinh Hoa hậu Việt Nam thường có sự thay đổi rõ rệt trong chặng về đích. “Các bạn như đóa hoa cứ từ từ nở rồi sẽ đến lúc rực rỡ nhất”, anh mô tả quá trình trưởng thành của thí sinh.

Khoa Nguyễn cho biết những thí sinh nằm trong nhóm đầu của anh về khả năng nhảy và trình diễn thường đạt kết quả tốt tại cuộc thi. Hoa hậu Thanh Thủy là ví dụ.

Với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, bài đồng diễn trên giày cao gót không chỉ là bài kiểm tra về khả năng nhớ động tác. Đó còn là phép thử về sự tập trung, sức bền, khả năng kiểm soát hình thể và tinh thần làm việc tập thể.

Khoa Nguyễn cho biết anh tin vào học trò của mình và kỳ vọng sự cố gắng trong những ngày cuối của các thí sinh sẽ được chuyển hóa thành một màn trình diễn tỏa sáng trên sân khấu Chung khảo.

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