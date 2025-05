Đôi nam nữ đuối nước tử vong khi tắm biển Cửa Lò vào sáng sớm

TPO - Đôi nam nữ xuống biển Cửa Lò để tắm lúc sáng sớm, không may cả hai bị đuối nước. Khi được đưa lên bờ cả hai người đã tử vong.

Sáng 20/5, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn và Phòng chống thiên tai thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, một đôi nam nữ xuống khu vực bãi biển Cửa Lò thuộc địa bàn phường Nghi Hương để tắm. Không may, cả 2 bị cuốn vào dòng xoáy ngầm tại vùng nước sâu, dẫn đến đuối nước.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ tại bãi biển đã lập tức triển khai ứng cứu. Khoảng 10 phút sau, một nạn nhân được vớt lên bờ trong tình trạng nguy kịch, rồi tử vong sau đó. Lực lượng chức năng phải dùng lưới kéo tìm kiếm nạn nhân thứ 2. Đến khoảng 8h30’ cùng ngày, thi thể nạn nhân thứ hai cũng được tìm thấy.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh V.V.S (SN 1998) và chị N.T.T (SN 1999) đều trú ở huyện Yên Thành (Nghệ An). Hiện cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Ban Quản lý bãi tắm Cửa Lò khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không nên tắm biển vào sáng sớm trước 6h hoặc chiều muộn sau 18h, khi lực lượng cứu hộ chưa được bố trí đầy đủ.

Phát hiện thi thể nam giới nổi trên vùng biển ở Thanh Hóa

Sáng ngày 20/5, thông tin từ Công an xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng 8h30 cùng ngày, tại khu vực thôn 9, xã Quảng Hải, một ngư dân đã phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt trên biển. Ngư dân này đã tiến hành trục vớt thi thể, đưa vào bờ và báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.

Theo lãnh đạo Công an xã Quảng Hải, nạn nhân là nam giới, khoảng hơn 20 tuổi, chỉ mặc quần lót và không có giấy tờ tùy thân. Vụ việc đang được công an, chính quyền địa phương báo cáo lên Công an tỉnh Thanh Hóa để thông báo tìm thân nhân nạn nhân cũng như điều tra, xác minh...