Huế cảnh báo mưa lớn, tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt

TPO - Mưa lớn tiếp diễn nhiều ngày tại TP. Huế, tổng lượng mưa từ nay đến 15/10 có nơi vượt 700 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt gia tăng.

Sáng 6/10, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cho biết, nhiều khu vực trên địa bàn đã xuất hiện mưa vừa đến rất to. Trong 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến 40-120 mm, một số nơi cao hơn như Hồ Thọ Sơn 183,2 mm, Phong Mỹ 208,4 mm và đỉnh Bạch Mã 265,8 mm.

Sạt lở, lũ quét được cảnh báo xảy ra tại nhiều địa phương ở Huế, do đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 6 đến giữa tháng 10.

Riêng tại một số điểm, lượng mưa ghi nhận trong những giờ qua ở mức cao như Cổ Bi (phường Phong Thái) 134,4 mm, An Tây (phường An Cựu) 124 mm và Bình Tiến (xã Bình Điền) 117,6 mm.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa, trong khi từ chiều 6 đến 8/10, TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 450 mm.

Từ chiều tối 8 đến 9/10, mưa lớn tiếp tục với lượng phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Dự báo mưa lớn còn kéo dài trong những ngày sau đó. Tổng lượng mưa từ 6 đến 15/10 phổ biến 300-550 mm, có nơi trên 700 mm.

Mưa lớn kéo dài, cộng với nền đất đã no nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ. Các khu vực được cảnh báo gồm các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô...

Nguy cơ sạt lở cũng được cảnh báo tại nhiều tuyến giao thông và khu vực ven sông như Quốc lộ 49A, Tỉnh lộ 16, đường Hồ Chí Minh, tuyến vào Rào Trăng, cùng các khu vực ven sông Bồ, Ô Lâu, Hữu Trạch, Hương và Bạch Yến. Mưa lớn còn có thể gây ngập tại vùng thấp trũng hạ du các sông và ngập úng đô thị ở những nơi thoát nước kém; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước diễn biến mưa lớn, UBND phường An Cựu đã yêu cầu các tổ dân phố khẩn trương rà soát, lập danh sách hộ dân, nhà trọ, đặc biệt các phòng trọ sinh viên ở vùng thấp trũng thường xuyên ngập để chủ động phương án di dời. Người già, trẻ em, sinh viên và người ở trọ được lưu ý hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1. Người dân cần hạn chế đi qua ngầm, cầu tràn, khu vực ngập sâu, sườn dốc và những nơi có nguy cơ sạt lở; chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ để ứng phó.