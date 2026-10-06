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Hà Nội thống nhất chủ trương dự án Safari Ba Vì, phấn đấu khởi công ngày 10/10

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội thống nhất chủ trương triển khai dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì, đồng thời phấn đấu khởi công vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng thủ đô 10/10/2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì (Hà Nội).

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội quyết nghị thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì, tại xã Ba Vì, Hà Nội theo đề xuất của Đảng ủy UBND TP.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai các bước tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Nghị quyết nêu rõ, phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng thủ đô 10/10/2026.

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Ảnh minh họa

Thành ủy Hà Nội lưu ý cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng, nhất là đối với người dân trong khu vực dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Đồng thời định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về tiến độ và khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai dự án.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ chủ trương triển khai dự án, đảm bảo việc thực hiện đúng tiến độ và các quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 diễn ra chiều 5/10, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, cho biết thành phố đã nhận hồ sơ đề xuất dự án Safari Ba Vì của doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án Safari Ba Vì từ nhà đầu tư và chủ động đăng tải công khai thông tin này trên trang thông tin điện tử của Sở.

Sau bước công khai thông tin, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định cấp Thành phố để xem xét toàn diện về chủ trương đầu tư của dự án.

Do dự án thuộc nhóm A, thành phố đã thành lập Hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại quy mô đầu tư trên cơ sở kiểm tra kỹ hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đánh giá tác động đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án. Việc rà soát nhằm xác định quy mô phù hợp, giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống người dân, đồng thời hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Sau quá trình rà soát, quy mô đầu tư của dự án đã được xác định sơ bộ giảm xuống còn khoảng 300 ha đất.

Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thành viên Sun Group) đã có đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần Safari, đề xuất được lựa chọn thực hiện dự án theo trường hợp đặc biệt quy định tại Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Dự án nằm tại xã Ba Vì, quy mô hơn 580 ha, với tổng mức đầu tư sơ bộ là 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động.

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#Dự án Safari Ba Vì #Hà Nội #Phát triển công viên #Chủ trương đầu tư #Thủ đô Hà Nội #Safari Ba Vì #Safari Ba Vì #Ngày Giải phóng thủ đô #Ba Vì #Thành ủy Hà Nội #tỉnh Phú Thọ

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