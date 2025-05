Anh thợ chụp ảnh dũng cảm cứu một phụ nữ đuối nước

TPO - Chiều 25/5, thông tin từ Công an phường An Đôn (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị), đơn vị đã xác minh được danh tính người đàn ông có hành động dũng cảm nhảy xuống sông cứu người phụ nữ đuối nước trên sông Thạch Hãn là một thợ chụp ảnh.

Anh Lê Ngọc Phúc (SN 1982, trú phường An Đôn, thị xã Quảng Trị) là một thợ chụp ảnh. Vào khoảng 9 giờ ngày 24/5, trên đường đi làm về, lúc qua cầu Thạch Hãn, anh Phúc thấy có đông người dân tụ tập trên cầu, hỏi nhanh mới biết dưới sông có một phụ nữ đang đuối nước.

Qua quan sát, thấy khoảng cách từ mặt cầu xuống sông quá cao nên anh Phúc chạy vòng qua bờ Bắc sông Thạch Hãn để nhờ người có thuyền neo đậu ở đó để hỗ trợ. Sau đó, anh được 2 người có thuyền đưa ra khu vực người phụ nữ đang gặp nạn. Tiếp cận gần nạn nhân, Phúc nhảy xuống nước. Sau đó kéo người phụ nữ theo hướng để mặt ngửa lên trên áp sát mạn thuyền để vào bờ. Người phụ nữ sau đó được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện điều trị, sức khỏe dần ổn định.

“Tôi bơi không giỏi, song khi thấy có người gặp nạn thì mình cố gắng giúp đỡ chứ cũng không nghĩ nhiều, cứu người mới là quan trọng, đây là việc bình thường mà. Hỗ trợ tôi còn có 2 người trên thuyền tên là “Cu Anh” và một người đàn ông khoảng 50 tuổi người địa phương”, anh Phúc nói.

Theo Công an phường An Đôn, khoảng 9 giờ ngày 24/5, nhiều người dân đi đường qua khu vực cầu Thạch Hãn đoạn qua phường An Đôn, thị xã Quảng Trị phát hiện một người phụ nữ dừng xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông. Nghe tiếng hô hoán, một người đàn ông nhanh chóng nhảy xuống sông ứng cứu. Công an phường An Đôn sau đó đã xác minh danh tính người này nhằm đề xuất khen thưởng.